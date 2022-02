„Možná bych byla mrtvá.“ Viroložka Tachezy se u Moravce rozjela. Co se jí stalo?

reklama

Maďar upozornil, že ve starší populaci zatím s covidovou variantou omicron není vyhráno.

„Ono to brzdí u mladých, ale u starších to reprodukční číslo zůstává vyšší a oni nám stále budou zaplňovat ty nemocnice. Je to dojezd. Proto bylo možné naplánovat to rozvolnění, ale s nohou na brzdě,“ poznamenal Maďar.

Tachezy varovala, že myšlenky na téma, že varianta omicron není tak nebezpečná, mohou být riskantní.

„Já si myslím, že je velmi nebezpečné myslet si, že to takto je. My vidíme, že se ten virus poměrně rychle mění, myslím, že jsme tím velmi překvapeni, jak se mění. A to neznamená, že by se ještě nemohl změnit nějak nebezpečně. Já vidím velkou chybu v té mediální komunikaci, protože rozvolňování bylo oznámeno v době, kdy ta čísla ještě rostou, což by občany mohlo vést k představě, že ta opatření už nejsou potřeba,“ zlobila se Tachezy.

Ani trochu se jí nelíbí, že klesá zájem o očkování.

Anketa Má prezident ČLK Milan Kubek vaši důvěru? Má 8% Nemá 90% Nevím, o koho jde 2% hlasovalo: 22961 lidí

„Vakcíny máme, máme hrozný štěstí, že je máme, a je potřeba, aby se lidé vakcinovali, aby to skončilo všechno. Všichni by si měli uvědomit, že bezpečnější je se vakcinovat a pak se infikovat. Já jsem se také nechala očkovat a pak jsem prodělala covid naprosto bezpříznakově, zaplať pánbůh. Možná bych byla mrtvá, kdyby to bylo před rokem,“ upozornila Tachezy, že od července loňského roku do počátku roku letošního v ČR zemřelo „s covidem" asi sedm tisíc lidí.

Také Maďar se jednoznačně postavil za očkování proti nemoci covid-19. Vysvětlil, že hlavním cílem každého očkování je snížit počet úmrtí na danou nemoc a těžkých stavů lidí ležících v nemocnicích. „Pokud to snižuje i přenos nemoci, tak to je bonus. To hlavní je, že ti lidé neskončí v nemocnicích a nebudou umírat,“ řekl Maďar.

Očkovat by se podle něj měly rizikové skupiny, a pak každý, kdo chce. „Třeba já se každoročně očkuji proti chřipce, i když nejsem riziková skupina, ale proč bych byl nemocný, když nemusím,“ prohlásil Maďar.

Stranou jeho pozornosti nezůstalo ani to, že neočkovaní lidé podle jeho názoru mají mnohem častěji postcovidové obtíže, a to dlouhodobé. Má za to, že u lidí očkovaných je to mnohem méně časté.

Psali jsme: Válek hrál karty, novináři nic! Covid. Všechno se ruší, novináři nic! Pamatujete na Moravce... Babiš odpálil další bomby Prasklo to! Emma „Smetanová“ si k výdělku řekla o covid podporu. A hned vyrazila na Bali Covidová totalita? Možná je to jen příprava na islamizaci EU, uvažuje Bašta Muž, který nespí. Ani na sněmu. „Já tu vystoupím jako protržní tykadlo“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama