Ministr Hladík: Hnutí Motoristé sobě je financováno velkými fosilními hráči

Vážení přátelé a milovníci přírody,
beru velmi vážně vás všechny, kteří vyzýváte (i mě osobně) k účasti na demonstracích za budoucnost ministerstva životního prostředí svolávaných napříč republikou. Chápu vaše obavy. Vyspělost národa se pozná podle toho, jak si dokáže vážit své přírody. Mnozí z vás vyrostli se vštěpenou starostí o naši krajinu a nepřejete si, aby politické hry zlehčovaly nebo zpochybňovaly zcela základní hodnotu ochrany přírody.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Petr Macinka odmítá klimatickou politiku, navrhuje omezování ochrany přírody, chce rušit chráněné krajinné oblasti a hrozí prolíváním zelené krve. Kritiky odbývá ostrými slovy, odmítá jakýkoliv dialog a zapojení veřejnosti. Hnutí Motoristé sobě je financováno velkými fosilními hráči, kteří mají zájem na pokračování těžby uhlí nebo mají své obchodní zájmy v chráněných oblastech. Takže naprosto rozumím tomu, že se chcete zvednout a vyjít do ulic říct svůj názor. Je to bytostně demokratické a patří to ke zdravé občanské společnosti.
Přesto se těchto demonstrací účastnit nebudu. Nechci vaše snahy politizovat. Moje přítomnost by v tuto chvíli byla přítěží vaší snaze. Mohla by odvést pozornost od toho, kvůli čemu protest vznikl. Kvůli obavám o klima a zdravou krajinu.
Chci vás ale ujistit, že vaše starost o životní prostředí je pro mě nadále velkým závazkem. Budu se nadále zapojovat v debatách, podporovat občanské iniciativy, naslouchat odborníkům, pracovat s vědeckými poznatky, a hlavně budu nadále bojovat za českou přírodu.
Děkuji vám za odvahu a za to, že nejste lhostejní. Za to, že myslíte na budoucnost naší země a našich dětí a vnuků. A za to, že budujete svět, který není jen zrcadlem minulosti, ale hlavně nadějí pro budoucnost.
S úctou
Petr Hladík
Mgr. Petr Hladík
