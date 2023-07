„Křivák Biden.“ Trump je vážně ohrožen. Odpálil bombu

reklama

„Vyšinutý Jack Smith, prokurátor z ministerstva spravedlnosti Joea Bidena, poslal dopis, ve kterém uvádí, že jsem CÍLEM vyšetřování velké poroty zabývající se 6. lednem, a dává mi velmi krátké 4 dny na to, abych se přihlásil velké porotě, což téměř vždy znamená zatčení a obvinění,“ uvedl Trump na sociální síti Truth.



Připomenul, že je v současné době hlavním z favoritů republikánů do nadcházejících amerických prezidentský voleb a poznamenal, že je to již třetí obvinění, zatímco je „politickým oponentem číslo jedna“ pro současného amerického prezidenta Joea Bidena.



Jmenoval též svá předchozí vyšetřování, týkající se jeho údajné spolupráce s Ruskem u voleb, v nichž porazil Hillary Clintonovou a upozornil, že nakonec z tohoto „honu na čarodějnice“ vyšel vítězně, jelikož se neprokázalo, že by v průběhu voleb s Rusy spolupracoval. „Tento hon na čarodějnice je o zasahování do voleb a o úplném a totálním politickém ozbrojení prosazování práva,“ komentoval.

Upozornil též, že nemíní, že by se čehokoli dopustil svými výhradami pro výsledkům minulých amerických prezidentských voleb, v nichž jej Biden porazil. „Podle ústavy Spojených států mám právo protestovat proti volbám, o nichž jsem plně přesvědčen, že byly zmanipulované a ukradené, stejně jako to proti mně udělali demokraté v roce 2016 a mnozí další v průběhu věků,“ napsal.



Trump míní, že se ho snaží před volbami obvinit, že mu „zabránili bojovat za americký lid“. „Ale já nikdy nepřestanu!“ ujistil.



Podivil se rovněž nad tím, že mu byl dopis právníky předán v neděli večer krátce poté, co na Floridě hovořil i o stavu ve Washingtonu. „Zajímavé je, že v tomto případě mi byla informace doručena v neděli večer, necelých 24 hodin poté, co jsem ve svém významném projevu navrhl, aby federální vláda převzala kontrolu nad špinavým, nehygienickým, zanedbaným a kriminalitou prolezlým Washingtonem, D. C., kde bují vraždy a násilná kriminalita a lidé tak už nechtějí jezdit do hlavního města našeho národa… a přesto právě Bidenovo ministerstvo spravedlnosti chce, aby se můj proces konal právě tam,“ uvedl a ve svém obsáhlém prohlášení celou věc označil za „velmi neférovou“.

V následném příspěvku vyšetřování své osoby Donald Trump ještě opětovně označil „honem na čarodějnice“ a zdůraznil načasování do doby, kdy se blíží americké prezidentské volby. „Křivák Joe Biden a jeho oddělení nespravedlnosti mě chtějí obžalovat a zatknout jako jeho předpokládaného politického protivníka, který vede v průzkumech v nadcházejících prezidentských volbách v roce 2024. Něco takového se v naší zemi ještě nikdy nestalo… A uprostřed kampaně??? Zasahování do voleb a pochybení státních zástupců!!!“ komentoval vyšetřování někdejší americký prezident.

Server NBC News poznamenává, že není ještě jasné, o jaká obvinění v Trumpově případu půjde, byť připojuje, že lidé, kteří jsou v Americe tímto způsobem informováni, že jsou terčem trestního vyšetřování, jsou „často, ale ne vždy, obviněni“.

Mluvčí úřadu zvláštního právního zástupce se k tomu dle zpravodajského kanálu odmítl vyjádřit, avšak dva zdroje přímo obeznámené s touto záležitostí měly potvrdit, že Trump od Smitha zmíněný dopis obdržel. K dopisu se odmítl vyjádřit taktéž Bílý dům.

Americké ministerstvo spravedlnosti dle NBC News definuje „cíl“ jako „osobu, ohledně níž má státní zástupce nebo velká porota závažné důkazy, které ji spojují se spácháním trestného činu, a která je podle názoru státního zástupce předpokládaným obviněným“ a tento status jí má „poskytnout možnost vypovídat před velkou porotou“.



Dvojice Trumpových republikánských prezidentských soupeřů sice Trumpa za jeho chování během útoku na Kapitol kritizovala, ale nemyslí si, že by měl být obviněn. Floridský guvernér Ron DeSantis v úterý novinářům řekl, že měl tehdy Trump „důrazněji vystoupit“, aby zastavil násilí během vzpoury v Kapitolu, ale „snažit se to kriminalizovat, to už je úplně jiný problém“.

Bývalý viceprezident Mike Pence pak v úterním rozhovoru pro NewsNation uvedl, že se tehdy po prohře ve volbách Trump mýlil, ale nemyslí si, že by se Trump dopustil něčeho, co by bylo trestné. „Prezident Trump se tehdy mýlil. Mýlí se i nyní. A věřím, že historie ho bude volat k odpovědnosti za jeho činy v ten den, ale pokud jde o jeho vyhlídku na obžalobu, doufám, že k tomu nedojde,“ řekl Pence.



Trumpem jmenovaný Jack Smith byl do své funkce jmenován v listopadu s úkolem, aby zjistil, „zda jakákoli osoba nebo subjekt nezákonně zasahovaly do předání moci po prezidentských volbách v roce 2020 nebo do potvrzení hlasování ve sboru volitelů, které se konalo 6. ledna 2021 nebo kolem tohoto data“. Smithovi byl rovněž přidělen dohled nad „probíhajícím vyšetřováním týkajícím se utajovaných dokumentů a dalších prezidentských záznamů“ převzatých z Trumpova Bílého domu, „jakož i nad možným mařením tohoto vyšetřování“. Minulý měsíc pak Smith před velkou federální porotou na Floridě přinesl obžalobu, která Trumpa obvinila v 37 bodech obžaloby v souvislosti s nakládáním s tajnými dokumenty a údajnou snahou o maření tohoto vyšetřování.



NBC News připojuje v této souvislosti, že zároveň v úterý michiganská generální prokurátorka Dana Nesselová oznámila vznesení obvinění proti 16 takzvaným falešným volitelům – lidem, kteří v rámci plánu na zvrácení výsledků voleb v roce 2020 podepsali papíry s falešným tvrzením, že volby vyhrál Trump. Sám Trump pak čelí trestnímu vyšetřování v souvislosti s volbami v roce 2020 v Georgii.

Případné obvinění Trumpa v souvislosti s vyšetřováním voleb navíc přichází poté, co jeho roli ve vzpouře vyšetřoval zvláštní výbor Sněmovny reprezentantů, který vytvořili demokraté v době, kdy měli loni většinu ve Sněmovně reprezentantů a kromě případu týkajících se tajných dokumentů byl Trump počátkem dubna v New Yorku samostatně obviněn manhattanským okresním prokurátorem Alvinem Braggem z 34 trestných činů falšování obchodních záznamů v souvislosti s platbami za mlčení pro bývalou pornoherečku Stephanii Cliffordovou. Trump i v tomto případě svou vinu popírá.



Britská veřejnoprávní stanice BBC zprávy o možném novém obvinění Donalda Trumpa komentuje se slovy, že zatím není jasné, o co konkrétního by mohlo jít. Doplňuje však, že Smithovo vyšetřování navazuje na šestnáctiměsíční vyšetřování výboru Sněmovny reprezentantů USA ohledně 6. ledna, který ve své závěrečné zprávě z prosince 2022 doporučil vznést proti Trumpovi a jeho spolupracovníkům čtyři samostatná obvinění, a to týkající se „povstání“, „maření úředního postupu“, „spiknutí dvou nebo více osob buď za účelem spáchání jakéhokoli trestného činu proti Spojeným státům, nebo za účelem podvedení Spojených států nebo jejich úřadu“ či „spiknutí s cílem učinit nepravdivé prohlášení“.

