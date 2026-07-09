Kovářová (Piráti): Zvýhodňuje velké developery na úkor práv občanů

Novela stavebního zákona podle nás nepřinese jednodušší a kvalitnější výstavbu. Naopak zvýhodňuje velké developery na úkor práv občanů a veřejného zájmu.
Zároveň může ohrozit kvalitu veřejných staveb, jako jsou nemocnice, vysokoškolské koleje nebo domovy pro seniory, a oslabit standardy, které mají chránit zdravé a bezpečné prostředí.
Piráti chtějí řešit krizi bydlení. Místo toho nás čeká likvidace ochrany veřejného prostoru, přírody, památek a kvality života.
Ing. arch. Veronika Kovářová
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