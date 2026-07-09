„Šílenci.“ Slovenský vědec k summitu NATO. Toto u nás neznělo

Historik, politický a mediální analytik, vysokoškolský učitel a publicista Eduard Chmelár ve svém obsáhlém facebookovém příspěvku, který rychle získal pozornost v česko-slovenském prostoru, ostře kritizuje postoj evropských spojenců vůči americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. Podle něj se lídři chovají nikoli jako partneři, ale jako „ponížení služebníci císaře Nera“, kteří se přizpůsobují jeho náladám a vrtochům.
Tento pohled kontrastuje s oficiálními vyjádřeními, v nichž generální tajemník NATO Mark Rutte hovořil o „obrovské jednotě“ a summit označil za úspěšný, přestože jednání poznamenaly Trumpovy výroky o Íránu, Španělsku či Grónsku.
„Je frustrující, že západní svět je v zajetí lidí, kteří si pletou zvyšování bezpečnosti se zbrojením,“ píše Chmelár a odkazuje na varování renomovaných ekonomů. Ti upozorňují, že neodůvodněné výdaje ve výši pěti procent HDP na zbrojení ohrožují ekonomickou a sociální stabilitu členských států. Tento cíl, který byl prosazován pod tlakem Trumpovy administrativy již od summitu v Haagu v roce 2025, se stal ústředním tématem i v Ankaře. Lídři se podle Chmelára chovají jako postavy z Andersenovy pohádky o císařových nových šatech – nikdo není schopen říci pravdu, že jde především o „dárek pro nevyzpytatelného Donalda Trumpa“.
Slovenský komentátor se přiklání k hodnocení bývalého českého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, který summit označil za „absolutní frašku“. Tato slova stojí v kontrastu s vyjádřením slovenského prezidenta Petra Pellegriniho, který naopak chválil příjemnou atmosféru, jednotu spojenců a „dobrou zprávu“ v podobě rozmachu zbrojního průmyslu. Zaorálkova kritika rezonuje s širšími obavami, že eskalace výdajů na zbrojení představuje nebezpečí pro sociální stát a ekonomickou stabilitu.
Chmelár připomíná historický kontext: jediný stát, který kdy aktivoval článek 5 Severoatlantické smlouvy, byly právě Spojené státy po teroristických útocích z 11. září 2001. Evropa tehdy pomohla nad rámec závazků. Přesto Trump spojencům vyčítá nedostatek vděčnosti a chová se k nim s despektem. Generální tajemník NATO Mark Rutte podle Chmelára předvedl „ohavný rektální alpinismus“, když americké útoky na Írán označil za „absolutně nevyhnutelné“. Tím prý potvrdil, že evropské státy zůstávají satelity USA a spoluviníky amerických vojenských agresí.
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NATO je silovým nástrojem globálních zájmů USA
Bývalý rektor Akademie médií, vysoké školy mediální a marketingové komunikace v Bratislavě jde ještě dál a zpochybňuje samotný smysl Severoatlantické aliance v současné podobě. Vojenské aliance podle něj historicky spíše vyvolávaly války než jim bránily – příkladem je Trojspolek a Trojdohoda před první světovou válkou. Modernějšími formami bezpečnostní architektury jsou podle odborné literatury systémy kolektivní bezpečnosti, jako je OSN nebo OBSE. Ty sice trpí paralýzou kvůli zájmům velmocí, ale cesta k bezpečnějšímu světu vede jejich zdokonalováním, nikoli posilováním antagonistických vojenských bloků.
NATO se podle Chmelára stále více vzdaluje původnímu poslání a stává se silovým nástrojem sloužícím globálním zájmům USA. Evropa by se měla „co nejdříve vzpamatovat“. Současná míra zbrojení je neproduktivní a neodůvodněná – evropští spojenci vynakládají třikrát více prostředků než Rusko. Zvyšování výdajů na armádu na úkor rozvojových odvětví krmí pouze zbrojní koncerny, jako je například český holding podnikatele Strnada, nepřináší však skutečnou bezpečnost obyvatelům.
Velkou část summitu v Ankaře zabralo téma další vojenské pomoci Ukrajině. Plánovaných 70 miliard dolarů (celkem již 140 miliard do roku 2027) je podle Chmelára „bianko šekem“ pro udržení Zelenského režimu ve válce za každou cenu. Západním centrům moci vyhovuje oslabené Rusko a zničená Ukrajina, na lidských životech jim nezáleží. Chmelár varuje před propagandou o ruských porážkách a zdůrazňuje, že v opotřebovávací válce rozhoduje vytrvalost, nikoli dobytí jednotlivých vesnic.
Pokud se to nezastaví, dojde k totálnímu konfliktu všech proti všem
Text připomíná, že jediným explicitním závazkem ze Severoatlantické smlouvy je článek 1 – řešení sporů mírovou cestou. „Proč jim to nikdo nepřipomíná? Proč nikdo nevolá členské státy k odpovědnosti za nedodržení této jasně formulované povinnosti, zatímco na druhé straně nás nutí utrácet za zbraně nějakou vymyšlenou částku, která je právně nevymahatelná? Kdy konečně začne NATO využívat své politické, a tedy diplomatické mechanismy ke zvýšení bezpečnosti?“ ptá se Chmelár.
Připomíná, že v Ankaře jsme slyšeli „teflonové lži“ generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, jenž také zopakoval „okřídlenou lež“, že NATO je obranná aliance, která nikdy nikoho nenapadla. Chmelár upozorňuje na nelegální bombardování Jugoslávie v roce 1999, útok na Afghánistán z roku 2001 pod záminkou boje proti terorismu, zatímco teroristé se skrývali v Pákistánu, spojenecké zemi USA. Připomněl i vojenskou akci NATO vedoucí ke svržení Kaddáfího režimu v Libyi.
„Není to jen příběh masivního porušování a překračování mezinárodního práva. Je to také příběh neúspěchu Severoatlantické aliance, která nedokázala udržet multietnické Kosovo v Srbsku, nedokázala udržet dosazený režim v Afghánistánu a musela odtamtud doslova utéct, a nedokázala zabránit zničení Libye, která byla přehradou proti uprchlíkům z Afriky. Proč se spoléhat na organizaci, která od samého začátku vyhrožuje jaderným úderem, zužuje koncepci bezpečnosti na zbrojení a produkuje stále více nepřátel ve světě? To je ta správná otázka, kterou bychom si měli začít klást, než nás pád jedné říše strhne do záhuby. Závěry summitu se čtou jako vyhlášení války. Diplomacie je zavržena. Eskalace je nevyhnutelná. A na konci této spuštěné laviny, pokud se nezastaví, může dojít jen k totálnímu konfliktu všech proti všem,“ uzavřel svůj komentář.
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