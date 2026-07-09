Policie ČR: Kradl hlavně drahá kola

Od konce června je v Brně zase o něco bezpečněji. Kriminalistům třetího oddělení se podařilo dopadnout sériového zloděje, který kradl na co přišel. Nejčastěji to byla jízdní kola, především ta dražší. Protože nikde nepracoval, žil z prodeje odcizených věcí. Získané peníze pak často utrácel za drogy. Jen několik měsíců po propuštění z předchozího výkonu trestu měl spáchat osmnáct skutků, při nichž způsobil škodu nejméně 650 tisíc korun. Vyčíslená částka navíc nemusí být konečná, kriminalisté jej podezřívají z dalsich prípadů majetkové trestné cinnosti.
Osudnou se mu stala poslední výprava. Kriminalisté mu v té době už totiž byli v patách a zasáhli právě ve chvíli, kdy se v podzemních garážích chystal odcizit další jízdní kolo. U sebe měl připravené pákové kleště určené k přestřižení zámku. Po zadržení tak ani nezapíral a ke krádežím se doznal. Muž je nyní stíhán vazebně, případě odsouzení mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.
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