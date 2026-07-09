Kovářová (Piráti): Zvýhodňuje velké developery na úkor práv občanů

09.07.2026 20:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novele stavebního zákona.

Kovářová (Piráti): Zvýhodňuje velké developery na úkor práv občanů
Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

Novela stavebního zákona podle nás nepřinese jednodušší a kvalitnější výstavbu. Naopak zvýhodňuje velké developery na úkor práv občanů a veřejného zájmu.

Zároveň může ohrozit kvalitu veřejných staveb, jako jsou nemocnice, vysokoškolské koleje nebo domovy pro seniory, a oslabit standardy, které mají chránit zdravé a bezpečné prostředí.

Piráti chtějí řešit krizi bydlení. Místo toho nás čeká likvidace ochrany veřejného prostoru, přírody, památek a kvality života.

Ing. arch. Veronika Kovářová

  • Piráti
  • poslankyně
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Článek obsahuje štítky

Kovářová , piráti

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Dobrý den, pane Kolovratníku. Vy jste sice dali stopku zdražování dálničních známek, ale upřímně, přijde vám současná výše vzhledem k tomu, v jakém stavu dálnice máme adekvátní? A co mě zajímá ještě víc, proč si nemohu koupit známku na půl roku?

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20:05 Kovářová (Piráti): Zvýhodňuje velké developery na úkor práv občanů

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novele stavebního zákona.