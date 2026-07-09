Karlovarský kraj: Záchytka v novém režimu provozu

„Protialkoholní záchytná stanice poskytuje službu obyvatelům celého Karlovarského kraje, její každodenní fungování se ale nejvíce dotýká právě města Sokolov. Hledáme proto takové řešení, které bude respektovat potřeby celého regionu i místní podmínky. Na základě získaných poznatků ze zkušebního režimu pak rozhodneme o dalším postupu,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.
Protialkoholní záchytná stanice nyní funguje nepřetržitě. Dlouhodobé zkušenosti však ukazují, že nejvyšší počet přijatých osob připadá právě na víkendy. Nově proto bude otevřena vždy od pátku 7:00 hodin až do 7:00 hodin v pondělí, přičemž osoby přijaté před ukončením provozu budou propuštěny nejpozději v 15:00 hodin.
Po uplynutí zkušebního období Karlovarský kraj komplexně vyhodnotí využití služby, ekonomické a personální dopady i vliv změny na činnost složek integrovaného záchranného systému. Na základě výsledků následně rozhodne o dalším nastavení provozu záchytné stanice. S navrženou změnou souhlasí Zdravotnická záchranná služba i Krajské ředitelství policie. Obě instituce považují navržený režim za organizačně zvládnutelný.
V průběhu letních prázdnin bude kraj situaci průběžně sledovat a v případě potřeby může režim stanice operativně upravit podle aktuální situace.
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