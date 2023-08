„Kruté.“ Akce v rámci Prague Pride. Vynořily se vážné věci

Jedna z tradičních akcí ovládne hlavní město. K festivalu Prague Pride se letos váže bohatý program, který zahrnuje např. konkrétní rady k modelování duhových rodin. Zde je jako na jednu z možností, jak kromě adopce založit stejnopohlavní rodinu, odkazováno i na náhradní (surogátní) mateřství. Jana Jochová z Aliance pro rodinu však tento způsob důrazně odmítá s tím, že surogátní matka si nesmí vytvořit citový vztah s „cizím“ dítětem, které má pak někomu odevzdat. „Víte, tohle mi přijde strašně kruté, jak pro ženu, co to dělá většinou z nějaké nouze, tak hlavně pro dítě, kterému pak další lidé sice plánují ‚šťastný‘ život, ale už jeho příchod na svět je poznamenám traumatem ze ztráty matky, která ho devět měsíců měla v břiše.“

Celý příští týden bude v Praze ve znamení festivalu Prague Pride. „Pride je tradičnější, než si možná myslíte! Proto jsme tradice zvolili jako téma letošního ročníku,“ uvedli na svém webu organizátoři akce s pestrým programem. Jednou z akcí má být i diskuse s názvem Plánování duhové rodiny.

K tématu se vyjádřila předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová: „Jsme advokační organizace nejen pro rodiny, ale poslední dobou zvedáme i práva dětí. Ta se totiž v tom obecném povědomí neuvěřitelně vytrácí. Vnímáme, jak se z dětí stává hlavně objekt na uspokojování potřeb dospělých a základní lidské právo obsažené v Úmluvě o právech dítěte, tedy znát své rodiče a být jimi vychováváno, ustupuje bez povšimnutí do pozadí.“



Organizátoři konkrétního programu s názvem Plánování duhové rodiny v rámci Festivalu Prague Pride připouštějí, že děti z duhových rodin jsou jiné, protože každé z nich je plánované, a to trvá dlouho. Gay a lesbické páry si také musí dobře promyslet, jakým způsobem bude jejich rodina vypadat, aby model přinesl dítěti šťastný život.

„I kvůli tomuto vnášíme do veřejného života diskusi o základních lidských právech dětí! LGBT aktivisté se už vůbec netají tím, že považují za normální, když dítě plánují, že už dopředu mu upřou to základní lidské právo z Úmluvy o právech dítěte, znát své rodiče a být jimi vychováváno,“ řekla Jochová. „V tom páru je vždycky jeden cizí a takto vědomě naplánované dítě v případě gay páru může mít hodně rodičovských osob, které mu mohou být zatajeny, i proto, že jsou redukovány na pouhého dárce genetického materiálu. Je to prostě neetická a nefér praxe hlavně pro to dítě,“ dodala.



(Screen: Festival Prague Pride)

Podle Jochové je velkou iluzí snaha přinést šťastný život dítěti, „když mu vědomě upřete biologickou stránku věci a uděláte z něj vlastně sirotka“. „Někteří si to možná neuvědomují, ale i když ten cizí člověk bude mít dítě taky rád, tak mu ale nikdy nemůže s čistým svědomím říct, že kdyby se narodilo do milující rodiny s maminkou a tatínkem, že by to nebylo lepší,“ podotýká.

Surogátní matka si nesmí vytvořit citový vztah s dítětem

Navíc s tím samozřejmě souvisí praxe náhradního (surogátního) mateřství, kdy je náhradní matce implantováno do dělohy embryo biologických rodičů, aby dítě odnosila, a po jeho narození jim ho „odevzdá“. V takovém případě jsou takové ženě během jejího těhotenství dávány úplně jiné pokyny než normálně těhotným ženám, které se svým miminkem navazují milující vztah už v prenatálním období.

Na surogátní mateřství jakožto možnost reprodukce se odkazuje Prague Pride v jednom ze svých pracovních dokumentů.

„To surogátní matka nemá, nesmí si vytvořit citový vztah s cizím dítětem, které má pak někomu odevzdat. Víte, tohle mi přijde strašně kruté, jak pro tu ženu – surogátní matku, která to dělá většinou z nějaké nouze, tak ale hlavně pro to dítě, kterému pak další lidé sice plánují ten ‚šťastný‘ život, ale už jeho příchod na svět je poznamenám traumatem ze ztráty matky, která ho devět měsíců měla v břiše. A tohle není málo, zvlášť když víme, že prenatální život ten následný také nějak ovlivňuje. To se samozřejmě týká i heterosexuálních párů, které ale mají více možností, jak řešit svou neplodnost. Pro gay páry je to ale v podstatě hlavní způsob, jak se dostat k dítěti,“ řekla.

Na okraj měla Jochová i tuto připomínku: „Před několika lety bylo v módě dávat darem tzv. genealogický strom, tedy pátrání po předcích a sestavení rodokmenu pro člověka, který slavil nějaké významné výročí. I to je důkaz, jak my lidé toužíme znát svou minulost, vědět, kam patříme, jací byli naši předkové a teď tady nějakým dětem tuhle věc úplně vědomě upřeme. Skoro si i myslím, že tyto děti jednou třeba budou své sociální rodiče za tohle žalovat. A pokud lidská práva budou skutečně chráněná, tak tyhle žaloby budou oprávněné,“ poznamenala.

Fotogalerie: - Pochod hrdosti 2022

Zaujal i program s názvem Hungary 2023 vs. Germany 1920 – same story? S odkazem na maďarský zákon iniciovaný maďarskou vládní stranou Fidesz se má pořádat také diskuse. V Maďarsku šli totiž tak daleko, že byli schopní snad zákazu zobrazování homosexuality. Ovšem vyjadřuje jejich postoj extremismus vůči komunitě LGBT+?

„Maďarsko samozřejmě leží LGBT aktivistům v žaludku už dlouho, jejich příměry jsou ale hluboce neadekvátní. Orbánův režim si samozřejmě nějakou kritiku zaslouží, ale třeba u nás téměř nezaznělo, že ten skutečně už kontroverzní zákon na sledování či nahlašování tzv. duhových rodin maďarská prezidentka vetovala. A to, že chrání své děti před ideologií, mi přijde v pořádku,“ zmínila Jochová.

„Koneckonců to, že chránit děti je potřeba a že vzory, které jim nabízejí například tzv. drag queen, se naprosto vymkly kontrole, to si uvědomují i mnohé americké státy a přijímají na úrovních jednotlivých států USA podobné zákony na ochranu dětí jako Maďarsko,“ dodala.

Tradice jsou nesené vědomím lidí přes mnoho generací

V programu s názvem Debata pro loutky budou organizátoři analyzovat, zda je Pride tradice. „Může o sobě ještě někdo vůbec říkat, že je tradiční? Vznikají tradice, aby napomáhaly pochopení a funkčnosti principu života? Je extremismus vůči LGBT+ tradice?“ I na tyto otázky budou hledat odpovědi.

„Přijde mi až legrační, jakou mají LGBT aktivisté potřebu se pořád vyrovnávat s tím slovem ‚tradiční‘. Jako by to pro ně byla další meta, kterou musí zdolat, ale to půjde dost těžko. Tradice jsou nesené vědomím lidí přes mnoho generací, a to zkrátka nejde vykořenit či změnit jen tak. Lidé se vždycky nakonec vrátí k životaschopným modelům. To nakonec známe z historie všech těch režimů, které sice z hlediska jednoho lidského života se zdály dlouhé, ale v celé historii lidstva jsou to jen epizody,“ vzkázala Jochová.

Akce se budou konat v hlavním městě od 7. do 13. srpna a vrcholem bude duhový průvod Prahou. Na festivalu, jemuž hlavní město přikleplo stovky tisíc korun, zájemce poučí, „jak naplánovat duhovou rodinu“, jak s dětmi hovořit o sexu a o genderové a sexuální identitě, kdy a jak hlásit ‚hejty‘ ze sociálních sítí na policii. Bude se debatovat o tom, jak dostat LGBTQ+ tematiku do škol.

Pro ParlamentníListy.cz se v těchto dnech vyjádřil sexuolog Jaroslav Zvěřina, který vzpomenul na dopis jednoho přítele z Bostonu.

Pražský primátor Bohuslav Svoboda se těší na pokračování „tradice rozumné podpory“. „Tak jako každý rok, hlavní město Praha pokračuje v tradici vyvěšování duhové vlajky. Velmi mě těší, že tato tradice byla zahájena v době mého prvního primátorského mandátu. Je to krok, kterým metropole dává najevo respekt k zájmům všech jejích obyvatel včetně menšin. Akce iniciativy Prague Pride dostala záštitu metropole a na její neziskové aktivity byly poskytnuty finanční prostředky. Komerční stránky akce – stejně jako u jakékoliv jiné akce – nemohu odpovědně z pozice primátora podpořit. Věřím, že tradice rozumné podpory Prague Pride bude pokračovat i v následujících letech,“ řekl pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) k rozsahu příspěvků hlavního města letošnímu festivalu Prague Pride.

V rámci festivalu se uskuteční i výstava „Duhové rodiny jsou tradičnější víc, než si myslíte“.

O tom, že jsou „tradice reliktem doby“, už PL psaly:

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová své stanovisko označila za „pohled normální zralé ženy“.

„A jako taková říkám, že považuji akce typu Prague Pride za nenormální. Nevidím totiž jediný důvod pro podobné teatrální až provokativní vystavování sexuálních odlišností s cílem prosazovat tímto nenormálním pouličním způsobem jejich údajnou normálnost. Kdyby byli normální, své intimno nechají skryté očím lidí, jako to děláme my heterosexuálové. Tím, že sami sebe takto vystavují na odiv, a ještě čekají potlesk, demonstrují sami svou nenormálnost, protože to, co ty dny pochoduje Prahou, prostě v ulicích normální není,“ podotkla.

„Když přistoupíme na to, že každá menšina bude moci své sexuální preference vystavovat na ulici v průvodech, a nutit ostatní se na to dívat jako na něco úžasného, padnou veškeré hranice vkusu, slušnosti a ohleduplnosti k ostatním. Normální jsou zkrátka heterosexuální páry se svou intimitou za dveřmi ložnic – kdo se narodí jinak, má u nás najít plný respekt a pochopení k této okolnosti, včetně registrovaných partnerství, ale to je vše. Vystavování často až obscénností s tím nemá co dělat, a vím, že to vadí i řadě homosexuálních a lesbických párů. Prague Pride totiž dávno není o právech jinak orientovaných menšin, ale je o tom, zda obscénnosti a různé úchylky sexuálních menšin patří na ulici s povinností ostatních tuto nevyžádanou show tolerovat… O dotování těchto zvláštních pouličních exhibicí nemluvě. To už je zcela nepochopitelné,“ dodala senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

