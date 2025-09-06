„Máte ODS donutit.“ Hřib nešel s Rakušanem na pivo, ale do duelu

Podle analýzy NMS pro server Novinky.cz mají Piráti a Starostové vůbec největší programovou shodu mezi stranami. Piráti bývali tradičně stranou, od které se očekávala snaha o snižování nerovností či vyšší zdanění nejbohatších. Spojení se Zelenými nyní evokuje důraz na ekologii a boj se změnou klimatu. Na přelomu roku bylo patrné, že se nové vedení Pirátů snaží stranu vycentrovat.
Starostové dnes v programu říkají, že daně mají být spravedlivější a zdanění příjmů progresivnější. Otevřeně mluví také o zdanění investičních bytů a klimatickou krizi označují za prioritu, u níž představují konkrétní řešení.
Od začátku volební kampaně se obě strany programově výrazně přiblížily a pro voliče může být obtížné je zásadně rozlišit. Rozhodující proto bude, koho nakonec voliči uvidí jako toho, kdo dokáže program kompetentněji prosadit.
Pivo mezi lídry a vzkaz voličům
V debatě padla poznámka, že nemusí dobře působit na voliče, když se lídři nedokážou domluvit ani na společném setkání. Premiér Petr Fiala (ODS) se nedávno sešel s Vítem Rakušanem a společně vyloučili povolební spolupráci s hnutím ANO. Symbolicky chtěli jít „na pivo“ a pozvali i předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, který ale nedorazil.
K tomu Vít Rakušan nyní uvedl: „Zdeněk Hřib se nějak rozhodnul a já to nechci hodnotit. My jsme dali tu nabídku, která nám přišla zajímavá, symbolická, že si prostě sedneme i přesto všechno, že chápu emoce, které tam jsou, jakým způsobem odešli z vlády, jak to Petr Fiala oznámil, chápu emoci toho, že jsou teď Piráti v opozici a my ve vládě, je nějaká předvolební doba, ale myslím si, že ten moment symbolu a vzkazu lidem, že jsme schopni se dohodnout, přiťuknout si pivem a říct si, ta kampaň může být tvrdší, můžeme se vymezovat,“ podotkl v pořadu PoliTalk.
Zároveň se v této souvislosti vymezil proti předsedovi hnutí ANO. „Pojmenoval to i Zdeněk Hřib, to, co nám tady hrozí, tenhle oligarcha, který chce stát ukrást, znárodnit a zprivatizovat pro sebe, chce veřejnoprávní média podrobit tvrdé státní kontrole a všechny dobré kroky, které se provedly, chce během dvou měsíců po trumpovsku negovat. Tak já říkám: tenhle svět nechci,“ dodal Rakušan.
Zdeněk Hřib v debatě odmítl, že by pro voliče bylo důležité, zda se lídři dokážou sejít na symbolické pivo. „My máme koalici Piráti a STAN sedm let na pražském magistrátu. Problém v naší koalici nikdy nebyl. Fakt nemám pocit, že je nutné prokazovat, že jsme schopni udělat koalici. Máme povolební strategii, je jasně řečeno, s kým nechceme. Nechceme s ANO, s SPD, s KSČM, Stačilo! ani s Motoristy sobě. Říkáme jasně, že tam jsou konkrétní personální požadavky. Ve smyslu: nechceme jít do vlády s někým, kdo má nějaký korupční škraloup,“ zdůraznil předseda Pirátské strany.
Souhlasil s tím, že v nadcházejících volbách podle něj půjde o to, zabránit návratu Andreje Babiše a jeho spojenců k moci. „Snažíme se, abychom představili lidem jasný plán, který jim zlepší život. Chceme představit konkrétní alternativu, která jim pomůže, když tady nebude vládnout Andrej Babiš se svými extremistickými přáteli,“ uvedl Hřib.
Ministr vnitra Vít Rakušan mu přitakal. „My musíme umět pojmenovat, co je zlo a co je nejhorší alternativa. To je vláda populistů a absolutních extremistů, kteří nebudou mít žádné zábrany k systémovým změnám. Jsou to lidé, kteří nám teď říkají, že nás pověsí a zavřou do vězení. Takže jsem si myslel, že se to v roce 2025 dít nebude,“ prohlásil.
Rakušan: Ve školství jsme měli udělat víc
Pokud chtějí Piráti a Starostové sestavit další vládu, je třeba se podívat i na to, co se za uplynulé čtyři roky povedlo a co nikoli. V programovém prohlášení kabinetu například stálo: „Garantujeme kvalitní platové ohodnocení učitelů a udržíme jejich platy na úrovni 130 % průměrné hrubé měsíční mzdy.“
Starostové měli po celé čtyři roky v gesci Ministerstvo školství. Přesto se závazek nepodařilo splnit. V roce 2021 činily platy učitelů 125 % průměrné mzdy, dnes jsou už jen na 109 %. Reálně tak platy pedagogů vůči průměrné mzdě klesají. „My jsme vůbec měli problém prosadit to, aby zákonem bylo dáno těch 130 %,“ hájil se Rakušan a dodal: „Dokud školství nebude celovládní prioritou, dokud nebudeme mít takovou sílu ve vládě, a já doufám, že třeba společně s Piráty bychom ji mohli dát, aby nebyla každoročně diskuze o tom, jestli si vysoké školy zaslouží větší podporu. Bylo to jen verbálně vládní prioritou. Myslím si, že ve školství jsme měli a mohli udělat víc. Tady mám míru sebekritiky. Působení Mikuláše Beka není ideální,“ připustil předseda hnutí STAN.
Mgr. Bc. Vít Rakušan
Na otázku, proč by měli voliči věřit, že se v příštím období situace ve školství zlepší, Vít Rakušan odpověděl: „Protože říkáme Starostové do čela. A pojďme se bavit o tom, že potřebujeme v té vládě větší sílu. Když nám odešli Piráti, tak ten náš vlivný program byl výrazně oslaben,“ dodal výmluvně. Jeho slova předseda Pirátů Zdeněk Hřib doprovodil pousmáním. „Pokud bude síla na to, abychom tento program skutečně prosazovali, tak to školství reálnou prioritou ve všech svých důsledcích bude,“ sliboval Vít Rakušan.
V debatě zazněla také otázka, jak mohou voliči Pirátům věřit, že příště zvládnou digitalizaci, když jejich vlajkový projekt – digitalizace stavebního řízení – skončil neúspěchem, byl poslední tečkou za působením Ivana Bartoše na Ministerstvu pro místní rozvoj a stal se důvodem odchodu Pirátů z vlády. Zdeněk Hřib se pousmál a připomněl své vlastní úspěchy. „Tak například, já jsem autorem technického řešení elektronického receptu, pokud se chcete bavit o tom, co jsem dokázal v oblasti digitalizace. My jsme se ale určitě z té digitalizace poučili,“ poznamenal krátce.
Místo přímé odpovědi na otázku k digitalizaci se Zdeněk Hřib vyjádřil k předchozímu výroku Víta Rakušana ohledně platů učitelů. „Ten důvod, proč jsme tu před chvílí viděli ty klesající relativní platy ve školství, byl, že i pan ministr Bek řekl, že ten slib 130 % průměrných platů byl špatný slib. A také řekl, že není nespokojen s tím aktuálním návrhem toho rozpočtu ve školství. To je základní problém. Takže ono to není jenom o tom uměleckém dojmu, je to o tom vyjednávání,“ zdůraznil.
MUDr. Zdeněk Hřib
Následně se Vít Rakušan hlásil o slovo, aby vyjádřil nesouhlas. Moderátor zároveň Hřiba upozornil, že otázka směřovala k digitalizaci. Na to se Hřib ohradil slovy: „Doufal jsem, že když to je duel, tak že na sebe budeme mít možnost reagovat, tak já s dovolením reaguji na to, co říkal pan předseda Rakušan.“
Připomněl rozdíl mezi pozicí Starostů a Pirátů ve vládě. „STAN měl 33 poslanců, tedy jenom o dva méně než má ODS. To je velký rozdíl oproti Pirátům, kteří byli od počátku v oslabení, protože měli jenom čtyři poslance, které ta vláda notabene nepotřebovala na tu 101. To znamená, že je to o tom vyjednávání. To je pravda,“ uvedl Hřib v narážce na to, že koalice „Piráti a Starostové“ získala ve volbách do Poslanecké sněmovny 2021 celkem 37 mandátů. Z toho však 33 připadlo STAN, zatímco Piráti získali pouze 4 mandáty. Média tehdy popsala situaci tak, že „Starostové kroužkováním zmasakrovali Piráty“, protože voliči preferovali kandidáty STAN na úkor Pirátských.
Hřib připomněl, že i přes silnou pozici Starostů zůstal klíčový zákon k rozhýbání investic ležet bez využití a naopak ocenil výsledky digitalizace pod Ivanem Bartošem. „Když se vrátíme na Ministerstvo pro místní rozvoj a k digitalizaci, tak tam je ten zákon pro antimonopolní úřad. Zásadní věc na rozhýbání veřejných investic v tomto státě. STAN má tu sílu, ale ten zákon zůstal v šuplíku. Takže troufnu si tvrdit, že já tu úplně nevidím šikovnost ve vyjednávání. A co se týče digitalizace, tak Ivan Bartoš dodal za nějakých šest měsíců něco, co funguje z 80 %. Systém už vyřídil sto tisíc žádostí,“ uvedl šéf Pirátů.
A následně dodal: „Co se stalo za těch jedenáct měsíců? Od doby, kdy byli Piráti vyhozeni z vlády, se ten systém dal dodělat. Těch dvacet procent, co tam chybělo, to se bohužel nestalo. Místo toho jsou tu úvahy o tom, že se těch 80 procent bude zahazovat, bude se to dělat celé znovu. Tady vidím trochu problém a myslím si, že to není správně,“ pokračoval Zdeněk Hřib.
Do debaty o digitalizaci stavebního řízení se vložil i Vít Rakušan, který upozornil na praktické problémy v terénu. „Všichni víme, že ten systém digitálního stavebního řízení problém byl, a já znám lidi na těch městech a obcích, a vím o frontách na těch úřadech, a vím, že jsem Ivanu Bartošovi tehdy říkal - prodlužte tu pilotní fázi, počkejte s tím ostrým nástupem, pojďme to radši vyzkoušet. Stavební úřady byly před kolapsem. Ta situace jednoduchá v terénu, pro starosty, pro lidi, pro úřady, nebyla. To je prostě fakt. Já říkám, že jsem čekal, že ve školství doručíme víc, to je míra sebekritiky. Tady jsem slyšel, že stavební řízení vlastně funguje, to je možná taky ten rozdíl,“ řekl kriticky směrem k Pirátům.
„Stavební řízení v této zemi nefungovalo ani předtím, nefungovalo ani na papíře. Když jsem usiloval o povolení, tak to trvalo asi rok,“ upozornil předseda Pirátů.
Zdeněk Hřib opakovaně Vítu Rakušanovi radil, aby více využíval vyjednávací sílu Starostů. „Pane Rakušane, vy jste říkal, že se na vládě hádáte o miliardách. Vy se nemáte hádat, vy máte využít svoji vyjednávací sílu 33 poslanců vůči ODS, která má jenom o dva více, a prostě máte tu ODS donutit k tomu, aby skutečně vnímala školství jako prioritu. A v tom je ten velký rozdíl, protože já se tu s ODS o rozpočtu nehádám. Z 33 poslanci bych čekal větší show.“
Rakušan mu na to připomněl: „Vaším ministrům se taky úplně vždycky nevedlo. Měli jste tři ministry.“ Oba se následně přeli, zda má větší váhu počet poslanců, nebo ministerská křesla. Hřib zdůraznil: „O rozpočtu se rozhoduje v Poslanecké sněmovně. Tam měli Piráti čtyři poslance. To je diametrální rozdíl oproti tomu, když vy máte 33 poslanců teď. Říkáte, teď jste Starostové do čela, ale kolik byste teda potřebovali poslanců na to, abyste mohli s ODS efektivně jednat?“ „Potřebovali bychom být určitě silnějším poslaneckým klubem než v současné době ODS,“ odpověděl předseda hnutí STAN.
Rakušan zdůraznil, že pro Starosty nejsou volby soutěží o pořadí, ale cestou k získání potřebné podpory. „My neříkáme, že chceme být třetí, abychom někoho předběhli. My říkáme, chceme mít tolik hlasů a takovou sílu a takovou podporu, abychom ty věci mohli dynamicky posouvat dál, aby to pro lidi bylo výhodné,“ doplnil.
Rakušan: Zdanit hříšné věci. Hřib: Navýšit daně spekulantům z Ruska
Došlo i na téma zvýšení daní. Oba politici se shodli na potřebě větší daňové progrese a zdanění investičních bytů. Rakušan uvedl, že jako jediní v kampani otevřeně říkají, že i příjmová stránka rozpočtu vyžaduje zásadní úvahu. „Progresivní zdanění u vysoce příjmových chceme podporovat. Chceme také zdanit hříšné věci jako slazené nápoje a definitivně zrušit výjimku určitého alkoholu,“ přiblížil.
Podle Hřiba se v mnoha ohledech Rakušanovy návrhy shodují s programem Pirátů. „Vítám, že STAN kopíruje náš program. My máme v programu také, že chceme snížit daně pro 90 % lidí, tím vznikne progrese. Zvýšit by se měly majetkové daně, je nutné zdanit spekulace s byty. Navrhujeme dokonce 68násobné navýšení daní pro spekulanty z nepřátelských zemí, tedy konkrétně z Ruska. Tato číslovka skutečně není náhoda,“ doplnil.
autor: Natálie Brožovská