Rédová píchla do vosího hnízda. Žluč, nadávky. I od senátora

Kandidátka STAČILO! Petra Rédová se dva měsíce před volbami začala dovolávat Jana Palacha. Vzhledem k tomu, že součástí tohoto uskupení jsou i komunisté, její prohlášení vyvolalo značný rozruch. Rozruch, který trvá dodnes.
Připomeňme, že Jan Palach se upálil v lednu 1969 na protest proti sovětské okupaci naší země. A také na protest proti pasivitě, proti nechuti této okupaci vzdorovat, což viděl jak u tehdejšího komunistického vedení Československa, tak v rámci většiny tehdejší československé společnosti.
Senátorovi Břetislavovi Rychlíkovi bylo v srpnu 1968, kdy sovětská vojska začala okupovat Československo, deset let. A nad dnešní nestoudností komunistů kroutí hlavou. „Kam se posunul práh drzé nestoudnosti a nechutnosti, ale i nezodpovědnosti ve veřejném prostoru,“ napsal senátor na sociální síti Facebook.
Vrátil se až do roku 2004, kdy se podílel na protestech proti bývalému šéfovi Úřadu vlády Pavlu Přibylovi, kterého popsal jako „komunistickou mlátičku“. Tehdy došlo k protestům a před dvaceti lety byl Přibyl z úřadu odejit.
„Dnes jakýsi parazit na Palachově odkazu, kandidátka komunistického STAČILO! Rédová, šermuje jménem Jana Palacha jen tak, beze studu. Přesně kvůli takovým proruským kolaborantům, lidem bez morálky, proti lžím a manipulacím, agresivitě bolševiků, kvůli všem takovým Vidlákům, Konečným, Rédovým, Bobošíkovým se Jan Palach obětoval. Pojďme jim to u voleb ukázat. Ale už teď je vystavme hanbě a opovržení! Šable hore!“ zvolal na závěr svého prohlášení.
„I Rédová samozřejmě ochotně a loajálně spolupracuje s Kremlem řízeným a financovaným ruským státním propagandistickým Sputnikem, který je nástrojem ruské válečné propagandy proti ČR. Tedy spolupracuje s válečnou propagandou režimu, který nám vyhrožuje válkou a opětovnou okupací, při které ruský režim chce, aby Češi umírali, jak to vzkázal Dmitrij Medveděv,“ napsal Máca.
Připomněl, že Rédová vystupovala i proti covidovým opatřením, která přijímala ještě vláda Andreje Babiše. „Důvěřivcům prodávala různé ‚zázračné‘ produkty a služby,“ napsal k tomu Máca.
A dnes se podobně intenzivně věnuje válce na Ukrajině, resp. šíření ruské propagandy, jak ji vidí Máca.
Ani bloger Lukáš Müller nešetřil na adresu Rédové ostrými slovy.
„Demokracie opět pláče, protože je zranitelná a křehká. A právě plakát kandidátky koalice STAČILO! to jasně dokládá,“ poznamenal Müller s tím, že nebýt víc než čtyřicetileté komunistické nadvlády nad touto zemí, konkrétně mezi lety 1948 až 1989, tak mohlo být Česko mnohem dál.
Nemluvě o tom, že okupační armády, které vtrhly do Československa – v čele se sovětskými vojáky – měly na svědomí smrt desítek lidí.
autor: Miloš Polák