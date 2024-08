„Ministr propagandy. Nas*ráte společnost.“ Rakušan vyvěsil duhovou vlajku. Je zle

Podporu festivalu Prague Pride i tento rok veřejně vyjadřují vládní politici a političky. Záštitu nad letošním ročníkem převzali šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan, předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a jeho stranický kolega, ministr zahraničí Jan Lipavský, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, primátor Prahy Bohuslav Svoboda a starostka městské části Praha 1 Terezie Radoměřská.

Šéf vnitra akci podpořil také na platformě X, což narazilo u ostatních uživatelů na velký odpor. „Festival Prague Pride vnímám jako oslavu lidských práv, svobody a tolerance. Proto má i letos moji záštitu a podporu,“ uvedl Vít Rakušan, jehož resort vnitra vyvěsil na své budově duhovou vlajku.

Festival Prague Pride vnímám jako oslavu lidských práv, svobody a tolerance. Proto má i letos moji záštitu a podporu. pic.twitter.com/YPn2BoUKgZ — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) August 5, 2024

Někteří diskutéři následně vyjádřili názor, že taková podpora vnitru nepřísluší. „Nemyslíte, že intimní preference patří do ložnice? Že v Česku je už roky naprosté většině jedno, co kdo si v té ložnici dělá, a že podpora aktivismu a odchylek není zrovna v náplni ministra vnitra, navíc toho, který má dostatek potíží, které by měl řešit?“ pozastavovala se Margit Slimáková.

Diskutérka Kateřina Lunová sdílela podobný pohled: „Dálnice, železnice nic. Schodek rozpočtu 250 miliard, digitalizace katastrofa, skandální uměle přifukovaná inflace, hrozba skokového zdražení paliv, válka pár set kilometrů od hranic, neskutečný problém s migrací, ale budete nasírat společnost na hluboce polarizujících tématech,“ rozčílila se.

Příště můžete vyvěsit vlajku, až budou mít průvod hrbatí. Význam je přibližně stejný. Maďaři nám pouští do Schengenu ruský kurvy a vy máte takový starosti, zaznělo v dalším komentáři.

V souvislosti s Rakušanovými aktivitami jiní nedočkavě vyhlížejí parlamentní volby. „Další s oslavou, záštitou a podporou je naštěstí už jenom rok a čtvrt. Rok a čtvrt do sněmovních voleb. Tohle když si při čemkoliv, co od Vás čtu nebo slyším, vážený pane Rakušane, uvědomím, zůstávám v zenovém klidu. Už jenom rok a čtvrt. To už s Vámi nějak vydržíme,“ uvedl František Matějka ve své reakci na příspěvek ministra vnitra k Prague Pride festivalu.

Tolerance pedofilů, úchylů a dalších individuí. Na to jste expert, vzkázal následně Vítu Rakušanovi Jaroslav Slezák.

Prague Pride není žádný festival lidských práv nebo tolerance. Je to odporný festival, plný deviantních, pedofilních idiotů, připojil svůj pohled na věc další uživatel. „I sami homosexuálové se za to stydí. Ale co čekat od šmejda jako ty, aby to, co škodí, nepodporoval. Vezmeš si letos nějaký latexový obleček?“ doplnil.

Účastníky Prague Pride stejně tak nešetřil Aleš Zelinka: „Můžou ti lidi v rámci oslavy tolerance tolerovat i ostatní lidi, děti a mládež a nepropagovat na veřejnosti své kinky a jiné obscénnosti a neohrožovat tak vývoj mládeže?“ uvedl.

Tenhle festival má podpory a prostoru víc než dost. Česká republika je tolerantní vůči homosexuálům až až, sdílel svůj názor Ondřej Gabriel. „Možná byste měl svoji energii věnovat i něčemu jinému. Bylo by to potřeba,“ doporučil Vítu Rakušanovi.

„To nemá s právy vůbec nic společného. Úchyl a deviant má jediné smyslné právo se jít léčit. Normální geyové a lesby se na této úchylné přehlídce nepotřebují zviditelňovat,“ uvedl přispěvatel do diskuse Mára Spáčil.

„Nejdřív na ministerstvu visí mrtvola Putina v pytli a teď symboly homosexuality. Čím zhanobíte budovu ministerstva příště? Alespoň že jste do toho tentokrát nezahrnul státní vlajku, to je jediné plus. Aktivismus do státní správy nepatří! Tohle si dělejte u sebe doma,“ napsal přispěvatel do diskuse.

„Sociopat, který nadává druhým do švábů, věší díla s mrtvolami na veřejné prostranství a šéfuje straně, kde se šňupe kokain z konečníku... Bylo by spíše překvapením, kdyby takový extremista nepodpořil ty exhibicionisty v psích oblecích, kteří nemají s normálními homosexuály moc společného,“ zněla další ostrá reakce.

V pondělí se začátkem Prague Pride zavlála duhová vlajka i na budově Ministerstva školství, mládeže, sportu a tělovýchovy.

„Ze strany resortu se jedná také o symbolické vyjádření podpory všem LGBT žákyním a žákům, studentkám a studentům, ale stejně tak zaměstnankyním a zaměstnancům ve školství. MŠMT tím vysílá jasný vzkaz, že pro homofobii a další druhy diskriminace není ve školství ani jinde ve společnosti místo,“ ohlásil úřad na svém webu.

Ministerstvo tak jako vloni udělilo festivalu svou záštitu.

Oficiálního zahájení Prage Pride na Střeleckém ostrově se účastnil také americký velvyslanec Bijan Sabet a chargé d’affaires francouzského velvyslanectví Félix Buttin. „Velvyslanectví USA dlouhodobě spolupracuje s LGBTQ+ organizacemi po celé České republice a hrdě sponzoruje několik ze 150 událostí, které se tento týden v Praze konají,“ řekl velvyslanec USA na úvod Prague Pride.

„Vítám nedávný pokrok k rozšiřování práv pro páry stejného pohlaví a odstranění požadavků sterilizace pro trans osoby,“ uvedl také Sabet.

Festival Prague Pride se letos koná v roce, kdy v Parlamentu boj o „manželství pro všechny“ skončil kompromisem, který ale LGBT+ neuspokojil, uvedl server iDNES.cz.

