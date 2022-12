„Mír? Vzdát se Rusku?!“ Matěj Stropnický vyzdvihl Babišova slova. Podívejte se, jak dopadl

Někdejší lídr Zelených Matěj Stropnický se na svém facebookovém profilu vyjádřil, že vítá, že „požadavek míru“ v tuzemsku začíná mít „nepříliš spolehlivého, ale mocného spojence“, jímž je prý expremiér Andrej Babiš (ANO). Stačilo to k tomu, aby v komentářích za tato slova dostal tvrdě naloženo. „Vy jste vážně kolosální klaun. Všichni kromě Putina chtějí mír. Stačí, aby se Rusáci z Ukrajiny stáhli, a mír bude hned zítra,“ spustil jeden z přispěvatelů na Stropnického s tím, že „tohle není mír, o kterém blábolí“ on, „Bureš“ nebo „kolaboranti kolem SPD“. „Nesmysl,“ bránil se následně politik.

Učinil tak skrze text hovořící o válce na Ukrajině – kterou Rusko napadlo letos v únoru, avšak již předtím od roku 2014 okupovalo ukrajinský poloostrov Krym a zasahovalo též do konfliktu na Donbasu – a především o Babišovu postoji k válečnému dění.



Bývalý předseda Zelených si povšiml, že právě Babiš je podle něj „mocným spojencem požadavku míru“ a citoval jeden z Babišových výroků, který to dle něj ilustruje.

PhDr. Matěj Stropnický



„Koukám, že začíná mít v tuzemsku požadavek MÍRU nepříliš spolehlivého, ale mocného spojence: ‚Lidé nechtějí válku. A my chceme mír. Ti světoví politici, a já jsem tam seděl, 11. listopadu 2018, na stém výročí konce první světové války. Seděl tam Trump, Putin, Macron, Merkelová, Erdogan, všichni tam byli. Tak musejí udělat maximum pro to – protože každá válka končí ve finále u jednacího stolu," řekl Andrej Babiš na Primě. Vítám v této věci každého spojence, tedy i tohoto a s vědomím toho, že vede volební kampaň,“ napsal Stropnický.



Dodal, že se Babiš k tomuto vyjádření „odhodlával dlouho“. „Ale odhodlal se pořád dřív, než většina levice. Další příklad toho, proč levice není a její politiku dělá Babiš (až se zas bude někdo ptát),“ poznačil.

Za svá slova následně dostal od mnohých přispěvatelů řádně vyčiněno. „Vy jste vážně kolosální klaun. Všichni kromě Putina chtějí mír. Stačí, aby se Rusáci z Ukrajiny stáhli, a mír bude hned zítra. Jenže tohle není mír, o kterém blábolíte vy, Bureš nebo kolaboranti kolem SPD či Vrabela. Váš mír znamená, že má Ukrajina padnout a takový mír si strčte do míst, kam vás pravidelně posílají voliči při každém vašem pokusu někam kandidovat,“ zaznělo v komentáři, který nasbíral 150 souhlasných reakcí.



Politik se proti tvrzení ohradil. „Ale nesmysl. Takhle mír nevzniká. A nepodsouvejte mi, co jsem nikdy neřekl,“ odvětil.





„Mír znamená, že se Ukrajina vzdá Rusku?“ dotazoval se následně další z lidí v diskuzi, načež Stropnický reagoval vysvětlením: „Mír je smlouva, kterou spolu podepisuji strany sporu.“

„Mír! To je skvělá věc. Stejně jako spravedlnost, vláda práva, lidská práva, právo na územní svrchovanost. Ono je spousta skvělých věcí. Ideálů. Humanita je taky super. A teď to salonní levičáku zkus jet odpřednášet do Chersonu…“ doporučil pak však Stropnickému jiný z komentujících. „A kde přednášíte o lidských právech Vy?“ bránil se na to Stropnický otázkou.

V diskuzi však nezněly pouze výpady proti politikovi. Po dotazu slovenského přispěvatele na to, co „hovoří čeští levičáci“ na kandidáta SPD na prezidenta Jaroslava Baštu, došlo na Stropnického zamyšlení, zdali má kandidát SPD u české levice šanci.



Bašta sice dle Stropnického hovoří často o míru, „ale má popletené daně (v souladu s programem SPD)“. „Jinak myslím, že o něm na levici nikdo s ohledem na nominující subjekt vážně neuvažuje a ve veřejnosti také neregistruji, že by měl zvláštní ohlas,“ shrnul, že to podle něj kandidát SPD u levicově orientovaných voličů nebude mít jednoduché.

„Častější je, že si jedna ze stran, nebo obě, uvědomí, že toho, čeho chtějí válkou dosáhnout, válkou dosáhnout nelze. Čím dříve si to uvědomí i Rusko a Západ spolu s Ukrajinou, tím lépe,“ apeloval tehdy na všechny zapojené strany.



„Evropa tuto zkušenost udělala stokrát, mnohem, mnohem víckrát, než je jedna absolutní zkušenost s kapitulací hitlerovského Německa a s jeho úplnou porážkou. Proto si také mnozí fandové války dávají tolik záležet na neustálém přirovnávání Putina k Hitlerovi: jde jim o absolutní válku a o absolutní kapitulaci Ruska,“ mínil též s dodatkem, že rozpad Ruska není v zájmu Evropy.

V roli „mírotvorce“ by chtěl vidět především Evropskou unii. „První, největší a poslední jednoznačnou předností Evropské unie je mír na kontinentu. EU tu není proto, aby plnila přání Washingtonu, ale aby zprostředkovala mír – třeba i Washingtonu, Moskvě i Kyjevu navzdory – dřív, než válka přeroste na její území, a dřív, než ji její důsledky smetou,“ uvedl tehdy a mínil, že aby válka skončila, budou s tím muset mimo Ruska souhlasit i Spojené státy.

Aktivní byl Stropnický také v rámci pomoci a Ukrajincům prchajícím před ruskými útočníky velmi krátce po napadení jejich země nabídl, že jim poskytne dočasný úkryt na svém zámku v Osečanech, kde žije spolu se svým partnerem Danielem Krejčíkem. Jmenoval tehdy, že už se jednou jeho zámek osvědčil jako lazaret, takže „uprchlíky taky zvládne“ a nabídl ubytování až dvacítce lidí.

