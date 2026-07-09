Niedermayer (TOP 09): Takové zadlužení si nemůžeme dovolit

09.07.2026 22:33 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozpočtové politice Babišovy vlády.

Niedermayer (TOP 09): Takové zadlužení si nemůžeme dovolit
Foto: Youtube
Popisek: Luděk Niedermayer

Nechť nezapadne i to podstatné. Vládní rozpočtová politika směřuje ke stále větším deficitům a rostoucímu zadlužení, které si dlouhodobě nemůžeme dovolit. A tak platíme stále více za dluhy, místo abychom investovali do budoucnosti.

Řešení není jednoduché, ale bez rozsáhlé daňové reformy se z této situace nedostaneme. Ta by měla nastavit udržitelný vztah mezi příjmy a výdaji státu a zároveň změnit strukturu daní. Nižší a střední příjmy by měly být méně zatíženy, zatímco větší část příjmů státu by měla pocházet z majetku a výnosů.

Zároveň potřebujeme lépe hlídat, co lidé a firmy za své daně skutečně dostávají zpět. Ve většině zemí EU se běžně sleduje, zda veřejné výdaje přinášejí konkrétní výsledky – lepší školy, fungující dopravu nebo dostupnější služby. K tomu by se měla připojit i Česká republika.

To vše proto, aby veřejné finance byly udržitelné a ekonomika dokázala růst.

RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
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Článek obsahuje štítky

Niedermayer , TOP 09

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozpočtové politice Babišovy vlády.