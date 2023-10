„Modla Ukrajina a prohřešky Ukrajinců u nás omlouvat?!“ Lídr z ANO udeřil

reklama

Prokop úvodem v rámci slovenských voleb kritizoval členy vládní pětikoalice i českého prezidenta, že na rozdíl od Andreje Babiše nepopřáli Robertu Ficovi, který slovenské volby se svou stranou Smer vyhrál. „Přijde mi to ostudné až takové dětinské. Je to nějaký základ fair play v politice. Když byl pan Babiš premiér, vždy pogratuloval vítězi, i když mu třeba nefandil. Nerozumím tomu, že současný premiér, současný prezident a současní představitelé nepogratulovali panu Ficovi,“ pozastavoval se.

Stejně tak nerozumí tomu, že se naši čelní představitelé snažili do slovenských voleb vměšovat. „Pan prezident týden před volbami říkal, že pokud vyhraje Fico, bude to ochabnutí vztahu mezi Českou republikou a Slovenskem. Paní Černochová, ministryně obrany, řekla, že pokud vyhraje Fico, budeme první na ráně. Myslím, že to je nepatřičné,“ pokračoval Prokop.

Věnoval se také tuzemské politice a tomu, co českým občanům vadí na Fialově kabinetu, například podpora Ukrajině a zapomínání na české občany. „Bavím se s lidmi, každý měsíc chodím do hospody, bavím se s lidmi na ulici. Ti lidé to vnímají naprosto pragmaticky, vnímají to, že když takhle vehementně pomáháme Ukrajině, což si myslím osobně, že je správně, že pomáháme –, ale lidé nerozumějí tomu, proč nejsou ty peníze pro naše lidi, náš stát,“ popisoval šéf pražského hnutí ANO.

„Myslím, že tohle ta vláda špatně vysvětluje. Vše staví na Ukrajině. To ukázaly i ty slovenské volby, které pan Fico vyhrál podle mě proto, že měl v programu jako jediný, že se chce starat o Slováky, o národ. Všichni ostatní to stavěli na Bruselu, na Ukrajině a podobně. Ti lidé toho už mají dost,“ uvedl politik.

Na stůl přišla i bezpečnostní situace v České republice, a sice ve světle zavádění kontrol na hranicích se Slovenskem kvůli nelegální migraci. Moderátorka Bobošíková zmínila policejní statistiky, podle kterých se bezpečnostní situace v Česku zhoršuje, byť ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) tvrdí, že tomu tak není. Ovšem policejní statistiky říkají, že je u nás o 24 procent víc vražd a o 30 procent víc znásilnění.

Prokop zhoršující se bezpečnostní situaci potvrdil: „Je to velký problém. Co se týká kriminálních činů na ženách, toho jsme svědky i v Praze, za poslední rok toho byla spousta. Bohužel často jsou za tím občané cizí národnosti a šílené je, že se v televizi nemůže ani pomalu říkat, jaké národnosti ten občan byl. Dáváme peníze na zbrojení, na vnější bezpečnost, ale měli bychom dbát na posílení policejního sboru,“ uvedl.

Proč podle Prokopa vláda nechce lidem říkat, že zvýšená kriminalita ve zmíněných násilných trestných činech může souviset i s uprchlickou vlnou? „Vláda postavila svou rétoriku na tom, že je tu nějaká modla, nějaký spojenec Ukrajina, kterému je potřeba pomáhat za všech okolností, chtějí asi omlouvat drobné prohřešky Ukrajinců, kteří jsou tu. Začíná to být ale vážný problém a myslím, že by se tím vláda měla začít zabývat. Myslím, že někteří Ukrajinci se ani neumějí chovat v té naší společnosti, potřebují vysvětlit, že není normální odhazovat odpadky na ulici a podobně,“ dodal Ondřej Prokop, předseda pražského hnutí ANO a zastupitel hlavního města Prahy a Prahy 11.

