„Komunisti mi ten svátek zošklivili.“ Rakušan, Dvořák a další přejí k MDŽ

Ministr pro evropské záležitosti za STAN Martin Dvořák připomínal, že před rokem 1989 komunisté v naší zemi tento svátek zdiskreditovali. I tak je mu podle Dvořáka třeba věnovat pozornost, neboť ženy si svůj svátek zaslouží.

„Dneska je Mezinárodní den žen. Svátek, který si ženy jistě zaslouží, i když mi ho komunisti hodně zošklivili tím, jak ho pojali. V ten den se soudruzi nadšeně opili na podnikových oslavách, kde soudružkám, zcela v duchu tehdejších genderových stereotypů, rozdali praktické dárky, jako třeba sadu utěrek. A chybět nesměly ani rudé karafiáty. Milé ženy, nenechte si už nikdy ukrást oslavu svého nezastupitelného postavení ve společnosti. Ani na MDŽ, ani kdykoli jindy!“ sepsal Dvořák delší zvolání na sociální síti X.

Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa oznámil, že nejlepším dárkem pro všechny by k MDŽ bylo nastavení rovných práv i pro něžnější polovinu lidské populace.

„Dnes si nepřipomínáme pouze úspěchy, kterých ženy dosáhly a nadále dosahují, ale také skutečnost, že boj za rovnost a ženská práva ještě zdaleka neskončil. Teď je na nás, abychom to dotáhli do konce. Pro začátek by stačilo konečně ratifikovat Istanbulskou úmluvu. Právo žen na důstojný život není žádná radikální ideologie, ale naprosto základní nutnost,“ napsal Peksa.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) vyjádřil naději, že se jednoho dne vlastně na MDŽ zapomene, protože práva žen budou stejná jako práva mužů.

„A k čemu byl ten Mezinárodní den žen, zeptá se mě, doufám, jednou můj vnuk. Nebo třeba už syn? Protože si nebude umět představit, že jsme si rovnoprávnost žen museli připomínat extra svátkem, který si navíc někteří zredukovali na karafiát a bonboniéru. Tak samozřejmá snad rovnoprávnost jednou bude. Aby tahle budoucnost přišla co nejdřív, pro to musíme něco dělat, a to nejen dneska. Prospěje to totiž nejen ženám, ale nám všem,“ napsal Rakušan.

Vedle českých vládních politiků se k MDŽ vyjádřila také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která u příležitosti dnešního svátku natočila video.

„Rodiče mě učili, že muži a ženy jsou různí a přitom jsou si rovni. Ale když jsem byla malá holka, ženy neměly stejná práva. Žena, která chtěla pracovat, musela požádat manžela o svolení. Až když jsem byla studentkou, získaly ženy v mé zemi (v Německu) právo podepsat vlastní smlouvy. A pak jsme musely bojovat, abychom naše rovná práva proměnily ve skutečnost,“ prohlásila Ursula von der Leyenová.

Obratem však dodala, že v roce 2024 je situace jiná. Z žen jsou slavné vědkyně. Političky, příslušnice armády, ředitelky firem, jsou fotbalistkami a za svou práci dostávají také Nobelovy ceny.

„Poprvé v historii naší unie máme čtyři ženy v čele Evropského parlamentu, Evropské komise, Evropské centrální banky a Evropské investiční banky. A v posledních pěti letech jsme v Evropě podnikli bezprecedentní opatření za práva žen. Zavedli jsme do zákona základní zásadu, že stejná práce si zaslouží stejnou odměnu, protože neexistuje jediný důvod, proč by žena měla dostávat nižší plat. Máme odblokovanou legislativu, která byla na 10 let zablokována, abychom dostali více žen do představenstev velkých evropských firem, protože existuje tolik kvalifikovaných žen, které mohou dosáhnout vrcholu. A prosadili jsme vůbec první evropský zákon, který má skoncovat s násilím na ženách, protože bez osvobození od násilí nemůže existovat rovnost. Ale cesta k úplné rovnosti stále pokračuje,“ zdůraznila předsedkyně Evropské komise s tím, že prosazení rovnoprávnosti žen vyžaduje plné nasazení každého člověka, aby se tohoto svého snu ženy jednou konečně dočkaly.

Nakonec popřála všem krásný Mezinárodní den žen.

When I was a little girl, women did not have equal rights.



Now fast-forward to 2024 – and look how far we’ve come.



Let us continue the fight for equal right and opportunities, for all ↓

#IWD2024 pic.twitter.com/5yr4JGEbpy — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 8, 2024

