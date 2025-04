„Milion hlasů propadl.“ I od Hřebejka zaznělo, proč je Fiala u moci

Známý filmový režisér Jan Hřebejk se na sociálních sítích vyjádřil k aktuální politické situaci a blížícím se volbám. Zamýšlí se nad příčinami frustrace části voličů i nad tím, co by mohlo následovat po případném vítězství populistických stran. Varuje před tím, že i zklamaní voliči současné vlády by měli zvážit, koho tím nepřímo podporují.

Ústupky v široké koalici a nevyhnutelná frustrace voličů

Hřebejk připomíná, že současná vláda vznikla jako široká koalice pěti stran, která získala většinu 108 mandátů i díky tomu, že více než milion hlasů propadlo. Tato široká sestava od levice po pravici nutně vede ke kompromisům. „5Koalice má nebo měla většinu 108 mandátů proto, že milion hlasů propadlo a protože jde o koalici ,velkou', zleva doprava, od Pirátů po ODS. V takových uskupeních musí všichni udělat řadu ústupků koaličnímu partnerovi,“ píše na platformě X.

Právě tyto kompromisy podle něj vytvářejí u voličů dojem, že strany neplní své sliby. V některých případech dokonce i uvnitř jednotlivých stran panují rozdílné názory na klíčová témata. „Z toho plyne pocit (kromě nevyhnutelných chyb), že strany ,neplní sliby svým voličům'. Na vztahu k politice Izraele, manželství pro všechny, mediálních zákonech ap. navíc panují rozdílné názory i v jednotlivých stranách, jejichž demokratičnost se nám pak jeví jako bezradnost nebo zrada programu,“ upozorňuje Hřebejk.

Opoziční obstrukce, válka a vliv oligarchů

Hřebejk zároveň poukazuje na to, že vládní koalici situaci dále ztěžují vnější okolnosti – od válečného konfliktu až po systematickou destrukci parlamentních procedur ze strany opozice. „Účinná destrukce parlamentních procedur ze strany populistické opozice, jako jsou nekonečné obstrukce, k tomu válka v blízkém sousedství, otevřené kolaboranství a cynické zmrdství řady oligarchů, kteří vlastní významná média, to všechno jsou faktory, které to vládnoucí koalici rovněž neusnadňují,“ dodává režisér.

Varování před ztrátou svobod a návratem k autoritářství

Závěrečná část jeho vyjádření je varováním. Pokud by došlo k vítězství populistických stran, může to podle Hřebejka vést k oslabení liberální demokracie, napojení na autoritářské režimy a návratu lidí, kteří si s odborností či charakterem nelámou hlavu. „Takže otázka je: chceme tady slovensko-maďarsko-americký scénář, oslabení (liberální) demokracie a z ní plynoucích svobod, posílení vazby na fašistické a brutální Rusko a vládu opřenou o gaunery a diletanty, tak můžeme uvažovat o svých dílčích zklamáních donekonečna. Že na vítězství populistů doplatí ve výsledku i jejich voliči, je ovšem jistota,“ zakončuje Jan Hřebejk.

Senátorka ODS připomíná Zemanovu éru jako důsledek „hledání dokonalosti“

Na vyjádření režiséra Hřebejka reagovala i senátorka vládní ODS Miroslava Němcová, která s jeho varováním souhlasila. Připomněla zkušenost z prezidentských voleb a varovala před tím, kam může vést hledání politické „dokonalosti“, které ve výsledku nahrává populistům. „Děkuji. Vzpomeňme, jak to dopadlo s prezidentskou volbou Miloše Zemana. Karel Schwarzenberg i Jiří Drahoš byli o tisíc koňských délek lepší, ale pro mnohé prý nebyli dokonalí. A tak jsme deset let měli tu hroznou ostudu,“ uvedla členka horní parlamentní komory.

Hřebejkova slova i připomínka senátorky Němcové tak získávají na naléhavosti i s ohledem na aktuální průzkumy – podle nejnovějších volebních průzkumů si i nadále udržuje náskok hnutí ANO, které by v případě konání voleb v těchto dnech získalo nejvíce hlasů.

