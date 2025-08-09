„A tato opevnění máme předat Rusům?“ Ukrajinci kreslí červené linie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je neústupný. Pár dní před schůzkou Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem na Aljašce přišel s jasným prohlášením. Narýsoval červenou čáru, přes kterou Ukrajinci jen tak nepřejdou. Otázkou je, jak se k ní postaví Trump s Putinem. Z ukrajinské strany zaznělo, co Trump musí udělat, pokud to s cestou k realistickému míru myslí vážně.

„A tato opevnění máme předat Rusům?“ Ukrajinci kreslí červené linie
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Prezident USA Donald Trump oznámil, že se v polovině srpna setká se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, aby spolu vyjednali ukončení války na Ukrajině. Počítá s tím, že narýsuje obrysy dohody vedoucí k ukončení čtvrtý rok trvající agrese Ruska proti Ukrajině.

„Dojde k určité výměně území ku prospěchu obou stran,“ oznámil republikánský prezident v pátek v Bílém domě. Citovala ho řada s větových médií včetně agentury Reuters.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dává dopředu jasně najevo, že Ukrajinci neporuší svou ústavu a nedarují kus svého území krvavé okupační moci. „Ukrajinci nedarují svou půdu okupantům,“ řekl jasně.

„Putin nevěřil v náš lid, a proto učinil rozhodnutí odsouzené k nezdaru – pokusit se Ukrajinu dobýt. To byla jeho hlavní chyba – nebrat v úvahu Ukrajince. Věřím v náš lid. Ukrajinci jsou silní. Ukrajinci brání, co je jejich. Mnozí na světě se během války postavili na stranu Ukrajiny. I ti, kteří jsou s Ruskem, vědí, že Rusko páchá zlo. Samozřejmě Rusko za to, co spáchalo, neodměníme. Ukrajinský lid si zaslouží mír. Všichni partneři však musí pochopit, co je to důstojný mír. Tato válka musí být ukončena – a Rusko ji musí ukončit. Rusko ji začalo a protahuje ji, ignoruje všechny termíny, a to je problém. V ničem jiném problém není,“ připomněl všem Zelenskyj.

 Jakékoli rozhodnutí, které půjde proti tomuto principu, půjde proti vůli ukrajinského lidu, proti jeho základnímu zájmu v péči o vlastní bezpečnost. Tak to vidí Volodymyr Zelenskyj.

Poradce prezidenta Putina Jurij Ušakov potvrdil, že k rozhovorům dojde. „Zdá se docela logické, že by naše delegace měla jednoduše přeletět Beringův průliv a že by se tam měl konat tak důležitý a dlouho očekávaný summit mezi lídry obou zemí.“ Citovala ho ruská státní agentura TASS.

Ale dopředu varoval, že nepůjde o jednoduchá jednání. „Bude to evidentně náročný proces, ale budeme se do něj aktivně a energicky zapojovat,“ řekl Ušakov.

Putin si nárokuje čtyři ukrajinské oblasti – Luhanskou, Doněckou, Záporoží a Chersonskou. Agentura Bloomberg informovala, že američtí a ruští představitelé pracují na dohodě, která by potvrdila okupaci území obsazeného Moskvou během agrese odstartované 24. února 2022.

Bloger, který na sociální síti X vystupuje pod jménem Tatarigami a představuje se jako bývalý důstojník ukrajinské armády, upozornil, že kdyby Ukrajinci kývli na ruské požadavky, v praxi se vzdají i vybudovaných obranných linií, od kterých se Rusko může rychle odpíchnout k dalšímu útoku. „Válka by se tak záhy vrátila do fáze, v níž se nachází dnes.“

„Tato mapa, kterou vytvořil analytik Clément Molin, zobrazuje síť viditelných (některé jsou skryté a nejsou zmapované) opevnění táhnoucí se až k okrajům Doněcké oblasti. Ukrajina se jich pravděpodobně nevzdá bez boje výměnou za sliby porušené v minulosti,“ napsal Tatarigami.

„Věřím, že na obou stranách existuje prostor pro kompromis, který by mohl vést k nějaké formě dohody. Nicméně jakákoli dohoda, v níž se Ukrajina vzdá území výměnou za sliby, by byla jednostranná, zhoršila by pozici Ukrajiny a pouze by zlepšila pozici Ruska,“ pokračoval v popisu situace bývalý důstojník Ukrajiny.

Uznal, že Ukrajinci budou muset učinit nějaké ústupky, protože momentálně nemají dost sil k osvobození území, které jim Rusové kradou od roku 2014, ale pokud to Donald Trump s prosazením realistického míru myslí vážně, musí ruské maximalistické požadavky smést ze stolu. Tak to vidí bloger Tatarigami.

autor: Miloš Polák

