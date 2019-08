„Mně je to u prdele, já mu ji fláknu.“ Zpověď po půl roce, věc ještě může pokračovat

Slova Vítězslava Jandáka na adresu novinářů Jany Machalické, Jindřicha Šídla a hudebního kritika Jiřího Černého vzbudila svého času malé pozdvižení. Jandák na schůzi Rady ČRo dodával k projevu Jana Krůty, že od paní Machalické nebo Jindřicha Šídla není možné čekat nic inteligentního, o hudebním kritikovi Jiřím Černém prohlásil, že mu „jednu flákne“, až se s ním potká a na závěr zadoufal: „Doufám, že si to budou nahrávat, pouštět a budou mě napadat, ale mně je to u prdele.“ Jandákova slova v záznamu začínají okolo 56:30.

A toto bylo tématem i v rozhovoru s Jiřím Vejvodou v Českých médiích. Moderátor Jan Mrzena se ptal, zda by rada neměla mít kodex o jednáních. Vejvoda mu odpověděl, že sice má, ale takový „provozní“, tedy spíše se týkající hlasování. Ale ocenil, že současná rada je relativně pečlivá a přísná. „Protože my mnohem častěji mu snižujeme odměny a jeho prostřednictvím káráme rozhlas než je to u Rady ČT a nynějšího generálního ředitele,“ tvrdí Vejvoda a dodává, že by měli podle zákona řešit jen stížnosti na ředitele rozhlasu, ale převážně řeší stížnosti na program, které v popisu práce nemají. Mrzena potvrdil, že Rada ČRo skutečně objednává nejvíce analýz.

Vejvoda souhlasil s Mrzenou, že vyjádření některých radních byla nešťastná. Zmínil vyjádření radního Tomáše Kňourka na ParlamentníchListech.cz, který to dle jeho názoru „vzal z gruntu“ a zkritizoval západní civilizaci. Kauzu Fischer, jak ji nazývá, odstartovala sice jedna stížnost, ale dle Vejvody ji právě Kňourkovo vyjádření proslavilo. „To jsou věci, které já bych si třeba odpustil,“ pravil, ale dodal, že v radě je jich devět rovných a není možné někomu zakazovat mluvit do médií. Fotogalerie: - ČSSD o rozpočtu

Mrzena pak připomenul Jandákova osudná slova a zeptal se, proč Vejvoda byl jediný, kdo, sice se zpožděním, na Jandákův projev reagoval. Vejvoda řekl, že předtím, než dopis Syndikátu novinářů zaslal, tak volal předsedkyni rady. „Řekl jsem jí to, že jsem si věc promyslel, že mě mrzí, že jsem nedokázal na místě rychle reagovat, že to bylo částečně tím, že jsem byl vyšokován, a částečně, že jsem si promýšlel další téma.“

Prý čekal na odezvu, ale žádná nebyla. Rada podle něj doklopýtala k rozhodnutí, že takový jazyk by se na jednání používat neměl. O což podle něj šlo. „Já jsem také nebyl spokojen s mnoha věcmi v tom článku paní Machalické. Ty byly odpálené od pasu a v mnoha ohledech poťouchlé, když to řeknu diplomaticky,“ řekl na jednu stranu Vejvoda, ale dodal, že i taková témata, pokud se vůbec mají na radě projednávat, tak se dají vzít faktograficky a slušně. „A rozhodně už nelze někomu, komu je 83 let, mluvím teď o Jirkovi Černém, vyhrožovat fyzickým násilím,“ poznamenal místopředseda rady.

Ale věc je prý už za nimi a doufá, že nic podobného do konce svého mandátu nezažije. Moderátor ovšem podotkl, že předsedkyně rady Dohnálková slíbila Jandáka vyzvat, aby se omluvil, takže kauza možná ještě není u konce.

autor: kas