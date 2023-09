„Kritizujte je víc.“ Bílý dům ztratil zábrany. Navádí novináře přímo

reklama

Mluvčí Bílého domu pro dohled a vyšetřování Ian Sams zaslal zpravodajským agenturám memorandum s názvem: „Je čas, aby média více prověřovala prokazatelně nepravdivá tvrzení republikánů ve Sněmovně reprezentantů, na nichž zakládají pokus o senzaci s impeachmentem.“ O memorandu informuje deník The Hill, který byl jedním z příjemců oběžníku.

Pokyny pro média přišly den poté, co republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy uložil sněmovním výborům formální zahájení Bidenova impeachmentu. Snaha o Bidenovo odvolání přitom přichází pouhý rok před prezidentskými volbami a určitě tak bude jedním z klíčových témat voleb.

Biden čelí impeachmentu kvůli obchodním aktivitám svého syna Huntera Bidena na Ukrajině. Prezidentův syn je zejména podezřelý z daňových úniků. Vyšetřování ve Sněmovně reprezentantů zatím nepřineslo žádné důkazy, že by prezident měl z podnikání svého syna přímý finanční prospěch, ani neprokázal, že by kvůli němu činil nějaká politická rozhodnutí.

„Zprávy, které se zaměřují pouze na proces, nikoli na podstatu věci, jsou absolutně nedostačující, pokud jde o něco tak historicky závažného, jako je obžaloba prezidenta. Je na čase, aby média zvýšila kontrolu republikánů ve Sněmovně reprezentantů a informovala, že zahájili vyšetřování impeachmentu na základě lží," napsal mluvčí Bílého domu v memorandu.

„Když dokonce i republikáni ve Sněmovně reprezentantů připouštějí, že prostě neexistují žádné důkazy o tom, že by Joe Biden udělal něco špatného, natožpak něco, co by mělo vést k impeachmentu, mělo by to u zpravodajských organizací spustit poplach,“ uvedl dále mluvčí Sams.

„V moderním mediálním prostředí, kde každý den lháři a hochštapleři prodávají dezinformace a lži všude od Facebooku po Fox, slouží tyto strohé popisy procesů, které se nesnaží rozklíčovat legitimitu republikánských tvrzení, pouze k vyvolávání zmatku a zastírání pravdy," dodal Sams. Součástí memoranda byl také dokument, v němž jsou podle Bílého domu uvedena „nepravdivá tvrzení" zákonodárců o Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.

Snaha o impeachment ze strany sněmovny reprezentantů rozdělila Republikánskou stranu a řada republikánů v Senátu dala najevo, že je proti a že podle nich chybí důkazy. Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy se rozhodl pokračovat ve vyšetřování i bez hlasování Sněmovny, ačkoliv dříve to vyloučil.

