Ministr Hladík: Hnutí Motoristé sobě je financováno velkými fosilními hráči

23.10.2025 6:23 | Monitoring

Odpověď na pozvánku k účasti na demonstracích proti obsazení MŽP Motoristy, publikovaná na svém veřejném facebookovém profilu

Foto: Repro ČT
Popisek: Ministr Petr Hladík

Vážení přátelé a milovníci přírody,

beru velmi vážně vás všechny, kteří vyzýváte (i mě osobně) k účasti na demonstracích za budoucnost ministerstva životního prostředí svolávaných napříč republikou. Chápu vaše obavy. Vyspělost národa se pozná podle toho, jak si dokáže vážit své přírody. Mnozí z vás vyrostli se vštěpenou starostí o naši krajinu a nepřejete si, aby politické hry zlehčovaly nebo zpochybňovaly zcela základní hodnotu ochrany přírody.

Petr Macinka odmítá klimatickou politiku, navrhuje omezování ochrany přírody, chce rušit chráněné krajinné oblasti a hrozí prolíváním zelené krve. Kritiky odbývá ostrými slovy, odmítá jakýkoliv dialog a zapojení veřejnosti. Hnutí Motoristé sobě je financováno velkými fosilními hráči, kteří mají zájem na pokračování těžby uhlí nebo mají své obchodní zájmy v chráněných oblastech. Takže naprosto rozumím tomu, že se chcete zvednout a vyjít do ulic říct svůj názor. Je to bytostně demokratické a patří to ke zdravé občanské společnosti.

Přesto se těchto demonstrací účastnit nebudu. Nechci vaše snahy politizovat. Moje přítomnost by v tuto chvíli byla přítěží vaší snaze. Mohla by odvést pozornost od toho, kvůli čemu protest vznikl. Kvůli obavám o klima a zdravou krajinu.

Chci vás ale ujistit, že vaše starost o životní prostředí je pro mě nadále velkým závazkem. Budu se nadále zapojovat v debatách, podporovat občanské iniciativy, naslouchat odborníkům, pracovat s vědeckými poznatky, a hlavně budu nadále bojovat za českou přírodu.

Děkuji vám za odvahu a za to, že nejste lhostejní. Za to, že myslíte na budoucnost naší země a našich dětí a vnuků. A za to, že budujete svět, který není jen zrcadlem minulosti, ale hlavně nadějí pro budoucnost.

S úctou
Petr Hladík

Mgr. Petr Hladík

  • KDU-ČSL
  • ministr živ. prostředí
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k intenzitě příprav Evropské unie na válku s Ruskem