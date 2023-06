„Kvůli tomu tady nejsme!“ Demonstrace v Brně. Na pódium vběhl rozzuřený Rom a začala nevídaná smršť

reklama

Netík zodpovědnost za incident připsal vládě a rozpovídal se o ukrajinských uprchlících. „Já bych z té zkorumpované země taky utekl,“ poznamenal. A mluvil též o podpoře „nacismu“, k níž na Ukrajině dle jeho tvrzení dochází.



Podivil se, že do Česka utíkají lidé ze západu Ukrajiny a připomněl, že „tam už válka není“. Na akci zmínil i kdysi chystanou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou, o niž byla řeč během jednání s africkými představiteli.

Netík zopakoval tvrzení ruského prezidenta Vladimira Putina, že vloni se Rusové od Kyjeva stáhli nikoli kvůli tomu, že se v oblasti potýkali se sérií vojenských neúspěchů a s hrozbou odstřihnutí části svých jednotek, ale že se tak stalo kvůli dohodě s Ukrajinou, kterou podle něj Rusové naplnili.

„My víme, že Ukrajina je nastrčená. Je zneužitá Amerikou!“ zaznělo. „Já nechci, aby mi někdo vzal mé dítě, a proto jsme tady,“ dodal Netík k účelu demonstrace.



Jiří Machač se následně vrátil k brněnskému zabití mladého Roma a ocenil romskou komunitu v Česku. „Těmto lidem se hluboce klaním, je pro mě obrovská čest být tady s váma na tomto místě,“ pronesl směrem k romské komunitě a ocenil, že zabitý Rom pocházel „ze skupiny, která drží pohromadě“.



„Skutečným viníkem této situace je česká vláda!“ pravil a požadoval demisi ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), načež se opřel i do ministryně obrany Jany Černochové (ODS). „Hanba Černochové!“ zaznělo k političce, kterou Machač označil za „ministryni války“.

„Vláda Petra Fialy je nejhorší vládou, kterou Česká republika a Československo kdy měly. I vláda Emila Háchy se o naše lidi starala líp než tito hajzlové,“ pokračoval.



Několik chvil poté, co vystoupila Zuzana Vedralová, akci narušil jeden z přítomných Romů, který vběhl před obecenstvo a vykřikl, že „se „rozebírají věci, kvůli kterým tady nejsme“.



„My musíme povstat jako národ!“ začal burcovat k tomu, aby lidé „svrhli vládu“.



Netík se ho nato snažil přerušit a neočekávaného řečníka upozornil, aby se zdržel výroků, po nichž by pak mohli někteří označit přítomné za extremisty. „Tyhle lidi by označili za extremisty, na to čekají,“ ukazoval směrem k davu.

„Extremista není ten, co mluví pravdu!“ spustil pak další z Romů. „Extremisté sedí v české vládě!“ ozývalo se, po čemž dostal mladý Rom od Netíka možnost chopit se slova.



„My tu jsme kvůli našim dětem, my máme povinnost zabezpečit bezpečnost našich dětí,“ řekl a zvolal, že Češi i Romové jsou jeden národ a neměli by se rozdělovat.



„Volám každého občana České republiky!“ vyzval, aby přišli protestovat všichni nespokojení s aktuální vládou premiéra Petra Fialy (ODS).

„Táhněte zpátky domů!“

Vystoupil i romský aktivista David Mezei a tázal se, proč na akci nedorazilo více lidí. „Proč tu dneska není celé Brno? Proč tu nejste, lidi? Nedívejte se na to, že sem přišli bílí – oni nám přišli pomoct,“ podotkl směrem k Romům a vyzval, aby se přestaly dělat rozdíly.



Hřímal, že by se mělo „zastavit to, co se děje“. „Já tady v Brně bydlet, tak se bojím. Bojím se. Je jich tu hodně. Je jich tu opravdu hodně. Vláda podporuje alkoholiky, bezdomovce a verbež,“ spustil plamenně romský aktivista.



„Co to sem natahali za lidi? Brňáci, nosíte venku nože? Ne, nemáme takové mravy, i když jsme Romové, tak nemáme takové mravy,“ řekl Mezei.

Ocenil pořadatele Netíka a shrnul, že to „takhle má vypadat“. „Naše vlajka má viset vedle české vlajky! Ne ukrajinská vedle české. Ta tady nemá co dělat!“ pokračoval a jeho slova Netík i další přítomní ocenili hlasitým potleskem.



Doplnil, že se k němu doneslo, že včera přepadl Ukrajinec dvojici Romů v Ostravě s pistolí v ruce. „Měli zůstat doma a bránit svoji vlast, dezertéři. Tady chodíte válčit, tady chodíte zabíjet? Táhněte zpátky domů! Vemte pušky a vypadněte odsud. My, občané České republiky vás tady nechceme!“ zvolal za přitakávání publika. A zakončil svůj projev rovněž voláním po demisi vlády.

