Marková: Jak nám tu Řehka zaváděl vojenskou juntu

09.07.2026 21:02 | Profily PL
autor: PV

Tak prý důstojník odpovědný za kontroverzní informační operaci ohrozil důvěryhodnost armády. Rozhodl teď již skoropolitik Karel Řehka. Aneb jak se další „konspirace“ stala pravdivou realitou.

Marková: Jak nám tu Řehka zaváděl vojenskou juntu
Foto: Trikolora
Popisek: Jana Marková

Článek byl převzat z Profilu Bc. Jana Marková - Kód Charlie, díl 25.

Tak to je vynikající. Nejdřív se to snažili vymlčet, pak za to pranýřovali poslance Růžičku, který to odhalil, že to bylo „jenom cvičení“ a o nic nešlo, a nakonec je to kontroverzní informační operace. Tak jasně, že jo. Osobně doufám, že je za to Pavel Růžička usmaží jako kuře na letním grilu. A možná, že mu za to teď již politik-čekatel Řehka nebude už chtít ani rozšlapat ksicht.

Dronový Charlie se totiž před odchodem z funkce stihl nejen oženit se svou STANařkou Míšou, ale i rozhodnout, že se vysoký důstojník jednoho z útvarů Velitelství informačních a kybernetických sil zprotivil zákonu o vojácích z povolání.

Nedělám si iluze, že by zrovna procitl, spíš se to snažil zamést pod koberec, najít obětního berana a sám vyjít čistý jako čerstvě vyrobený dron.

Připomenu, o co šlo.

Loni v létě 91. skupina informačního boje (ti, co by rádi byli u rozvědky, ale nemají na to) provedla operaci na předvolební sledování politiků a členů nežádoucí opozice v kyberprostoru. Části z interních dokumentů zveřejnil právě Pavel Růžička, člen Výboru pro bezpečnost. Šlo o šmírování, vyhledávání a vůbec věci, do kterých armádě naprosto nic není. Armáda má Českou republiku chránit a bránit vůči vnějšímu nepříteli, nikoliv se cpát do vnitropolitického boje – na to máme, když už, jiné bezpečnostní složky. Jinak to přestává být armáda a stává se z ní vojenská junta. Samozřejmě chápu Zelinku, co mu selže pistole, a jemu podobné, že by se jim to moc líbilo, ale ne, opravdu to NENÍ JEJICH PRÁCE. A nejen to, dokonce to je protizákonné.

A je úplně jedno, že si to potom pojmenovali jako cvičení. Protože cvičení je k tomu, abychom si nacvičili něco, co hodláme v budoucnu používat, že. „Cvičili“ s reálnými daty a s reálnými lidmi, což potvrdil i šéf velitelství Haratek. Prý je to nejlepší. Jenže odstraňování (mediální) politiků a oponentů se v armádě ani necvičí, protože pak to není armáda, ale vojenská diktatura.

A protože Charlie mění pozici z neřízené sólo střely z 601. na důvěryhodného kandidáta na senátora, vyřešil to tím, že to hodil na nejmenovaného důstojníka 91. skupiny informačního boje, který prý cvičení nařídil. Prý nerespektoval příslušné části zákona o vojácích z povolání. No tak jasně, že ne. Voják musí dělat to, co mu zákon přikazuje. Nemůže si iniciovat nic dalšího a dělat z toho holubník. Ale to se jaksi vědělo i vloni v létě.

Dotyčného nyní Řehka obviňuje z ohrožení vážnosti a důvěryhodnosti ozbrojených sil a prostě ho hodil přes palubu. Inu, kdo s čím zachází…

Bc. Jana Marková

  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Marková (BPP): Respekt rozjel angažovanou novinařinu na plné pecky
Marková: Už mě vytáčí, jak se tu pořád dokola řeší Čapí hnízdo
Marková: Anežka, dětská oběť levicového extremismu a západních hodnot?
Marková: Jak dokonale sehrát roli dronového (užitečného) idiota

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Marková , Řehka

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Představoval Řehka nebezpečí pro ČR?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Dálniční známka

Dobrý den, pane Kolovratníku. Vy jste sice dali stopku zdražování dálničních známek, ale upřímně, přijde vám současná výše vzhledem k tomu, v jakém stavu dálnice máme adekvátní? A co mě zajímá ještě víc, proč si nemohu koupit známku na půl roku?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Běžné nápoje zadělávající v těle na zánětBěžné nápoje zadělávající v těle na zánět První milování s novým partneremPrvní milování s novým partnerem

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Marková: Jak nám tu Řehka zaváděl vojenskou juntu

21:02 Marková: Jak nám tu Řehka zaváděl vojenskou juntu

Tak prý důstojník odpovědný za kontroverzní informační operaci ohrozil důvěryhodnost armády. Rozhodl…