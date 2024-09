„Krvavá“ dodávka po střele. Senátor Hraba terčem neznámého útočníka

"Že by někteří neuměli vést volební kampaň slušně...? Ráno, když jsem přišel ke „kampaňovému“ autu, objevil jsem na něm tento velký červený flek. Zjevně ze střely z paintballové zbraně. Pokud někdo neunese jiné názory nebo neumí vést volební kampaň slušným způsobem, říká to o něm víc než dost," napsal senátor Zdeněk Hraba, jenž se snaží o znovuzískání mandátu, na svůj facebookový profil.

"Není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. Ale někteří nejsou schopni pochopit, že dialogem se vyřeší víc, než tím, že budou škodit. Pouze ukáží na svou malost," dodal další.

Laciný projev frustrovaného jedince

Senátor Hraba následně pro ParlamentníListy.cz přiznal, že s "internetovými hrdiny" má své zkušenosti. "Internetových hrdinů mi píše různé nesmysly hraničících s vyhrožováním celkem dost. Ale to je teď asi u politiků bohužel běžné," uvedl s tím, že podezření na konkrétního viníka v případě poškozené dodávky nemá a věc nehodlá osobně ani hlásit policii.

"Beru to zatím jen jako laciný a snad i jediný (i když už jsme zaregistrovali i poškozování plakátů) projev nějakého frustrovaného jedince. Pokud oznámení někdo policii podá nebo bude policie jednat z úřední povinnosti, tak budu policii samozřejmě k dispozici," nechal se slyšet Hraba. Do budoucna ale senátorův tým přijme nezbytná bezpečnostní opatření. "Je symbolické, že nějaký ostrý nesouhlas mi nevyjádřil v osobním kontaktu nikdo, zatímco se někdo snížil k tomuto trapnému činu," dodal ještě pro ParlamentníListy.cz.

Senátor Zdeněk Hraba bude letos obhajovat svůj mandát v obvodu č. 41 – Benešov. Utká se třeba s legendárním hokejistou Dominikem Haškem, který do obvodu „přistál“ v dresu TOP 09.

"S lidmi od nás z regionu jsem několik let v doslova denodenním kontaktu. Jasně, může to znít jako nějaká trapná politická fráze, ale u mě to je pravda. Vzhledem k tomu, že jsem senátorem za region, ve které skutečně žiji, žije zde moje rodina a historie našeho rodu se zde propisuje do matričních knih a kronik po dlouhá staletí, tak mi na našem regionu opravdu záleží," řekl před nedávnem Hraba v rozhovoru pro Parlamentní listy.

"Samozřejmě, že společně řeším i „velkou“ politiku. Já se nevyhýbám žádnému tématu a rád s lidmi řeším různé věci. Navíc v osobním kontaktu si o tom lze popovídat mnohem lépe než třeba na sociálních sítích. Lidé mi řeknou svůj pohled, já řeknu svůj pohled a snažíme se dojít v diskusi k nějakému řešení, či chcete-li kompromisu. A většinou k němu i dojdeme," zmínil dále Hraba.

Dominika Haška pak podle svých slov zahlédl jednou. "Neměli jsme však příležitost se spolu pobavit. Těším se ale na to, až spolu budeme vést odbornou debatu, až se dozvím jeho názory na témata, která se reálně v Senátu řeší. Zatím je plánována jedna taková debata všech kandidátů u nás v Říčanech. Dále jsem byl pozván do duelu s panem Haškem v jednom podcastu, ten ale bohužel svoji účast nepotvrdil a tak k duelu zřejmě nedojde. To je velká škoda. Nebát se svých názorových oponentů a být schopen o svých politických i odborných názorech diskutovat, to totiž patří mezi předpoklady pro kandidaturu na politickou funkci," zmínil Hraba.