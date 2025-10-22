Chvilkaři začínají rozjíždět kampaň proti Okamurovi

22.10.2025 20:40 | Monitoring

Spekulace, že by se Tomio Okamura (SPD) mohl stát novým předsedou Poslanecké sněmovny, dál sílí. Spolek Milion chvilek varuje, že účast SPD v nejvyšších patrech politiky by znamenala bezpečnostní riziko a oslabení prozápadního ukotvení České republiky.

V médiích se aktuálně objevují informace, že by se Tomio Okamura mohl stát novým předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Od kritiků se ozývají hlasy, že tuto významnou politickou roli by zastával politik, jehož postoje se zásadně liší od oficiální zahraničněpolitické linie současné vlády.

Na poplach bije i spolek Milion chvilek, jenž se vymezil vůči možnosti, že by se Tomio Okamura stal předsedou Poslanecké sněmovny. „Předsednictví organizačního výboru připadlo právě SPD a organizačnímu výboru šéfuje vždy předseda Sněmovny,“ upozorňuje spolek svých facebookových stránkách s tím, že proti účasti Okamury a celé SPD ve vládě „se zvedl silný nesouhlas občanské společnosti i části politiků“. Avšak proti jeho vedení Sněmovny zatím zaznívají slabší protesty.

Hnutí SPD má v programu například požadavek na referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie či z NATO, což chvilkaři vnímají jako největší problém. „Přitom předseda Poslanecké sněmovny je jedním z nejvýše postavených ústavních činitelů a reprezentuje nás doma i v zahraničí. Zároveň má z titulu své funkce, bez nutnosti prověrky, přístup k utajovaným informacím včetně těch ze zahraničí, například z NATO a z EU,“ zvedají varovně prst před možnosti, že by se předsedou Poslanecké sněmovny stal Tomio Okamura.

„Okamura v čele SPD dlouhodobě zpochybňuje naše prozápadní směřování, členství v NATO a v jednotné Evropě. Jak by asi naši zemi reprezentoval z pozice šéfa Sněmovny? Vedl by nás do osamocení a zranitelnosti. Dostali bychom se z uznávaného partnera na okraj a některé informace by Česká republika jako nedůvěryhodný partner pravděpodobně vůbec nedostávala,“ poukazuje spolek. 

„Pro tuto politiku hlasovalo však pouze necelých 8 % občanů. Jak k tomu přijde zbylá většina voličů?“ napsali chvilkaři. A že „politici SPD jsou jednoznačně bezpečnostním rizikem ve vládě i v čele Sněmovny“.

Spolek Milion chvilek v posledních týdnech zintenzivnil svá varování před politickým vzestupem hnutí SPD Tomia Okamury. Na konci září pořádal demonstraci s heslem „Zabraňme vládě extremistů“. Na akci zazněla mimo jiné i přímá výzva k obraně demokratických institucí před tím, co organizátoři označili za „normalizaci nenávisti a populismu“.

Milion chvilek deklaruje, že jeho cílem není politická kampaň ve prospěch konkrétní strany, ale obrana základních demokratických principů. Zjevně se snaží obnovit občanskou angažovanost podobnou té z let 2019 až 2021, kdy pořádal masové protesty proti vládě Andreje Babiše. Tentokrát ale hlavním tématem není korupce, nýbrž směřování České republiky v rámci evropských a bezpečnostních struktur.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy.

autor: Natálie Brožovská

