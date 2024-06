„Lžete a zatajujete.“ Ficův poradce odhalil zmařený mír na Ukrajině

„O ,kvalitách‘ Denníku N už bylo popsáno mnoho, takže jeho úroveň a metody si není třeba blíže představovat. Toto už nejsou noviny, ale propagandistický věstník Progresivného Slovenska s denní periodicitou,“ vyrazil vůči redakci slovenského Denníku N Eduard Chmelár. Příčinou půtky byl redaktor Tomáš Čorej a jeho text, který předkládá závěry The New York Times o příčinách selhání mírového jednání mezi Ruskem a Ukrajinou v roce 2022. Čorej přejal zcela závěry amerického média, že za selháním stojí ruský prezident Vladimir Putin.

Pro osvětlení. The New York Times pracuje s tvrzením, že součástí mírové dohody z dubna 2022 byla i podmínka tzv. garančních států. Tedy států, které by v případě napadení Ukrajiny okamžitě přispěchaly na pomoc. Součástí garančních států by bylo vedle USA, Německa, Velké Británie a dalších také Rusko. A podle The New York Times Putin do smlouvy vložil dodatek, že o obraně Ukrajiny by musel rozhodnout jednomyslný souhlas všech garančních států. Tedy i Ruska samotného. Americký deník z toho vyvozuje, že vinou tohoto dodatku Ukrajinci vycouvali z dalšího jednání.

Eduard Chmelár cituje Čorejovu větu: „Jejich zjištění jsou v rozporu s verzí, že britský premiér Boris Johnson oslabil mírovou smlouvu. Na Slovensku to opakovaně šířil Eduard Chmelár, poradce premiéra Roberta Fica. ,Jak říká klasik – není to pravda, ale mohlo by to být‘.“ Načež se Eduard Chmelár velmi plamenně ohradil.

„Nešířím nějakou vymyšlenou alternativní verzi dezinfoscény, jak se ji decentně snaží shrnout Denník N, ale opírám se o závěry studie dvou renomovaných amerických profesorů a odborníků na euroasijskou politiku publikovanou v nejprestižnějším časopise Foreign Affairs. Tady je zmíněná studie, která rekonstruuje celý mírový proces na základě autentických dokumentů,“ napsal Chmelár a odkázal na prestižní deník Foreign Affairs.

„Protože jste na tento klíčový dokument ani nepoukázali, tak jsem pro vás vlastně udělal nějakou poctivou novinařinu – nemáte zač,“ kopl si do redakce Denníku N Chmelár.

„A teď si uvědomte, co udělali politruci z rudých novin. Ignorovali zjištění nejrespektovanější a citované studie na toto téma a cíleně se spoléhali na trendový článek NYT, který vynechal několik klíčových a základních bodů (například návštěva britského premiéra Borise Johnsona v Kyjevě nutí Zelenského nepodepisovat mírovou dohodu + USA odmítají učinit závazek k obraně Ukrajiny před možným útokem Ruské federace, což mimochodem znamená, že přijetí Kyjeva do NATO nikdy nebrali vážně),“ vyjmenovává Chmelár.

„Tyto záměrně vynechané události nejsou nějakou úvahou, domněnkou ani názorem, ale fakta, která odhalují totální kriminální strategii západních spojenců spočívající v sabotáži mírové dohody. Proto jsou dnes Ukrajinci v mnohem horší pozici, což jsem mimochodem několikrát předpověděl, a nebudou v lepší pozici, a za to by měl někdo nést zodpovědnost,“ je přesvědčený Chmelár.

Mírová dohoda se podle Chmelára během jednání nesčetněkrát změní. A to právě na základě jednání. „Tento tendenční článek si odporuje, když usvědčí Západ ze lži, o které Putin nikdy nechtěl vyjednávat. Nemá smysl předhazovat Rusku jeho přehnané návrhy, protože se nejedná o konečnou dohodu, ale o výchozí pozici, která se během jednání většinou stokrát mění,“ poukazuje Chmelár na pravidla smlouvání.

A připomněl roli západních států při živení konfliktu ještě před započetím horké války. „Kromě toho bych rád připomněl, že Západ už sabotoval Minské dohody, které mohly zabránit válce. Přiznala to jak bývalá německá kancléřka Merkelová, tak bývalý francouzský prezident Hollande. A také skončily návrhy smluv, které Moskva zaslala do Washingtonu a Bruselu.“

Chmelár poukázal na to, že statisíce mrtvých v rusko-ukrajinském konfliktu jdou právě za takovou politikou západu a jeho médií. „Na co se ještě chcete vymlouvat? Mohli jste zachránit statisíce lidských životů, ale zbaběle a podle se vymlouváte na Putina a ukazujete prstem na ty, kteří vás usvědčili ze lži. Podle dnešního prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva Volkera Türka vzrostl počet civilních obětí vojenských konfliktů za poslední rok o 72 procent (sic!). Toto je vaše vizitka, vaše zodpovědnost a vaše neschopnost pochopit nutnost okamžitého a bezpodmínečného příměří,“ vzkazuje Chmelár do Denníku N.

„Tak takhle spolu mluvit nebudeme, pisálkové z rudých deníčků. Chápu, že mainstreamová mediální novinářská demagogie je vám bližší než přesná data z vědecké studie, ale pokud chcete zpochybňovat nebo dokonce ignorovat Foreign Affairs a opírat se o své tendenční kolegy, vždy narazíte ve střetu s fakty. Protože lidé jako vy demokracii neposilují, vědomě ji oslabují. Nepřinášíte svým čtenářům spolehlivé informace, šíříte cíleně zavádějící americkou propagandu,“ zakončil rázně Eduard Chmelár.