„Mluvil jsem s Vystrčilem.“ ODS otočila směrem k euru, i ti hlavní

Podle zákulisních zpráv se ale názory obracejí i uvnitř ODS, ačkoliv jde o pozvolný proces. Reportér Seznam Zpráv Václav Dolejší připomíná, že to byla právě ODS, která pod vlivem prezidenta Václava Klause dlouhodobě odmítala přijetí eura, ale v poslední době se názory uvnitř strany mění.

„Ještě k €: Před 15 lety, kdy to bylo na spadnutí, se z jeho přijetí podělala ODS. Před 2 roky se při vzniku vlády zas zbytečně podělala čtveřice pro€ stran, když ustoupila ODS. I v ODS se to mění, třeba exministr a člen výkonné rady Pavel Drobil označuje korunu za fetiš,“ upozorňuje Dolejší.

To potvrdil i novinář a moderátor Čestmír Strakatý, podle nějž dokonce k euru otočil i šéf Senátu Miloš Vystrčil. „Včera jsem mluvil s Milošem Vystrčilem, který říká, že řada ODSáků otočila směrem k euru, včetně něj,“ tvrdí Strakatý.

Dolejší přitakává, že se věci pomalu mění, ale podíl lidí ovlivněných ekonomickými názory Václava Klause prý stále přetrvává. „Je to tak, už delší dobu, tam je jen živý odkaz Václava Klause pořád u části ODSáků, nevím, jaký je jejich podíl. To, že už umožnili platit daně v eurech stejně znamená, že se s korunou a Alešem Michlem pomalu loučí,“ dodal Dolejší.

Ministr financí Zbyněk Stanjura podle Strakatého prohlásil, že je to v ODS nyní tak půl na půl. „Stanjura říká, že teď je pro euro cca menší polovina. Myslím, že vnímají nevyhnutelnost té věci a rétoricky to dohrávají, co to jde. Viz i co říká Stanjura, který jinak pro euro je. Ale ne moc rychle!“ dodal Strakatý, že i aktuální ministr financí je pro přijetí eura.

Právník a člen ODS v Brně Ondřej Šimíček má za to, že kdyby dnes dala ODS uvnitř strany hlasovat, nadpoloviční většina členů bude pro přijetí eura. „Já mám za to, že kdyby hlasovali všichni členové, už vyhraje euro,“ myslí si Šimíček.

Strakatý ale upozorňuje, že výkonná rada ODS by při možném hlasování zase zvolila nepřijetí eura. „A kdyby hlasovala VR, bude to naopak,“ reagoval Strakatý.

