„Milá sněhová vločko.“ Foltýn reaguje na vážné obvinění od občana

Gust se zamýšlí, zda jeho poznatek ohledně poklesu dosahu příspěvku na sítích není důsledkem zveřejněné kritiky směrem k Foltýnovi. „Život je plný nevysvětlitelných náhod. Včera jsem si tu třeba drze dovolil poskytnout pár nevyžádaných životních rad panu plukovníkovi Otakaru Foltýnovi a dneska mi zničehonic výrazně klesl dosah,“ dává si novinář události do souvislosti.

Neubránil se spekulacím o možném cenzurování nepohodlných názorů ze strany plukovníka Foltýna. „Skoro to připomíná naplnění jeho liberální teze ‚máte právo říkat, co chcete, ale nemáte právo, aby vás přitom někdo slyšel‘,“ dodal Gust.

„Představa, že by se snad představitel státní správy domlouval s nadnárodní korporací na omezování projevu svých občanů, je přece úplně nereálná a ten člověk z Facebooku, co občas zajde na Ministerstvo vnitra, tam určitě dochází jen za výbornou brazilskou kávou,“ napsal publicista s notnou dávkou ironie.

V příspěvku pak ještě vybídl k reakci novinářku a členku Rady České tiskové kanceláře Angeliku Bazalovou, té byly na Facebooku odebrány příspěvky, v nichž se tázala, zda Foltýn bude pokračovat ve funkci vládního koordinátora staregické komunikace. „Úřad vlády ani po 30. 11. nesdělil, že Otakar Foltýn pokračuje ve funkci strategického koordinátora. Byla jsem to já, kdo je v posledních 14 dnech prakticky denně žádal o informaci, zda Foltýn skutečně končí, jak bylo původně oznámeno. Tiskový odbor mlčel. Bylo zjevné, že sami referenti jsou z toho v rozpacích. Nemůžu se na ně zlobit. Vyhověl mi až včera mluvčí premiéra. Taky se skoro omlouval. Připadalo mi (mohu se mýlit, ale měla jsem takový dojem), že je mu celá ta situace trapná.

Teď FB blokuje můj post. Nelze ho šířit. Jako ostatně celou řadu příspěvků, kde je zmiňován Foltýn. Náhoda? Nemyslím. Nemyslím si ani, že by to FB shazoval kvůli hlášením uživatelů. Už je příliš doočíbijící, že stáhnou vždy to, co se týká Foltýna,“ uvedla novinářka.

Novinářka také pod Gustovým příspěvkem následně sdílela článek Tajemný „Pan Fejsbuk“, jenž poukazuje na působení zástupců společnosti Meta, která vlastní Facebook na resortu vnitra. V úvodu článku stojí: „Představte si, že se po budově Ministerstva vnitra bezprizorně toulají ‚cizí lidé‘, setkávají se s úředníky a nikdo o tom nevede evidenci. Nadsázka? Ani ne. Referenti dvou odborů MV si na dvou schůzkách počátkem roku jen tak nezávazně povídali s jakýmsi člověkem z firmy Meta o volbách, ale ‚ze schůzky nevyplynulo nic, co by bylo třeba zaznamenat‘. Dotyčný zástupce firmy Meta si navíc prý sám přeje, aby se jeho jméno neprozradilo, a tak to prý úředníci musejí respektovat. Státní správa v kostce.“

Na pozici vládního koordinátora strategické komunikace Foltýn nastoupil letos na konci května, předtím působil ve vojenské kanceláři prezidenta republiky. Pro funkci koordinátora byl odvelen na šest měsíců od 30. května 2024, skončit měl 30. listopadu. Vedoucí oddělení komunikace předsedy vlády Jakub Tomek v tomto týdnu médiím oznámil, že Foltýn bude ve funkci pokračovat i v roce 2025.

Gustova slova plukovník Foltýn vyvracel a Gusta nazval „sněhovou vločkou“. „Milá sněhová vločko, někdy je dobrý nepřeceňovat sebe ani Foltýna a smířit se s faktem, že ani jeden FB nezajímá,“ napsal vládní koordinátor ve své reakci.