Budete šmírováni. EU schválila Chat control. Nerudová, Zdechovský, Farský a další

Europarlament na plenárním zasedání ve čtvrtek 9. července rozhodl o dalším osudu tzv. Chat Control 1.0, kontroverzní dočasné výjimky ze směrnice ePrivacy. Tato výjimka umožňuje poskytovatelům komunikačních služeb skenovat soukromé zprávy za účelem odhalování materiálů se sexuálním zneužíváním dětí (CSAM). Po bouřlivé debatě a procedurálních manévrech poslanci schválili prodloužení této výjimky, přestože v březnu ji již jednou odmítli.
Návrh na znovuprojednání prosadila především frakce Evropské lidové strany (EPP). Již v úterý 7. července poslanci těsnou většinou 331 hlasů proti 304 (11 poslanců se zdrželo) schválili rychlé zařazení tématu na program, což otevřelo cestu k dnešnímu finálnímu hlasování.
Rozhodnutí probíhalo ve druhém čtení, kde k zamítnutí nebo výraznému pozměnění byla nutná absolutní většina – minimálně 361 hlasů. Výjimka byla prodloužena, byť s určitými omezeními na cílenější skenování, a umožní platformám jako Meta nebo Google opět hashovat nešifrované zprávy proti databázím známého CSAM.
„Ze 607 přítomných europoslanců hlasovalo pro zamítnutí Chat Control 314 zákonodárců, proti jich bylo 276, 17 se hlasování zdrželo. I přesto, že se většina přítomných vyjádřila proti opatření, návrh prošel. Ve druhém čtení je totiž pro změnu nebo zamítnutí návrhu potřeba absolutní většina europoslanců. Odpůrci tak potřebovali většinu všech 720 europoslanců, tedy nejméně 361 hlasů. Neskutečná zmrdovina,“ napsal na síti X publicista Michael Durčák.
"Ze 607 přítomných europoslanců hlasovalo pro zamítnutí Chat control 314 zákonodárců, proti jich bylo 276, 17 se hlasování zdrželo. I přesto, že se většina přítomných vyjádřila proti opatření, návrh prošel.— Michael Durčák (@durcak_michael) July 9, 2026
Ve druhém čtení je totiž pro změnu nebo zamítnutí návrhu potřeba… https://t.co/9gb0LM77tT
Ochrana dětí, nebo plošné šmírování?
Toto opatření, které kritici označují jako „plošné šmírování chatů“, vyvolává dlouhodobé obavy o narušení end-to-end šifrování a soukromí milionů uživatelů. Odpůrci varují před nebezpečným precedensem, který může vést k masovému sledování a oslabení bezpečnosti komunikace.
„Nejde jen o otázku ochrany soukromí, ale také o respektování demokratického rozhodování evropských institucí. Pokud jednou parlament řekne jasné ne, Komise to musí respektovat, ne hledat procesní výjimku, jak si vynutit další hlasování za přísnějších podmínek,“ vyjádřila se pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.
Mgr. Markéta Gregorová
Dnešní rozhodnutí má překlenout období do finálního schválení nařízení Chat Control 2.0, o němž se stále jedná v trialozích. Trvalá verze by mohla zavést povinnosti pro platformy, včetně rizikových hodnocení a příkazů k detekci, což vyvolává ještě větší kontroverze kvůli potenciálnímu prolomení šifrování. Rozhodnutí odráží hluboké rozdělení v Evropském parlamentu i celé EU. Zatímco někteří europoslanci mluví o vítězství ochrany dětí, kritici vidí ohrožení základních práv na soukromí a svobody projevu.
„Kontrola chatů se blíží. I když většina poslanců Evropského parlamentu hlasovala za ODMÍTNUTÍ kontroly chatů, nepodařilo se nám dosáhnout absolutní většiny, která byla potřebná (361 poslanců). Toto je smutný den pro Evropany,“ napsal na síti X kyperský europoslanec Fidias Panayiotou.
„Evropským lidovcům, v čele s předsedkyní EP, se podařilo procesním trikem, před letní pauzou, protlačit šmírovací zákon neboli Chat Control. Za tohle dílo poděkujte i kolegům Tomáši Zdechovskému, Danuši Nerudové, Janu Farskému a Luďkovi Niedermayerovi. Democracy in Action, ke zblití,“ publikoval europoslanec Ondřej Dostál.
Evropským lidovcům, v čele s předsedkyní EP, se podařilo procesním trikem, před letní pauzou, protlačit šmírovací zákon neboli Chat Control. Za tohle dílo poděkujte i kolegům @TomasZdechovsky @danusenerudova @JanFar_sky @LudekNie— Ondřej Dostál (@dostalondrej) July 9, 2026
Democracy in Action, ke zblití?????? https://t.co/7l8ZuQ0qVx
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
Ovšem Nerudová se vyjádřila: „Dnes jsem odmítla Chat Control 1.0, tak jak byl navržen členskými státy. U jednotlivých pozměňovacích návrhů jsem se řídila jediným principem: chránit soukromí lidí a nepřipustit prolamování soukromých konverzací.“
Dnes jsem odmítla Chat Control 1.0, tak jak byl navržen členskými státy. U jednotlivých pozměňovacích návrhů jsem se řídila jediným principem: chránit soukromí lidí a nepřipustit prolamování soukromých konverzací.— Danuše Nerudová (@danusenerudova) July 9, 2026
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
„O celkovém filu se hlasovalo dvakrát – před hlasováním o pozměňovacích návrzích a po něm. Paní Nerudová hlasovala pro zamítnutí pouze v prvním případě, ve druhém už ne,“ napsal europoslanec za ODS Ondřej Krutílek.
O celkovém filu se hlasovalo dvakrát – před hlasováním o pozměňovacích návrzích a po něm. Paní Nerudová hlasovala pro zamítnutí pouze v prvním případě, ve druhém už ne.— Ondřej Krutílek (@ondrejkrutilek) July 9, 2026
Zveřejnil také, jak hlasoval on sám. „Blbá zpráva. Chat Control 1.0 nezmizel. Bohužel, kvůli využití kličky o něm dnes Evropský parlament znovu hlasoval. ANO strčilo hlavu do písku, a ač další projednání návrhu v úterý podpořilo, dnes už se k němu nemá. U některých jiných českých europoslanců se ale postoj bohužel nezměnil a dnes pokračování nadšeně odmávali. Já byl samozřejmě PROTI,“ napsal Krutílek.
Blbá zpráva. Chat Control 1.0 nezmizel. Bohužel, kvůli využití kličky o něm dnes Evropský parlament znovu hlasoval.— Ondřej Krutílek (@ondrejkrutilek) July 9, 2026
ANO strčilo hlavu do písku, a ač další projednání návrhu v úterý podpořilo, dnes už se k němu nemá. U některých jiných českých europoslanců se ale postoj bohužel… pic.twitter.com/rpvpgEgcBf
Reagovala i Společnost pro obranu svobody projevu. „Chat Control 1.0 bohužel prošel – díky procedurální kličce frakce EPP (Evropští lidovci),“ uvádí na síti X.
Chat Control 1.0 bohužel prošel - díky procedurální kličce frakce EPP (Evropští Lidovci). Připravujeme podrobnější informace včetně hlasování českých europoslanců a toho, proč česká vláda nebyla proti, když se "členské státy minulý týden dohodly na obnovení prozatímního… pic.twitter.com/sSPxQGbjwn— Společnost pro obranu svobody projevu (@SOS_projevu) July 9, 2026
Podivuje se, proč česká vláda nebyla proti, když se členské státy minulý týden dohodly na obnovení prozatímního opatření. „Zastánci nařízení si totiž za pomoci procesního triku prosadili nové hlasování, což mimo jiné vyvolalo i otázky o demokratickém fungování europarlamentu. Proti znepřístupnění obsahu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí nikdo neprotestuje, kritici však upozorňují na to, že za zcela neefektivní způsob boje proti dětské pornografii návrh zcela obětuje právo na soukromí. A přinese zároveň obrovské množství neprávem obviněných lidí, kteří se dopustí „zločinů“, jako je sdílení fotografií z dovolené.“ Celá obhajoba čtení soukromých zpráv, postavená na hledání nevhodného obsahu, je mýtus. I z dat německé vlády totiž vyplývá, že neexistuje žádná souvislost mezi počtem nahlášených případů a vypršením výjimky. I samotná Komise navíc přiznala, že neexistuje žádná prokázaná souvislost mezi skenováním soukromých zpráv a skutečnými odsouzeními pachatelů či záchranami dětí,“ uvádí v obsáhlém příspěvku.
Telefony se změní v dozorce a ekonomika přijde o miliardy
Své rozčarování vyjádřila také polská europoslankyně Anna Bryłka. „Evropský parlament po zavedení pozměňovacích návrhů v dalším pokusu návrh na zamítnutí tzv. Chat Control nepřijal. Máme zde demokracii „do skutku“. Stejná záležitost je podrobována hlasování, dokud v plénární síni nebude odpovídající většina. To nemá nic společného s procedurami, jde o obyčejné právní triky používané při atentátu na soukromí občanů. To je otevření zadních vrátek k plošnému sledování založenému na skenování zpráv odesílaných prostřednictvím internetových komunikátorů,“ vysvětluje politička.
Parlament Europejski po wprowadzeniu poprawek w kolejnym podejściu nie przyjął wniosku o odrzucenie tzw. chat control. Mamy do czynienia z demokracją ,,do skutku". Ta sama sprawa poddawana jest głosowaniu, aż do momentu gdy na sali plenarnej będzie odpowiednia większość. To nie… pic.twitter.com/qfHh90rLAl— Anna Bryłka (@annabrylka) July 9, 2026
Pod záminkou boje proti kriminalitě se podle ní vytvářejí mechanismy, které mohou vést k omezování práva na soukromí milionů poctivých občanů. „Boj proti zneužívání dětí je nezbytný, ale neměl by znamenat zavádění řešení, která oslabují tajemství komunikace a vytvářejí nástroje, jež mohou v budoucnu být použity mnohem šířeji, než bylo původně deklarováno,“ uvádí Bryłka.
Výsledek hlasování okomentoval také ekonom Lukáš Kovanda. Upozornil, že Chat Control připraví českou ekonomiku až o 50 miliard Kč ročně.
Chat control připraví českou ekonomiku až o 50 miliard Kč ročně— Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) July 9, 2026
Chat control představuje zásah do ekonomiky, který jen tu českou může připravit až o 50 miliard korun ročně. Nejde tedy o drobné.
Český sektor informačních a komunikačních technologií (ICT) má podle ČSÚ roční…
„Český sektor informačních a komunikačních technologií (ICT) má podle ČSÚ roční tržby přes 1,18 bilionu korun a vytváří přidanou hodnotu zhruba 360 miliard korun. V oboru pracuje přes 200 tisíc lidí. Vývoz českých ICT služeb se pohybuje kolem 150 miliard korun ročně. Pokud – což lze předpokládat – Chat Control sníží celkovou důvěryhodnost online prostředí, ale také zvedne náklady a zhorší exportní schopnost českých digitálních firem jen o několik málo procent, nejde o miliony, ale o miliardy. Každé jedno procento ztracené přidané hodnoty českého ICT sektoru znamená zhruba 3,6 miliardy korun ročně. Každé jedno procento ztracených tržeb ICT služeb znamená dalších přibližně 9,3 miliardy korun. Každé jedno procento ztraceného exportu ICT služeb odpovídá zhruba 1,5 miliardy korun. K tomu je nutné přičíst právní, compliance a administrativní náklady, včetně nákladů na falešně pozitivní hlášení,“ vysvětluje expert.
Konzervativně tak může Chat Control stát českou ekonomiku 5 až 10 miliard korun ročně. Ve středním scénáři 15 až 30 miliard. V tvrdém scénáři, kdy se zásadněji sníží důvěra v digitální služby, přibrzdí export a vzrostou náklady firem, může jít o 30 až 50 miliard korun ročně.
„To je cena za regulaci, která se tváří jako ochrana bezpečí, ale může poškodit právě infrastrukturu, na níž bezpečí moderní ekonomiky stojí: důvěrnou komunikaci, šifrování, firemní tajemství a důvěru klientů v digitální služby,“ uvedl ekonom.
Zavedením Chat Control se podle něj chytrý mobil každého člověka v EU mění z osobního pomocníka či baviče v tichého dozorce, jehož úkoluje někdo v pozadí.
Chat control připraví českou ekonomiku až o 50 miliard Kč ročně— Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) July 9, 2026
Chat control představuje zásah do ekonomiky, který jen tu českou může připravit až o 50 miliard korun ročně. Nejde tedy o drobné.
Český sektor informačních a komunikačních technologií (ICT) má podle ČSÚ roční…
„Dnes jej bude úkolovat ve věci údajné ochrany dětí, zítra to bude ve věci údajně extremistického obsahu, pozítří údajných dezinformací. Pak ve věci údajně nevhodných politických názorů, „nenávisti“ nebo čehokoli dalšího, co stát označí za závažné. Chat Control plošně vychází z presumpce viny. Každý je podezřelý, každého je třeba špehovat. Soukromí ale představuje elementární podmínku důstojného života. Bez něj se člověk začne autocenzurovat. Přestane posílat některé fotky. Přestane psát některé věty. Přestane se svěřovat. Začne přemýšlet ne nad tím, co chce říct, ale nad tím, jak by to mohl vyhodnotit Velký dozorující brat, vlastně dráb. Jako když za minulého režimu estébáci pročítali poštu disidentů, otevírali z moci státní jejich údajně podezřelé dopisy a balíky, nyní se to vše bude odehrávat plošně a digitálně – každý člověk bude disidentem s estébákem v kapse,“ vyjádřil se Kovanda.
Chat Control bude podle něj hřebíkem do rakve evropské digitální konkurenceschopnosti, pomůže hlavně technologickým obrům z USA. „Pokud lidé v EU pojmou podezření, že jsou šmírováni, obrátí se na alternativy, nejčastěji americké,“ soudí ekonom.
Zavedením chat control se chytrý mobil každého člověka v EU mění z osobního pomocníka či baviče v tichého dozorce, jehož úkoluje někdo v pozadí.— Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) July 9, 2026
Dnes jej bude úkolovat ve věci údajné ochrany dětí, zítra to bude ve věci údajně extremistického obsahu, pozítří údajných…
Upozorňuje, že Evropa už dnes za Spojenými státy v technologiích dramaticky zaostává. Americké firmy dominují cloudu, softwaru, operačním systémům, umělé inteligenci i platformám, přes které komunikuje a obchoduje podstatná část světa.
„Chat Control je nepřijatelný zásah do soukromí lidí! Odmítáme plošné šmírování soukromých zpráv pod falešnou maskou ochrany dětí. Bezpečnost dětí je důležitá, ale nesmí se stát záminkou k tomu, aby stát nahlížel občanům do mobilů. Soukromá komunikace má zůstat soukromá,“ publikovala ODS.
„Evropský parlament dnes přijal Chat Control, včetně hlasů polských europoslanců z KO, PiS, PSL a Lewicy. Unie vrací předpisy, které dávají Big Techům možnost skenovat soukromé zprávy, e-maily a fotografie uživatelů pod záminkou ochrany dětí. To není stíhání konkrétních podezřelých, ale otevření cesty k automatické kontrole komunikace na masovém měřítku. Zločince je třeba stíhat, ale nesmíme budovat systém kontroly soukromých zpráv všech občanů!“ vyjádřil se polský právník a politik Stanisław Tyszka.
Parlament Europejski przyjął dziś Chat Control, także głosami europosłów z Polski: z KO, PiS, PSL i Lewicy.— Stanisław Tyszka (@styszka) July 9, 2026
Unia przywraca przepisy, które dają Big Techom możliwość skanowania prywatnych wiadomości, e-maili i zdjęć użytkowników pod pretekstem ochrony dzieci.
To nie jest… pic.twitter.com/ebK81ikOTQ
„Chat Control je dalším připomenutím, že svoboda se neztrácí ze dne na den, ale po malých krocích. Až půjdete k volbám, vzpomeňte si, kdo podobné návrhy podporoval. Lidovci, STAN i TOP 09, ODS ponesou za své postoje politickou odpovědnost. Volte podle činů, ne podle billboardů!?!?!? Začátek eurofašismu,“ napsala politička Petra Rédová.
Své znepokojení vyjádřil také Institut H21. „Evropský parlament dnes umožnil pokračování Chat Control 1.0. A to navzdory tomu, že podle dostupných informací hlasovala většina přítomných europoslanců proti návrhu. To považujeme za mimořádně problematické nejen z hlediska práva na soukromí, ale i z hlediska důvěry občanů v evropské instituce. Ochrana dětí před sexuálním zneužíváním je naprosto zásadní cíl. Nesmí se však stát záminkou pro plošné nebo nepřiměřené zásahy do soukromé komunikace milionů lidí,“ publikoval na svém facebookovém účtu.
Dále v příspěvku uvádí: „Skenování soukromých zpráv běžných uživatelů nepovažujeme za cestu k bezpečnější společnosti, ale za nebezpečný precedent, který oslabuje základní principy svobodné demokracie. Zvlášť znepokojivé je, že návrh prošel málo využívanou procedurou, v níž k jeho zastavení nestačila většina hlasujících europoslanců. Pokud je výsledkem situace, kdy většina přítomných hlasuje proti, ale návrh přesto pokračuje dál, je to vážný signál pro debatu o demokratickém deficitu EU. V Institutu H21 dlouhodobě upozorňujeme na to, že bezpečnost nesmí být záminkou k oslabování svobody a soukromí. Demokratický stát má chránit děti a oběti trestné činnosti účinnými, cílenými a právně kontrolovanými nástroji, ne plošnou kontrolou soukromé komunikace. Chat Control proto odmítáme. Ne proto, že bychom zlehčovali ochranu dětí online, ale právě proto, že závažné problémy vyžadují kvalitní řešení – ne nástroje, které mohou otevřít dveře k masovému dohledu nad občany. Soukromí není překážka bezpečnosti, ale jedním z jejích základů.“
Vyjádřila se také europoslankyně Kateřina Konečná. „Chtějí vás šmírovat za využití právní kličky! Konkrétně Ursule Leyenová a frakce lidovců v Europarlamentu. Nepřekvapí, že k nim patří Zdechovský, Nerudová, Farský, Niedermayer a Kolář!“
A v dalším postu dodala: „Je to tak trochu chucpe, když Ursula von der chce šmírovat vaše zprávy, ale ty své s Pfizerem odmítla ukázat!“
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