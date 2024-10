„Můžou vám zastřelit kočku.“ Trumpovým voličům přímo vyhrožují, oznámil aktivista

Prezidentské volby v USA jsou každým dnem blíž a zdá se, že v nich přituhuje. Pravicově orientovaný politický aktivista Jack Michael Posobiec se rozepsal o výhružných dopisech, které v Pennsylvánii dostávají příznivci Donalda Trumpa.

Jack Michael Posobiec je americký politický aktivista, televizní zpravodaj a moderátor, příznivec konspirací a bývalý zpravodajský důstojník námořnictva Spojených států.

Co v těchto dopisech stojí? Posobiec z nich citoval v textu uveřejněném na serveru The Post-Millennial.

Tištěné dopisy začínají pozdravem „Drahý sousede,“ a krátce zmiňují důvody, proč nevolit Donalda Trumpa a J. D. Vance. Dá se říct, že na první dobrou připomínají poděkování za účast v budoucícjh tramvajích. Jenže krátce na to se v dopisech objevuje řada výhružek. „Víme, kde žijete, jste v databázi. … Není jisté, co všechno by se mohlo stát.“ A to není všechno. „Vaše rodina může být postižena, vaše kočka může být zastřelena,“ stojí také v dopisech.

Dopisy chodí běžnou americkou poštou a jsou vůči Trumpovi opravdu tvrdé.

„Váš kandidát je zločinec, násilník, znesvěcovatel, nemorální člověk. On je hlavním důvod, proč násilí vzrůstá,“ stojí v nich. Ten, kdo Trumpa podporuje, dává podle tvůrců dopisu najevo, že nectí demokracii. Jde o odkaz na nepokoje ze 6. ledna 2021, kdy příznivci Donalda Trumpa vtrhli na americký Kapitol, nechtěli uznat výsledky a Trump je v prvních fázích vůbec nebrzdil.

„Dáváte najevo svou nenávist k menšinám, imigrantům, cizincům, ženám, vzdělání, právům svých bližních. Občané, práva žen rozhodovat o svých vlastních zdravotních potřebách,“ lze se dále dočíst v textu. V dopise dále stojí, že hlas pro Trumpa znamená, že nenávidíte Taylor Swift, slavnou americkou zpěvačku, momentálně jednu z nejpopulárnějších. Swift v předvolební kampani podpořila Kamalu Harrisovou.

A proč se dopisy objevily právě v Pennsylvánii? Je to jeden ze států, kde jednou lidé volí demokrata, podruhé republikána a potřetí třeba zase republikána. A ten, kdo tento stát získá, by nakonec mohl usednout právě v Oválné pracovně Bílého domu.

Tvůrci dopisu si toho jsou vědomi a tvrdí, že zvolením Trumpa „země zůstane nadále rozdělena, ekonomika se bude zadrhávat a zrychlí se recese, schodek se zvětší. Většina bude žít pod vládou menšiny.“

Každý adresát dopisu dostává také jedno doporučení. Aby se poradili se svým knězem, aby se ponořili do svého nitra a pokusili se zamyslet nad tím, jaká je základní myšlenka Spojených států, jak je stvořil George Washington a jeho kolegové.

