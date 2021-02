,,Musíte sedět doma, jo?" Prymula zase chycen. V noci, cestou k autu

reklama

Jak mnozí očekávali, páteční fotbalové události se dostaly do vysílání 168 hodin Nory Fridrichové. Ta zmínila dříve jmenované, tedy bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymulu, hradního kancléře Vratislava Mynáře s jeho ženou, europoslance Alexandra Vondru, zástupce hlavní hygieničky Jana Marounka a také svého šéfa, generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. „Stadiony jsou ale pro veřejnost téměř zavřené a snímek VIP tribuny řadu lidí pobouřil,“ podotkla moderátorka a zopakovala Prymulův výrok o tom, že „může být jenom doma“ s tím, že to je právě to, co vláda lidem doporučuje. Anketa Je dobře, že Roman Prymula odešel ze všech veřejných funkcí a nechce se vracet? Je to dobře 35% Není to dobře 53% Je to jedno 12% hlasovalo: 1642 lidí

A promítla video od jednoho z fanoušků Slavie, který na Prymulu číhal hned před stadionem. „Pane Prymulo, přijde vám normální, že voláte po tvrdém lockdownu a sám si jdete na fotbal? Je to ostuda,“ vmetl mu „pan Václav“. Prymula se bránil, že dodržuje pravidla. „A vy ne?“ zeptal se dotyčného. „Já ano, já jdu teď domů, za pět minut jsem doma,“ řekl autor videa a dodal, že by se Prymula jako pokrytec měl stydět. „A já jdu kam asi?“ reagoval bývalý ministr a nastupoval do vozu. „Ale co jste tam dělal, na tom fotbale?“ chtěl vědět Václav. „Já fandím Slavii od roku 1998 a musím sedět doma,“ stěžoval si dnes už bývalému poradci premiéra Babiše. „Musíte sedět doma, jo?" odpověděl epidemiolog a otevřel dveře své limuzíny.

„Česko, země příběhů. Dobrou noc,“ shrnula Fridrichová. Ale nebyla sama, kdo si všiml.

Na Facebooku záhy po incidentu vznikla skupina „Chceme taky na fotbal jako Prymula“, zatím má 856 členů a sbírá všechny vtipy na epidemiologa. Její členové chtějí to, co pan Václav. Aby měli stejnou možnost navštívit fotbalové utkání jako prof. Prymula a spol. A tak se ve skupině objevila tato myšlenka: „Uvažuju, co takhle napsat všem majitelům, manažerům, ředitelům fotbalových týmů ČR, aby všechny vstupenky byly VIP, to bysme tam pak mohli na stadiony všichni, ne?“

