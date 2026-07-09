Ankarou to nekončí: „Zastavte Pavla.“ Naléhavá výzva

09.07.2026 11:44 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Jednání členů NATO v Ankaře je za námi a premiér Andrej Babiš má za to, že pro jeho vládu tento summit skončil úspěchem. Navzdory tomu, co prorokovala mnohá média. Publicista Petr Holec tvrdí, že po skončení summitu v Ankaře by lidé měli zapomenout na přestřelku mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem (ANO). Podle Holce je teď důležitá zcela jiná věc: zastavit prezidenta Petra Pavla.

Ankarou to nekončí: „Zastavte Pavla.“ Naléhavá výzva
Foto: Repro ČT24
Popisek: Prezident Pavel na brífinku před odletem do Ankary na summit NATO

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Summit NATO v Ankaře je minulostí a publicista Petr Holec má za to, že je třeba se od tohoto tématu odpoutat a začít se soustředit na jiné a z Holcova pohledu mnohem důležitější téma.

„V Česku se ve skutečnosti hraje o převzetí moci partou investorů a lobbistů kolem prezidenta Petra Pavla a jeho Ústavního soudu. Druhou Pavlovu pětiletku by Česko už nepřežilo. Nebo určitě ne tak, jak ho známe: a sice jako parlamentní demokracii, kde vládne vláda a suverénem je Sněmovna. Pavlova banda by z něj s pomocí médií udělala kvaziprezidentský stát držený i beze změny ústavy Ústavním soudem. Na jeho šéfa Josefa Baxu je totiž odjakživa absolutní režimní spoleh, ten chlap drží! Stejně jako na jeho kámoše Pavla,“ napsal Holec v komentáři na serveru Gazetisto.

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Předsedovi Ústavního soudu ČR Josefu Baxovi Holec vyčítá, že prakticky otevřeně podporuje Pavla a prý by mu nevadilo, kdyby držel Pavla u moci.

„Ústavní soud svým verdiktem pošlapal ústavní dělbu moci i rovnost lidí před zákonem a ještě si ani nedal záležet, aby jeho třaskavý verdikt nebyl právně děravější než ementál. Ano, až tak moc je hustý! Až tak moc totiž věří, že i on stojí na politicky správné straně, i když politicky nemá stát na žádné straně,“ pravil Holec.

Podle Holce je však smutné, že v tom prezidenta i Ústavní soud podporuje i současná opozice, která by ale hodně ztratila, kdyby se charakter republiky proměnil směrem k prezidentskému modelu.

Holec má za to, že prezident chce Česko přiblížit prezidentskému modelu, protože se mu nelíbí, kdo vyhrál poslední prezidentské volby.

„Hanebnou veřejnou politizaci ÚS začal už Baxův předchůdce Pavel Rychetský a hrdý ‚chvilkař‘ Baxa teď jen pokračuje v jeho díle. A že mu to sakra jde! Jedinou korekcí může být snad jen to, že vláda prostě přestane jasně politické verdikty ÚS akceptovat. Potrestat ji za to můžou jen voliči, jiná sankce není,“ upozornil Holec.

Ale pokud se má skutečně zastavit proměna Česka, které se Holec obává, v prvé řadě je z jeho pohledu třeba zastavit Petra Pavla v příštích volbách a nenechat ho v prezidentském úřadu dalších pět let.

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Předseda Svobodných Libor Vondráček, člen poslaneckého klubu SPD, na sociální síti X vyzdvihl rozdíl mezi prezidentem Pavlem a stávající koaliční vládou ANO, SPD a Motoristů.

„Kdyby vládnul Petr Fiala, tak dnes na summitu Petr Pavel sliboval další dluhy pro Ukrajinu dle plánu NATO. Je dobře, že současná vláda další zadlužování České republiky ve prospěch půjček pro Ukrajinu odmítla. Plán NATO by nás totiž vyšel na více než 20 miliard korun ročně. Po jednání na summitu je jasné, že ČR nepodporuje snahu generálního tajemníka NATO, aby státy přijaly závazek vydávat 0,25 % národního HDP na podporu Ukrajiny. Tento postoj je správný. Česko nemůže donekonečna zvyšovat státní dluh, zatímco naši občané platí vysoké energie a rostoucí náklady na život. Podpora je v pořádku, pokud je činěna dobrovolně z vlastních kapes těch, kteří si ji mohou a chtějí dovolit. Není v pořádku, pokud je z cizího na úkor finanční stability naší země a budoucnosti našich dětí. Oceňuji, že v tomto případě zvítězil zdravý rozum před dalšími závazky, které by zaplatili čeští daňoví poplatníci,“ napsal Libor Vondráček.

 

 

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Premiér a šéf hnutí ANO zdůraznil, že summit NATO v Ankaře byl pro jeho vládu vlastně úspěchem, i když mu mnohá česká média přála, aby jako premiér dostal vynadáno.

„Několik dní před summitem NATO v Ankaře opoziční politici a protivládní média netrpělivě čekali, až přijde nějaký průšvih. Doufali, že nás prezident Trump seřve za výdaje na obranu, i když nás do této situace dostala Fialova vláda. Vyloženě se těšili, že dostaneme kartáč a naše země bude mít ostudu. Nestalo se z toho nic. Summit byl pro Českou republiku úspěšný, prezident Trump byl naprosto v pohodě a žádná kritika nepřišla. A protože se žádný skandál nekonal, bylo potřeba ho vymyslet,“ napsal Babiš na sociální síti Facebook.

Zmínil také fotografii kolující po sociálních sítích, kde mu 47. prezident Donald Trump podává ruku, ale vypadá to, jako by byl současně na odchodu a ve skutečnosti si Babiše moc nevšímal. Podle Babiše jde o manipulaci s jedním okamžikem summitu, které se chopili členové opozice a novináři to převzali. Místo aby opozici vynadali za provedenou manipulaci.

Podle Babiše byla realita na summitu zcela jiná.

„Stál jsem na svém místě. Prezident Trump šel kolem mě a sám mi podal ruku. Já jsem mu ji samozřejmě podal také. A že mě to potěšilo? Samozřejmě. Ne každý den vám podá ruku nejmocnější muž planety. Ani teď si ale v médiích nepřečtete, jak je opozice směšná a jak opět lže. Přesně takhle to funguje. Když nevyjde očekávané ponížení naší vlády, tak příběh překroutí. A nejde jen o tento případ. Podobným způsobem o naší vládě informují dlouhodobě. Zdá se, že antibabišismus u některých lidí nejde vyléčit. Pokud je zklamáním to, že je naše vláda úspěšná a Česká republika v zahraničí obstojí, pak se budu snažit, aby takových zklamání zažili ještě hodně,“ konstatoval Babiš.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://pholec.opinio.cz

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