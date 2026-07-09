Skupina ČEZ získala prestižní ocenění Red Dot Design Award

Elektromobilita ve Skupině ČEZ slaví významný úspěch. Zařízení smart kabel futurego navržené společně týmy elektromobility ČEZ a ČEZ ESCO zabodovalo ve světové konkurenci. Přenosná dobíjecí stanice získala ocenění Red Dot Design Award v prestižní mezinárodní designové soutěži v německém Essenu. V kategorii průmyslového designu – příslušenství pro vozidla uspěl návrh českého designéra Petra Novague.
Prestižní ocenění Red Dot Award uděluje německá instituce Design Zentrum Nordrhein Westfalen. Soutěž často označovaná jako “designoví Oscaři“ každoročně hodnotí desítky tisíc produktů a návrhů z celého světa napříč různými kategoriemi. Vítěze určuje mezinárodní porota složená z desítek odborníků z různých zemí, kteří hodnotí přihlášené projekty.
Smart kabel futurego od ČEZ ovládl letos kategorii „průmyslový design – příslušenství pro vozidla“. Jde o přenosnou stanici pro dobíjení elektromobilů kdekoli ve vnitřních i venkovních prostorech. Díky připojení k internetu a integrovanému fakturačnímu elektroměru umí přenášet do firemních systémů veškerá data o dobíjení, ať už probíhá doma nebo v práci. Propojení stanice s firemními systémy dává fleet manažerům jasný přehled i kontrolu nad dobíjením, snadné vyúčtování a menší zatížení firemní energetické sítě. Výměnné adaptéry umožňují pohodlné a bezpečné připojení k zásuvkám 230 V i 400 V a dobíjení výkonem až 22 kW, tedy na úrovni běžného AC veřejného dobíjení.
„Naše služby v elektromobilitě stále rozšiřujeme a zkvalitňujeme. Soustředíme se na rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury, ale vnímáme také stále stoupající nároky provozovatelů firemních flotil na evidenci dobíjení. Výsledkem je smart kabel futurego. Používají ho nejen naši zákazníci, ale využíváme ho i v naší vlastní flotile, kde se velmi dobře osvědčil. Poptávku po naši dobíjecí stanici máme jak od velkých korporátních klientů, tak i od menších firem, které oceňují především flexibilitu a jednoduché používání,“ řekl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.
Autorem vítězného designu je Petr Novague, který se dlouhodobě řadí mezi nejúspěšnější české designery. V této soutěži jde o jeho dvacáté ocenění. V minulosti cenu získaly jeho návrhy židlí, jízdních kol, chytrých dveří, štětců nebo třeba zubních kartáčků.
„Mám obrovskou radost z toho, že dvacátý Red Dot Design Award získávám právě s ČEZ. Mojí profesní snahou je opakovaně potvrzovat kvality designérských služeb a uspět v mezinárodní konkurenci, nejen v České republice. Jde o zařízení na technicky vysoké úrovni a mým úkolem bylo vytvořit design, který by jeho kvality reprezentoval,“ komentuje návrh Petr Novague.
Skupina ČEZ se rozvoji elektromobility aktivně věnuje už od roku 2009. Postupně přitom rozšířila své aktivity nad rámec výstavby a provozu veřejné dobíjecí infrastruktury, dnes nabízí komplexní služby pro domácnosti i firmy. Ty zahrnují péči o zákazníky v retailovém segmentu (ČEZ Prodej) i řešení pro firmy, města a regiony (ČEZ ESCO). V rámci týmu ČEZ ESCO se také zrodil smart kabel futurego, kde doplňuje další prvky ekosystému elektromobility pro B2B/B2G segment, jako je výstavba stanic, čip k dobíjení v sítí ČEZ a partnerů a centrální software pro správu veškerého dobíjení.
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