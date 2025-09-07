„Místo jednání jste jeli na dovolenou.“ Schillerová cupovala Stanjuru

V rámci diskusního pořadu Partie na CNN Prima NEWS se ministři financí Zbyněk Stanjura (ODS) a Alena Schillerová (ANO) ostře střetli ohledně návrhu státního rozpočtu na rok 2026, který počítá se schodkem 286 miliard korun. Schillerová označila návrh za „skandální“ a kritizovala škrty v dopravě a nedostatek transparentnosti. Stanjura naopak hájil rozpočet jako odpovědný a v souladu s rozpočtovými cíli, přičemž obhajoval i možnost využití mimořádných půjček.

Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Zbyněk Stanjura, Alena Schillerová

Ministerstvo financí navrhuje státní rozpočet na rok 2026 se schodkem ve výši 286 miliard korun. Pokud by se do něj nezapočítaly mimořádné výdaje, činil by deficit 237 miliard korun.

Podle návrhu rozpočtu na rok 2026 by měly výrazně klesnout prostředky v kapitole dopravy. Ministr financí Zbyněk Stanjura upozornil, že o jednotlivých kapitolách státního rozpočtu se ještě povede debata. „Neobávám se, že by doprava dopadla špatně,“ ujistil.

Své stanovisko vysvětlil s odkazem na práci ministra dopravy Martina Kupky (ODS): „Tým Martina Kupky je velice úspěšný. Čerpali evropské peníze rychlým tempem. Pro zbytek programovacího období, které končí v roce 2027, proto zůstává méně,“ podotkl.

Stínová ministryně financí Alena Schillerová označila návrh státního rozpočtu za „skandální a katastrofální“ a kritizovala ho i jako „cedník“. Podotkla, že na svých výrocích nic nemění: „Za vším, co jsem řekla, si stojím.“

Zdůraznila, že ministerstvo nedodrželo povinné náležitosti rozpočtu: „Já bych chtěla připomenout, že podle zákona o rozpočtových pravidlech má ministerstvo financí předložit návrh rozpočtu do konce srpna. Pak existuje ještě vyhláška o tzv. rozpočtové skladbě, která říká, jaké mají být přílohy k tomu rozpočtu. A ty přílohy tam prostě nejsou. Není tam pět zákonných příloh,“ pokračovala Schillerová

Stanjura se rozčiloval, trval na tom, že ministerstvo splnilo všechny zákonné předpoklady. Došlo na překřikování o tom, kdo říká, a kdo neříká pravdu.

Schillerová: V návrhu státního rozpočtu není vidět, kde jsou investice

Předsedkyně poslaneckého klubu ANO zpochybnila, že by návrh rozpočtu jasně ukazoval plánované investice: „Pan ministr hovoří o tom, že to je proinvestiční rozpočet, že vlastně jsou tam důležité investice, ale v tom návrhu se nedoberete, kde ty investice jsou. Téměř 33 miliard je škrtnuto ministerstvu dopravy. Pan ministr říká, my se nějak domluvíme a my to nějak vyřešíme. Já se ptám – zase bude nějaká mimorozpočtová půjčka, tak, aby se neprojevila v deficitu státního rozpočtu? 33 miliard není malá částka. Pan ministr dopravy Kupka řekl veřejně, že bude potřeba 60 miliard,“ připomněla.

Vůči ministrovi financí řekla, že místo tvrdého vyjednávání přistupuje ke státnímu rozpočtu laxně: „My se nebavíme o jednotkách miliard. To je přesně to, že nevyjednáváte. Že si vezmete v srpnu dovolenou, místo toho, abyste vyjednávali o rozpočtu,“ vytkla Schillerová.

„Já bych chtěla vyřídit občanům, že teď se hraje o to, jestli budou dostavěny dálnice, Praha-Budějovice, Hradec-Olomouc, Pohořelice-hranice s Rakouskem a tak dále. To jsou důležité věci. A zda budou zahajovány další stavby. My musíme pokračovat v infrastruktuře, to jsou přesně ty investice, které potřebujeme pro hospodářský růst, pro tu multiplikaci, pro to, aby nám rostl HDP. To znamená, to je to důležité, to nejsou investice do obrany, které mají podíl na hospodářském růstu,“ zdůraznila exministryně financí.

Moderátorka Tománková se v Partii zeptala, zda si ministerstvo financí bude muset vypomáhat mimorozpočtovou půjčkou, jak naznačila Alena Schillerová. Podobný krok vláda už jednou využila, a tehdy byl kritizován.

Stanjura odvětil: „Zaprvé je to podle zákona. Je to normálně běžné. Není na tom nic špatného. My jsme si půjčku tehdy vzali proto, že jsme zaplatili nižší úroky. Vy jste vybrakovali všechny rezervní fondy. To bylo mnohem horší. To je úplně špatně,“ ohradil se ministr financí s tím, že půjčku si vzít nemohou, protože prosadili přísný zákon o rozpočtové odpovědnosti.

Stanjura: Kritika potvrzuje správnost našeho rozpočtování

Ministr financí odmítl výtky od opozice a připomněl, že vláda plní rozpočtové cíle: „Vlastně ta kritika paní Schillerové potvrzuje správnost našeho rozpočtování. Máme vlastně úplně jedno, co do toho rozpočtu napíšeme, protože každý rok slyším – to tam nebude, deficit bude mnohem vyšší. Pamatuji si, že v polovině roku 2023 jste říkala, že deficit bude 470, a byl 288. Všechny tři roky jsme dodrželi schodek rozpočtu. Ta odchylka byla dohromady jenom 30 miliard,“ pravil Stanjura.

„Za vaše čtyři roky byla odchylka při skutečném plnění a schváleném rozpočtu skoro 300 miliard. Čili vy jste jako kompas, který vždycky ukazuje špatným směrem. Takže ta vaše kritika, proč by vám to lidé měli měřit?“ opřel se ministr do Schillerové, že pouze „straší“. Vůči tomu se Schillerová ohradila, že Stanjura situaci bagatelizuje a že on nezveřejňuje skutečná data.

Schillerová: Rozpočet bychom vrátili k přepracování

Na otázku, jak by hnutí ANO naložilo s návrhem státního rozpočtu, pokud by po volbách sestavovalo vládu, Schillerová odvětila: „S tím rozpočtem nejde hospodařit, jak jsem viděla ten návrh, teď se o něm bude jednat na vládě, ale probíhá to navíc v naprostém utajení. Transparentnost rozpočtování je tu naprosto pošlapána. Neumím si představit, že bychom s takovýmto rozpočtem mohli hospodařit. Pokud hnutí ANO vyhraje volby a bude sestavovat příští vládu a bude mít většinu v Poslanecké sněmovně, tak rozpočet vrátíme k přepracování. Pak bude záležet, kdy vznikne vláda. Je možné, že tady bude i nějaké krátkodobé rozpočtové provizorium. Já toho nejsem příznivec, ale stát se to může,“ připustila Schillerová.

Šéf státní kasy si naopak pochvaloval, že česká rozpočtová politika je oceňována i na mezinárodní úrovni: „Mezinárodní instituce jako Mezinárodní měnový fond, OECD či Světová banka nás mají jako premianta střední Evropy a dávají nás ostatním zemím za příklad, jak dobře konsolidujeme. Přitom jsme udržovali sociální smír a máme rekordní investice, letos 250 miliard a to číslo bude pro příští rok pravděpodobně ještě vyšší,“ poznamenal, že patříme mezi nejméně zadlužené země v Evropě a že všichni naši sousedé jsou na tom hůře.

Schillerová reagovala, že ministr financí zkresluje realitu a že se chlubí mj. i „díky“ inflaci. „Pan ministr tady šermuje číslem zadlužení veřejných financí 1,9 % HDP. Jinými slovy se chlubí přebytky krajů, měst a obcí. A chlubí se tím, že jim narostl o 40 % HDP, nutno dodat, že díky brutální inflaci, která kumulovaně činí 33 % a kterou oni způsobili cenami energií,“ upozornila Schillerová.

autor: Natálie Brožovská

