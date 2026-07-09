Marková: Jak nám tu Řehka zaváděl vojenskou juntu

Článek byl převzat z Profilu Bc. Jana Marková - Kód Charlie, díl 25.
Tak to je vynikající. Nejdřív se to snažili vymlčet, pak za to pranýřovali poslance Růžičku, který to odhalil, že to bylo „jenom cvičení“ a o nic nešlo, a nakonec je to kontroverzní informační operace. Tak jasně, že jo. Osobně doufám, že je za to Pavel Růžička usmaží jako kuře na letním grilu. A možná, že mu za to teď již politik-čekatel Řehka nebude už chtít ani rozšlapat ksicht.
Dronový Charlie se totiž před odchodem z funkce stihl nejen oženit se svou STANařkou Míšou, ale i rozhodnout, že se vysoký důstojník jednoho z útvarů Velitelství informačních a kybernetických sil zprotivil zákonu o vojácích z povolání.
Nedělám si iluze, že by zrovna procitl, spíš se to snažil zamést pod koberec, najít obětního berana a sám vyjít čistý jako čerstvě vyrobený dron.
Připomenu, o co šlo.
Loni v létě 91. skupina informačního boje (ti, co by rádi byli u rozvědky, ale nemají na to) provedla operaci na předvolební sledování politiků a členů nežádoucí opozice v kyberprostoru. Části z interních dokumentů zveřejnil právě Pavel Růžička, člen Výboru pro bezpečnost. Šlo o šmírování, vyhledávání a vůbec věci, do kterých armádě naprosto nic není. Armáda má Českou republiku chránit a bránit vůči vnějšímu nepříteli, nikoliv se cpát do vnitropolitického boje – na to máme, když už, jiné bezpečnostní složky. Jinak to přestává být armáda a stává se z ní vojenská junta. Samozřejmě chápu Zelinku, co mu selže pistole, a jemu podobné, že by se jim to moc líbilo, ale ne, opravdu to NENÍ JEJICH PRÁCE. A nejen to, dokonce to je protizákonné.
A je úplně jedno, že si to potom pojmenovali jako cvičení. Protože cvičení je k tomu, abychom si nacvičili něco, co hodláme v budoucnu používat, že. „Cvičili“ s reálnými daty a s reálnými lidmi, což potvrdil i šéf velitelství Haratek. Prý je to nejlepší. Jenže odstraňování (mediální) politiků a oponentů se v armádě ani necvičí, protože pak to není armáda, ale vojenská diktatura.
A protože Charlie mění pozici z neřízené sólo střely z 601. na důvěryhodného kandidáta na senátora, vyřešil to tím, že to hodil na nejmenovaného důstojníka 91. skupiny informačního boje, který prý cvičení nařídil. Prý nerespektoval příslušné části zákona o vojácích z povolání. No tak jasně, že ne. Voják musí dělat to, co mu zákon přikazuje. Nemůže si iniciovat nic dalšího a dělat z toho holubník. Ale to se jaksi vědělo i vloni v létě.
Dotyčného nyní Řehka obviňuje z ohrožení vážnosti a důvěryhodnosti ozbrojených sil a prostě ho hodil přes palubu. Inu, kdo s čím zachází…
Bc. Jana Marková
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