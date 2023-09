Mír s Ruskem. Volit až od 25 let. Zákaz zákazu potratů. Trumpův soupeř nastupuje

reklama

Ve Spojených státech se opět blíží prezidentské volby, Američané v příštím roce rozhodnou, kdo usedne v Bílém domě. V tuto chvíli se zdá, že se zopakuje souboj z roku 2020 mezi Joem Bidenem a Donaldem Trumpem, ale prozatím není nic definitivně rozhodnuto. Především mezi opozičními republikány může vyrůst kandidát, který dokáže Trumpa nahradit v pozici lídra pravicových voličů.

Republikánští prezidentští kandidáti si toho jsou vědomi a server Politico upozorňuje, že napětí, panující mezi některými z nich, by se dalo krájet. Když se kupříkladu Mike Pence (*1959) a Vivek Ramaswamy (*1985) o víkendu potkali v New Hampshire nepotřásali si vřele rukama.

Ramaswamy nejprve řekl novinářům na Hopkinton State Fair v sobotu, že je „otevřený spolupráci s kýmkoli, ať už to bude republikán, nebo nebude, jenže když byl dotázán, zda by si dokázal představit spolupráci i s Mikem Pencem, někdejším viceprezidentem z časů Donalda Trumpa, okamžitě to odmítl.

Spor těchto dvou pánů ukazuje podle serveru Politico širší podobu sporů mezi republikány. Na jedné straně stojí zkušení političtí matadoři jako Pence a na druhé straně stojí mladší a radikálnější politici jako Ramaswamy, kterém je 38 let. Pence patří k politikům, kteří prosazují myšlenku, že Američané musí věnovat pozornost jak domácím tématům, tak otázkám zahraniční politiky. Ramaswamy patří k těm politikům, kteří kladou důraz na obhajobu národních zájmů a brací se především dovnitř Ameriky.

Tyto dvě skupiny se dohadují mezi sebou, místo aby věnovaly pozornost Donaldu Trumpovi a snažily se ho ohrozit na pozici nejsilnějšího republikánského kandidáta na příštího prezidenta.

Velká rivalita má základ ve výroku Ramaswamyho k 11. září 2001. Ramaswamy prohlásil, že vládní establishment neříká o 11. září všechno. A tady se Pence ohradil.

„Chápu, že byl pravděpodobně na základní škole 11. září a já jsem byl na Capitol Hill,“ řekl Pence (Ramaswamy byl ve skutečnosti 16letý na střední škole). „Myslím si, že takové komentáře a podobné konspirační teorie znevažují službu a oběti našich ozbrojených sil, které bojovaly proti našim nepřátelům odhodlaným nás zabít.“

Ramaswamy je podnikatelem v sektoru biotechnologií a v politice je ochoten hájit Trumpa do roztrhání těla. Server Politico připomněl, že podnikatel zašel tak daleko, že se zavázal omilostnit Trumpa, pokud bude usvědčen z jakéhokoli z nesčetných trestních obvinění, kterým čelí. Na oplátku získává podporu části voličů. Ti přiznávají, že jsou ochotní dát mu hlas, protože v něm vidí jakousi mladší obdobu Trumpa.

Naproti tomu část republikánských voličů vyčítá Pencovi, že v roce 2020 nepodržel Trumpa a nenapomohl tomu, aby zůstal prezidentem. Pence je však dodnes přesvědčen, že jako zastánce demokracie musel respektovat vůli voličů.

„Neměl jsem právo zvrátit volby a Kamala Harrisová (stávající viceprezidentka) nebude mít žádné právo zvrátit volby, až je v roce 2024 porazíme.“ Citoval ústavu. Řekl, že „toho dne splnil svou povinnost“, sdělil jedné z voliček na mítinku. Ta podle serveru Politico odcházela od Pence zklamaná.

Trump dodnes tvrdí, že volby v roce 2020 vyhrál a někteří jeho stoupenci to po něm dodnes opakují.

A jaké názory Ramaswamy prosazuje vedle toho, že důsledně hájí Donalda Trumpa?

Britská veřejnoprávní BBC upozornila, že volá např. po zvýšení voličského věku a to až na 25 let. Mladší lidé, konkrétně od 18 let by podle jeho představ mohli volit jen v případě, že odvedou službu národu, ať už půl roku v armádě, nebo v záchranných složkách.

„Chápu, že ne každému se tento návrh bude líbit a že to bude vyžadovat přesvědčování, abychom přesvědčili mnohé o jeho přednostech, ale jsem připraven to hájit,“ uvedl Ramaswamy v jednom z rozhovorů z počátku roku 2023.

Vedle toho se Ramaswamy staví proti federálnímu zákazu potratů, volá po zrušení celé řady ministerstev a prosazuje i zrušení FBI, a pokud jde o válku na Ukrajině, Ramaswamy je přesvědčen, že Ukrajinci musejí udělat opravdu velké ústupky a postavit na první místo snahu dosáhnout mír s Ruskem.

Věří, že „hrozbou číslo jedna pro americkou armádu“ je čínsko-ruská aliance, a tak vyzval k „trvalému závazku nedovolit Ukrajině vstoupit do NATO. Ale na oplátku musí Rusko opustit svou smlouvu a společnou vojenskou dohodu s Čínou“.

