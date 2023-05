„Málokde se dočtete.“ Jaroslav Štefec zmínil hrozby, o kterých se nemluví

reklama

Atraktivní hosty nabídla sobotní diskuse v Brně. Na veřejné setkání přišli elitní ekonom Vítězslav Pilmaier a známý bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec.

Mikrofonu se nejdřív chopil Vítězslav Pilmaier. „Před Brnem jsme se dostali do kolony. Pokud by to byl jediný problém v tomto státě, uvítal bych ho,“ předeslal za smíchu publika. Hovořil o tom, že postupně začínají probíhat stále větší diskuse, co dělat proti „osmikoalici“. On už totiž nepoužívá výraz pětikoalice, ale „osmikolka“. „V mých očích hraje už tu úlohu, kterou začal hrát sám Fiala, když sestavoval pětikolku. Ta byla sestavena v roce 2021 v březnu v Kroměříži, kam si politiky pozvali velcí bojovníci Milionu chvilek a přečetli jim instruktáž, kterou četli z materiálů americké ambasády, kde jim řekli, jak jít do voleb. Ani by na to nepřišli, tohle dát dohromady sami. Museli jim poradit Američané,“ shrnul. Konstatoval, kdo jsou čí posluhovači. A pak se vrátil k ekonomice.

„Ekonomika jde dolů. Jsou nastartované procesy, kdy to cítíte na výdajích, které se nafoukly o inflaci. Teď vláda připravila ještě balíček, abychom měli větší kondici. Mladým řekli, že jim důchodci žerou peníze. Místo toho, aby se mladí naštvali, že důchodcům nedávají peníze, tak jim vůbec nedošlo, že nás budou muset živit. Tedy pokud jsou slušně vychovaní,“ poznamenal. Konstatoval, že jsme přišli o průmysl, takže jsou vidět už jen torza, která už se nedají obnovit. To samé se dělo v zemědělství, kdy byly uměle vytvořené statky, soukromé statky. Co je horší, že naše podnikatele naučili na dotace. „Já ti zaplatím volby, a ty mně dotace. Takto se naše společenské žití degraduje a stáváme se obětmi parazitismu,“ zhodnotil Pilmaier.

Ekonom Vítězslav Pilmaier na besedě v Brně

Digitální peníze jsou dobrý sluha, ale špatný pán

Strach, který v nás nabudili, je nenormální. Zvlášť děti pak mají podle Pilmaiera jasno a rychle přebírají vše, co je jim předkládáno. „Snažíte se být stále ve střehu, a vedle toho se hroutí finanční systém. Chtějí nás mít pod kontrolou. Digitální peníze jsou dobrý sluha, ale špatný pán. Pokud vám mají pomoct ve vztahu k obchodu, službám a podobně, to je v pořádku. Jestli mají sloužit jen k vaší kontrole, jestli už jste si nekoupili moc chleba atd. To je konstrukce, která už je popsána. Že někteří bojují proti digitálním penězům, to je proto, že nás chtějí dostat do svěrací kazajky, abychom byli poslušní,“ upozornil.

Je potřeba řešit čtyři základní mocenské prvky

Štefec zmínil, že má velký problém se šířením informací. Veřejnoprávní média se změnila. Dřív byla od toho, aby konfrontovala moc, co dělá, zda plní programy atd. Dnes se to obrátilo. „Média se stávají hlásnou troubou moci nebo vypouštějí testovací balónky. Tedy zkoušejí, jestli jsou něco lidé schopní přijmout. A pak to vláda udělá. Média už neslouží kontrole, jak bychom to my voliči potřebovali, ale slouží výkonné moci. Proto vznikají různé iniciativy, které říkají, že je potřeba pořešit čtyři základní mocenské prvky, a to výkonnou moc, soudnictví, zákonodárnou moc – a že to vše by mělo být kontrolováno další mocností – a to jsou média. Všechny tyto prvky jsou v rukou úzké skupiny, proto vzniká inciativa, jak porazit tento systém,“ oznámil.

Už narazil na skupiny lidí, kteří hledají řešení mimo tento politický systém. Někteří fungují dobře v samozásobování, vyměňují si potraviny, zakládají si družstva na řemeslnou výrobu, ale ani tak se systému, který existuje, úplně vyhnout nemůžou. „Říkám jim, vyberte si člověka, který se nenechá zkorumpovat, tomu dejte program, co chcete prosazovat ve svých obcích.“ Tohle se snažíme zpracovávat, abychom mohli předložit nějakou nabídku. Kam přijedu, všichni mají stejné problémy.

„Je potřeba, aby nastala změna v celoevropské geopolitice. Jako Česká republika se můžeme o něco snažit, ale musíme se i spojovat s těmi, kteří mají stejné problémy jako my s EU a s NATO. Často se také stává, že se tříštíme v otázce, zda odejít z EU ihned, nebo ne. Já jim odpovídám: Seděl jsem v sekretariátu RVHP, když se rušila RVHP. Dolů nás dostaly Klausovy reformy,“ dodal. Předpokládá, že firmy, které u nás vydělávají miliardy, se nás budou držet jako klíště.

Pokud hapruje ekonomika, nemůže být zajištěna bezpečnost

„Základem jakéhokoli bezpečného systému je dostatek zdrojů. Pokud hapruje ekonomika, nemůže být ani kvalitně zajištěná bezpečnost,“ uvedl Štefec. Upozornil, že když Francouzi koupili naše cukrovarnictví a když skončily smlouvy, tak odvezli vybavení, zbourali ho, aby se nedalo použít ani vybavení. Bezohlednost, která panuje, k takovým úvahám nabádá. „Málokdo si to dovede představit, co je vlastně bezpečnost. Hlavně se musí cítit bezpečně lidé. Cítí se bezpečně, když vědí, že mají práci, peníze, když vědí, že nehrozí válka, že mohou chodit ven i v noci. Vnímání začíná až na nejnižší úrovni a končí na úrovni mezinárodních států.

Jsme prakticky v situaci, kdy se nikdo necítí komfortně a bezpečně. Systém je skutečně hodně složitý. Máme obrovské podstavy policistů. Chybí jich celorepublikově sedm až osm tisíc. Pokud by se vyskytl nějaký zásadní problém, reálný průšvih, nebudou ho schopní zvládnout. Např. neřízená migrace ať, už z východu nebo z Blízkého východu. V současné době je v ČR odhadem více než půl milionu migrantů z Ukrajiny, značná část jsou muži, kteří viditelně se nechystají bojovat za svou milovanou vlast, kolébku lidské civilizace, jak se tvrdí v ukrajinských učebnicích,“ říká Štefec.

Analytik Jaroslav Štefec před publikem. Foto: Daniela Černá

Nezvládnutá migrace je podle Štefce opravdu problém. „Problém je hlavně v tom, že parta, která tu jezdí v pozlacených autech, si přitáhla mafiánské struktury, a co je nejhorší, začínají prorůstat našim politickým systémem. To je obrovské riziko. Navenek se to projevuje ‚věčnou láskou k Ukrajině a k ukrajinskému lidu‘,“ podotkl.

Vše považuje za katastrofu pro ukrajinský lid. Stát de facto zaniká. „Odešly odtamtud miliony lidí do zahraničí, stovky tisíc padly na bojištích. Ti, co tam zůstávají, žijí v obrovském strachu z budoucnosti, navíc mají obrovské informační embargo na jakékoli jiné než oficiální informace. Lidé si ani nedokáží představit, co se děje, a žijí v bublině, že vedou válku za celou Evropu, kterou prý vlastně založili. To jsou informace od ukrajinských přátel,“ poznamenal.

Roste kriminalita imigrantů. To se dočtete málokde

Mezitím pokračuje migrace z Blízkého východu a z Afriky. Nikdo nesleduje, jak se tady koncentruje muslimská komunita. „Málokde se dočtete, že roste kriminalita imigrantů. Celé to vzalo úplně jiný směr. Vláda Petra Fialy se pokusila nejdřív zmocnit bezpečnostních struktur. Nejdřív administrativně, teď věcně. Realita je taková, že vyměnili náčelníka generálního štábu, vrchního velitele armády i policejního prezidenta. Tím získali vliv na všechny bezpečnostní složky včetně hasičů, a to i dobrovolných hasičů, kteří jsou navázání,“ připomněl Štefec. V Česku tak vznikly jakési struktury, které jsou mimo naše právní struktury. Štefec upozorňuje, že nechce paušalizovat a někteří Ukrajinci jsou na tom špatně – ale nemálo z nich pohostinnost České republiky zneužívá.

Česko se chlubí tím, že z pohledu na velikost státu je největším donátorem, co se týká války na Ukrajině. Válka na Ukrajině je pro Evropu neštěstí. „Jejím prostřednictvím se snaží Spojené státy nahradit obrovský ekonomický propad, který vznikl v USA po odtržení dolaru od zlata a neskutečném tištění dolaru jako prostředku úhrady. Spojené státy žily z toho, že dolar je mezinárodní měna, začaly toho zneužívat – a dolar začaly používat jako bič. Začaly trestat státy, se kterými oni nesouhlasili, blokovali jejich rezervy a uvalovali na ně sankce. Jenže existuje velká skupina velkých zemí, které mají v současné době téměř dvě třetiny populace, kterým se to nelíbí. Ačkoli si to málokdo uvědomuje, válka na Ukrajině se nevede na bojišti. Je to tvrdě probíhající válka na poli ekonomiky a energetiky. Je stále více států, které nechtějí přistoupit na represe, na sankce. Sankce dopadají spíš na nás, než na Rusko,“ konstatoval. Spojené státy si podle Štefce nenechají snadno sebrat pozici hegemona. „Směřuje to k obrovskému průšvihu,“ řekl.

Podepsání smlouvy ministryní obrany Černochovou se Spojenými státy je nad jeho chápání. „Ano, 108 máte, ale nikdo vám nedal pověření, abyste znovu zavázali Českou republiku, aby tady znovu byly zahraniční základny. Potichu se tu vytvářejí základny pro armádu USA,“ upozornil. A ptá se, proč kupujeme L-35, vrtulníky... a že, ani by se nedivil, pokud „by si koupili ještě letadlovou loď“.

Veřejné setkání, na které přišly desítky lidí, pořádala brněnská občanská iniciativa Svítíme proti Fialově tmě a válce. Zatím iniciativa svítila v Brně proti válce mezi 19. a 20. hodinou několik pátků, také u Morového sloupu a na Náměstí Svobody. Teď již několik týdnů před Nejvyšším správním soudem.

