Niedermayer (TOP 09): Takové zadlužení si nemůžeme dovolit

Nechť nezapadne i to podstatné. Vládní rozpočtová politika směřuje ke stále větším deficitům a rostoucímu zadlužení, které si dlouhodobě nemůžeme dovolit. A tak platíme stále více za dluhy, místo abychom investovali do budoucnosti.
Řešení není jednoduché, ale bez rozsáhlé daňové reformy se z této situace nedostaneme. Ta by měla nastavit udržitelný vztah mezi příjmy a výdaji státu a zároveň změnit strukturu daní. Nižší a střední příjmy by měly být méně zatíženy, zatímco větší část příjmů státu by měla pocházet z majetku a výnosů.
Zároveň potřebujeme lépe hlídat, co lidé a firmy za své daně skutečně dostávají zpět. Ve většině zemí EU se běžně sleduje, zda veřejné výdaje přinášejí konkrétní výsledky – lepší školy, fungující dopravu nebo dostupnější služby. K tomu by se měla připojit i Česká republika.
To vše proto, aby veřejné finance byly udržitelné a ekonomika dokázala růst.
RNDr. Luděk Niedermayer
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