Hynek Beran: Uměle předražují jadernou energii. Komu za to platíte

Váš článek v Solárním magazínu „476 miliard korun do rekonstrukce sítí“ četly desítky tisíc čtenářů. U článku v odborném časopise to není úplně obvyklé
Osobně mě jako autora více než samotná čtenost těší zájem lidí o věc. Článek je varováním před zdražováním, budu tedy ještě raději, když této problematice budou věnovat pozornost stovky tisíc lidí před volbami.
Jak probíhá toto plíživé zdražování?
V citovaném článku je podrobněji popsán mechanismus zvyšování takzvané „regulované složky ceny“, tedy lidově poplatku za sítě. Ten tvoří zhruba polovinu ceny elektřiny. Druhým mechanismem je přeprodej naší levné jaderné elektřiny za ceny uhelné, která je násobně zatížena cenou emisních povolenek. Namísto 25 až 30 haléřů, což je výrobní cena, si ji prodáváme interně na „trhu“ za 2 koruny 40 haléřů, tedy skoro desetkrát dráže, a když k tomu přidáme další marže obchodníků, vidíme to pak na faktuře. Tento cenový rozdíl je jenom u jaderné elektřiny kolem 100 miliard ročně, čtenáři si to mohou jednoduše srovnat s částkami, které ČEZ odvádí do státního rozpočtu a jsou vůči celkové obchodní marži státní společnosti zlomkovité. Je to rozdíl, za který si jadernou elektřinu v našich vlastních elektrárnách vyrábíme a za který ji naše vlastní státní společnosti lidem dodávají.
Když už je to pro spotřebitele tak drahé, měl by být celý ten rozdíl ve státním rozpočtu a hradit se z něj třeba valorizace důchodů a mezd. Letos bylo rozděleno 23 miliard Kč, z toho státu 16 miliard. Logické je tedy ptát se, kde je ten zbytek, když si tu 29 miliard kilowatthodin vyrábíme za 30 haléřů a prodáváme za 3 až 4 koruny. U toho vydělává nejméně korunu i elektřina uhelná.
Kde tyto peníze mizí?
To by se měla spíše ptát paní Schillerová. Na burzách se prodává relativně málo, spíše v nepřehledných překupích. Elektřina k nám teče z Temelína po drátech relativně jednoduše, ale u toho prochází složitými a nepřehlednými obchodními vztahy. Kdyby namísto těch „privatizací“, které nanovo pojmenovala vláda „zestátněním“, založila vláda státního obchodníka, bylo by po problému a peníze ve státní kase. Zřejmě jsou zde dvě zadání, jak je na tom možno vydělat. V současné energetice už od roku 2022 probíhá něco velmi podobného jako „třídní boj“ mezi buržoazií a dělnickou třídou popsaný v díle Karla Marxe. Tady jsou to ale namísto továrníků spíše překupníci, veksláci a oligarchové, tím „továrníkem“ je ve skutečnosti stát, a třídou ožebračenou energetickou chudobou jsou všichni spotřebitelé energie.
Jaká je situace v Německu?
Tam si hloupě zavřeli jaderné zdroje, plynovod jim vyhodili do vzduchu a mají velký problém, kde vůbec vzít nějakou energii. Lžou o obnovitelných zdrojích, ve skutečnosti pálí uhlí a zemní plyn i na jaře a na podzim, kdy je dost sluneční energie, kterou destabilizují trhy i sousední energetické soustavy. U výroby elektřiny se Němci chovají tak „ekologicky“, jako kdyby někdo přetápěl místnost a „vyvážel“ teplo otevřeným oknem Pánubohu do oken. Dává někomu logiku pálit doma uhlí a vyvážet elektřinu za záporné ceny? To dělají skoro pořád, je to už rozvrat technické civilizace.
V Americe i v Evropě znovu spouštějí odstavené jaderné elektrárny?
Ano, protože zjistili, že se zmýlili, lidově udělali blbost. Je to stabilní a levný zdroj elektřiny, který se „nevyplácel“, když zdeformovali trh a přirozené ceny, a oni se k nim i k jistému pudu sebezáchovy vrátili. Nikoli však Německo.
Představte si, že byste z jiného životně důležitého odvětví strategického oboru udělali sprosté slovo. Třeba u dopravy ze železnice s tím, že budete v 21. století už jenom létat letadlem nebo jezdit po silnicích, na které dovezete asfalt z Ruska. A dáte si to do zákona. Nikdo nebude smět železnici provozovat, celé Německo od ní ustoupilo. Na dříve prestižních dopravních fakultách se bude učit, jak šrotovat lokomotivy, a více angažovaní „liberálové“ vytrhají fotky železnic z technických magazínů a aktivisté vytrhají mezi městy koleje, aby tam už nikdo nemohl jezdit.
Je to především morální a intelektuální rozvrat v sousedním státě, který se ovšem projevuje i v jejich ekonomice a rostoucí nespokojenosti obyvatelstva s takovouto vládou. Opačně to platí také i pro nás: pokud vláda nechce dovážet z Německa rostoucí nespokojenost obyvatel se svým vládnutím, nesmí dovážet ani jejich energetický model, a ani mu prostřednictvím lokální energetické mafie posluhovat. Jinak se naše slabší ekonomika zhroutí rychleji než ta u sousedů.
Jak vnímáte „zestátnění“ ČEZu?
Je to jako v té pohádce o řepě, stát si nechá nať a privilegovaní soukromníci tu vlastní řepu. Pokud chce ČEZ odstavovat uhelné elektrárny, někdo to zaplatí. Takzvané „zestátnění“ je ve skutečnosti odprodej kritické infrastruktury státu v rozporu s doporučeními energetických i bezpečnostních odborníků. Je to jedna z posledních věcí, které nám tu ještě zbyly, tedy poslední lukrativní výprodej nějaké státní společnosti. Jiné tu už prakticky nemáme. U toho se rozdávají všelijaké politické trafiky. Žijeme v zemi, kde už nám nepatří ani voda, kterou pijeme z kohoutku, a vláda plánuje, že nám nebudou patřit ani elektrické sítě pod našimi městy.
V kauze větrných a solárních parků ČEZ na mnoha místech ustupuje. Když si ale přepočítáte, že větrným a solárním baronům bude vláda doplácet v průměru 2 koruny na jednu kilowatthodinu namísto valorizace mezd a důchodů, činí to v „závazcích EU“, kde ve skutečnosti závazek takového tunelu nemáme, při 3 GW výkonu 3 miliardy solárním baronům a 6 miliard větrným baronům, tedy jsme opět u magického čísla 9 miliard, o které „by tu někdo přišel“.
Oproti tomu částky v citovaném článku jsou násobně vyšší a na odprodaný ČEZ Distribuci by u toho připadlo 30 až 40 miliard novým soukromníkům. Tedy 4x více, než „baronům“. K tomu ale odprodaná distribuční část ČEZu potřebuje solární a větrné parky, ke kterým by „posiloval soustavy“ na sezónní výrobu 2 až 3 měsíce v roce a za takto nevyužité sítě vybíral novým soukromým vlastníkům vysoké poplatky.
Tedy „baroni“ dostanou ročně od státu 9 miliard korun, ale odprodaný ČEZ za zdražení sítí vlivem „baronů“ 30 až 40 miliard?
Ano. Ale ne od baronů, od spotřebitelů. Pokud se bude investovat do zbytečných sítí, je to tak. A jestli je zde takový skrytý plán, hodí se zase větrní a solární baroni dobře k tomu, aby vyvolali umělou poptávku po „rekonstrukci energetických sítí“ a jejich zdražení.
Tím se solární a větrné parky nedotýkají pouze lidí v postižených oblastech, ale všech spotřebitelů elektřiny v České republice. Lidé to pochopí buďto v solidaritě s lidmi v postižených oblastech, nebo na fakturách za elektřinu. Ta solidarita, aby se takové nesmysly nestavěly a dodržovaly zákony s výstavbou na použitých plochách především ČEZu a důlních společností, je totiž ve skutečnosti především solidaritou s vaším vlastním rozpočtem za energii.
Na plochách podle zákona nemusíme stavět nová vedení, a tudíž nikdo nebude vydělávat ani na výstavbě zbytečných a málo využívaných prvků naší energetické soustavy, a ani na poplatcích, ze kterých se pak budou takovéto „investice“ z do zprivatizované distribuční části ČEZu platit.
Jaká je situace v krajích?
Do spolku Krajina lidí nám přicházejí různé informace. Některé kraje bojují a ministerští se je snaží utancovat na svém nezákonném návrhu. Jiné, především takové, kde jsou „opoziční koalice“ minulé a současné vlády, se snaží udržet lukrativní developerské plochy, které už byly pravděpodobně předem mafiánským způsobem dojednány a v projektu minulé vlády naplánovány, řada z nich má i svého „domluveného“ developera.
Jak můžeme poznat mafiánsky domluvený projekt větrného parku od obyčejné akcelerační oblasti?
Pozná se to podle dvou věcí: První je, že developer nesoutěží s jinými a obchází svůj domluvený „zábor“ jako na Divokém západě. To dělali už od minulého roku, kdy tu ještě žádné takové oblasti oficiálně nebyly a vláda před volbami i po nich držela bobříka mlčení. Druhá je rozpor mezi akcelerační oblastí, která jenom říká plochu, kde má proběhnout zjednodušené stavební řízení, a konkrétním projektem s konkrétními parky a konkrétním počtem vrtulí. Pokud na kraji v rámci „akceleračních oblastí“ argumentují už konkrétními větrnými parky a konkrétním developerem, je zde vysoká pravděpodobnost, že jsou to mafiáni, kteří pomocí legislativy a skrytých domluv včetně provizí umetají cestičku do české krajiny.
Jamile někdo říká, že v akcelerační oblasti postaví firma XY tři větrné parky s patnácti větrníky, je s nimi domluvený?
Odkud by takový krajský zastupitel dozvěděl o takovém projektu, když mu před necelými dvěma měsíci teprve oznámili, že zde bude akcelerační oblast? Je velmi pravděpodobné, že v minulosti docházel k nějaké takové mafii na konzultace. V případě korupčního mechanismu možná i placené, ale každopádně tímto způsobem nezákonné.
Jak kraje jednají se Zuzanou Mrázovou a jejími úředníky?
Různě. Jsou kraje, které hledají „kompromisy“. Ve skutečnosti nechtějí z nezákonného plánu ustoupit. Konkrétně třeba ve Středočeském kraji se výstavba větrného parku v lokalitě po sovětské posádce „nehodí“, protože tam má být technologický park a zřejmě pár lukrativnějších stavebních projektů, a naopak se „hodí“ na bonitní zemědělské půdě v okolí Chorušic, které chce paní hejtmanka Pecková obětovat.
Je zde nějaký kraj, který by v současnosti jednal s MMR o výměně zemědělské nebo lesní půdy za spuštěnou elektrárnu nebo důl na svém území?
Konkrétně víme ve Středočeském kraji o záměru namísto bonitní půdy v okolí Chorušic dát do akceleračních oblastí pozemky ČEZu v elektrárně Mělník, pozemky Pavla Tykače v Teplárně Kladno a příbramské uranové doly. Je to však spíše projekt odborníků s místními starosty, ke kterému se snažíme paní hejtmanku Peckovou ve spolupráci s ministryní Mrázovou i mediálním tlakem před volbami přinutit jako k exemplárnímu řešení, které je navíc v souladu se zákonem.
Pokud toto neudělají, mohl by v těchto lokalitách poblíž Prahy by vzniknout silný odpor ze strany obcí a jejich občanů. Podobná situace je i na Ostravsku s elektrárnou Dětmarovice, kde již někteří zastupitelé pochopili, že pokud se bude dodržovat zákon a logika věci a akcelerační oblast bude na brownfieldu státní společnosti ČEZ po uzavřené elektrárně, nebudou se tolik muset dohadovat s větrnými barony o výskytištích chráněného ptactva, které byly účelovými krátkodobými studiemi Zuzanou Mrázovou a jejím ministerstvem přehlédnuty.
Je čas dát akcelerační oblasti na místa v souladu se zákonem?
Určitě je čas do konce prázdnin. Pokud někdo připravuje takový projekt tak, že s ním několik let porušuje české i evropské zákony, není přece problém vzít několik takových lokalit po ČEZu a lom ČSA po Pavlu Tykačovi, a jsme zachráněni.
A jestli vláda a její úředníci tvrdí, že něco takového „neumí“, jak je možné, že „uměli“ něco takového připravovat na nezákonných místech, kde to ničí krajinu a u umělou výstavbou to zdražuje poplatky za elektřinu? To přece není projekt, který nám nařídila Evropská unie, jako jimi nebyli solární baroni ani energetický tunel minulé vlády na průmysl a spotřebitele v roce 2022.
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