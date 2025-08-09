„A tato opevnění máme předat Rusům?“ Ukrajinci kreslí červené linie

Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk?
Anketa
Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk?
„Dojde k určité výměně území ku prospěchu obou stran,“ oznámil republikánský prezident v pátek v Bílém domě. Citovala ho řada s větových médií včetně agentury Reuters.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dává dopředu jasně najevo, že Ukrajinci neporuší svou ústavu a nedarují kus svého území krvavé okupační moci. „Ukrajinci nedarují svou půdu okupantům,“ řekl jasně.
„Putin nevěřil v náš lid, a proto učinil rozhodnutí odsouzené k nezdaru – pokusit se Ukrajinu dobýt. To byla jeho hlavní chyba – nebrat v úvahu Ukrajince. Věřím v náš lid. Ukrajinci jsou silní. Ukrajinci brání, co je jejich. Mnozí na světě se během války postavili na stranu Ukrajiny. I ti, kteří jsou s Ruskem, vědí, že Rusko páchá zlo. Samozřejmě Rusko za to, co spáchalo, neodměníme. Ukrajinský lid si zaslouží mír. Všichni partneři však musí pochopit, co je to důstojný mír. Tato válka musí být ukončena – a Rusko ji musí ukončit. Rusko ji začalo a protahuje ji, ignoruje všechny termíny, a to je problém. V ničem jiném problém není,“ připomněl všem Zelenskyj.
Prospěla někdy ODS České republice?
Anketa
Prospěla někdy ODS České republice?
Poradce prezidenta Putina Jurij Ušakov potvrdil, že k rozhovorům dojde. „Zdá se docela logické, že by naše delegace měla jednoduše přeletět Beringův průliv a že by se tam měl konat tak důležitý a dlouho očekávaný summit mezi lídry obou zemí.“ Citovala ho ruská státní agentura TASS.
Ale dopředu varoval, že nepůjde o jednoduchá jednání. „Bude to evidentně náročný proces, ale budeme se do něj aktivně a energicky zapojovat,“ řekl Ušakov.
Putin si nárokuje čtyři ukrajinské oblasti – Luhanskou, Doněckou, Záporoží a Chersonskou. Agentura Bloomberg informovala, že američtí a ruští představitelé pracují na dohodě, která by potvrdila okupaci území obsazeného Moskvou během agrese odstartované 24. února 2022.
Bloger, který na sociální síti X vystupuje pod jménem Tatarigami a představuje se jako bývalý důstojník ukrajinské armády, upozornil, že kdyby Ukrajinci kývli na ruské požadavky, v praxi se vzdají i vybudovaných obranných linií, od kterých se Rusko může rychle odpíchnout k dalšímu útoku. „Válka by se tak záhy vrátila do fáze, v níž se nachází dnes.“
„Tato mapa, kterou vytvořil analytik Clément Molin, zobrazuje síť viditelných (některé jsou skryté a nejsou zmapované) opevnění táhnoucí se až k okrajům Doněcké oblasti. Ukrajina se jich pravděpodobně nevzdá bez boje výměnou za sliby porušené v minulosti,“ napsal Tatarigami.
This map, created by analyst and mapper Clément Molin, shows a network of visible, (some are concealed and not mapped), fortifications stretching to the edges of Donetsk Oblast. Ukraine is unlikely to give this up without a fight, in exchange for promises broken in the past. pic.twitter.com/ahGXaqhrLO— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) August 9, 2025
Máte důvěru ve velení Armády České republiky?
Anketa
Máte důvěru ve velení Armády České republiky?
Uznal, že Ukrajinci budou muset učinit nějaké ústupky, protože momentálně nemají dost sil k osvobození území, které jim Rusové kradou od roku 2014, ale pokud to Donald Trump s prosazením realistického míru myslí vážně, musí ruské maximalistické požadavky smést ze stolu. Tak to vidí bloger Tatarigami.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák