„My je podporujeme, podívejte.“ Koalice rozjela kampaň. Ale dostala žihadlo

Kampaň, kterou rozjela koalice SPOLU k poločasu svého vládnutí, se nesetkala s očekávaným ohlasem a k vylepšení vládního obrazu zřejmě nepřispěje ani její další díl, který deklaruje podporu chmelařům a včelařům. Mnozí to považují za provokaci, někteří si dokonce myslí, že jde o dílo opozičního trola. Horší jsou ale pro Petra Fialu a jeho spolupracovníky hlasy, které zaznívají z odborné veřejnosti, jež uváděnou podporu včelařů zpochybňují nebo ji přímo označují za lež.

Zdá se, že vládní koalice SPOLU pod vedením Petra Fialy (ODS) se opět pořádně spletla ve své marketingové komunikaci, když na jeden ze svých bannerů napsala, že finančně podporuje české včelaře. Toto vyjádření vzbudilo velmi rozporuplné ohlasy nejen napříč politickým spektrem, ale také mezi včelaři samotnými.

„Představujeme další z důkazů, že jste zvolili správně,“ zněla úvodní věta, kterou SPOLU svoje sdělení ohledně podpory orámovala, a následovat měl konkrétní důkaz.

„Zákonem jsme ochránili český chmel a finančně podporujeme naše včelaře,“ tak zněl onen konkrétní dodatek.

Jenže minimálně jeho druhá část vzbudila silné emoce i mezi samotnými včelaři.

Drzost PR oddělení koalice SPOLU dosáhla vrcholu! Oni se tady chválí tím, že finančně podporují včelaře!

To je nechutná LEŽ!

Dotace na úl byly SNÍŽENY o 56 %!!!

Tomu se říká podpora?!

„Drzost PR oddělení koalice SPOLU dosáhla vrcholu! Oni se tady chválí tím, že finančně podporují včelaře! To je nechutná LEŽ! Dotace na úl byly SNÍŽENY o 56 %!!! Tomu se říká podpora,“ nařkla vládní koalici ze lži uživatelka sociální sítě X, která prokázala orientaci ve včelařské tematice.

Svůj příspěvek doplnila také textem, který její slova potvrzoval a odkazoval na podporu plynoucí včelařům z Ministerstva zemědělství.

„Možná už víte, že byla snížena dotace 1.D, kterou dostáváme od státu o 56 %, vloni činila dotace kolem 155 Kč na včelstvo, letos se dá očekávat kolem 70 Kč na včelstvo, tato dotace bude v lednu nebo únoru 2024 vyplacena v plné výši.“

Je třeba ale dodat, že zmíněný text se nepodařilo nikde dohledat.

Stejnou tematikou se ale zaobíral článek na odborném serveru ModerníVčelař.cz, který byl publikován redakcí zmíněného serveru pod názvem „Dotace 1.D v roce 2023 nebude ani poloviční“ a který také nehovoří o jakékoli nadstandardní podpoře včelařů, spíše je pravdou opak.

„Dotační programy pro zemědělství na rok 2023 projednala vláda České republiky 2. 11. 2022,“ píše se v úvodu článku.

„Ministerstvo zemědělství vydalo tiskovou zprávu, kde uvádí, že Národní zemědělské dotace v roce 2023, kam patří i dotace 1.D (Podpora včelařství), budou kráceny téměř na polovinu na celkovou hodnotu 2,7 miliardy korun oproti roku 2022. Podporu si rozdělí živočišná i rostlinná výroba, část podpor je určená na vzdělávání, kapkové závlahy, potravinové banky, potravinářství, nevládní organizace nebo pro obce, které mají v náhradní péči zvířata,“ píše se dále.

Nám se podařilo dohledat zmíněnou tiskovou zprávu a ani ona nezní příliš optimisticky, co se týče finanční podpory poskytnuté vládou, resp. Ministerstvem zemědělství.

„Výše národních zemědělských dotací pro příští rok vychází z aktuálních možností státního rozpočtu, který čelí mnoha nepříznivým okolnostem. Chceme ale v zemědělství i potravinářství zachovat všechny národní dotační programy jako doposud. Národní dotace navíc nejsou jediným zdrojem podpory. Další příspěvky mohou zemědělci a potravináři získat z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, protože tomu jsme na příští rok rozpočet o jednu miliardu navýšili. Tyto peníze tak pomohou žadatelům například s nákupem zemědělských strojů, zemědělské půdy nebo s náklady spojenými s úhradou pojištění,“ uvedl tehdejší ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v textu, kde o včelařích nepadlo ani slovo.

Server Deník.cz na problémy včelařů upozornil už během roku 2022, tedy už za vlády současné koalice, která se nyní chlubí jejich podporou. V textu byla ale naopak zmiňována ze strany státu „omezená podpora“.

„S velkými obavami hledí do budoucna také včelaři. Omezenou podporu ze strany státu pociťují už druhý rok, což se promítá do jejich ekonomiky,“ napsal tehdy Deník a citoval předsedkyni Českého svazu včelařů Jarmilu Machovou: „V současné době nám chybí částka okolo pěti milionů korun. Hledáme řešení, jak tento výpadek nahradit, ale je jasné, že nás čekají do budoucna velká omezení,“ prezentovala Machová stanovisko včelařů, ve kterém se slova o vládní podpoře hledají jen těžko.

Rozporuplné pocity bylo možné sledovat i v reakci naší politické scény.

Kritika od představitele pražského ANO Ondřeje Prokopa se očekávat dala.

„V lékárnách nemáme antibiotika, milion lidí v chudobě, dva miliony na hranici chudoby, stávkují 3/4 škol, ale SPOLU ochránilo chmel a podpořilo včelaře. V tom je tak asi všechno. Na to nejde už dělat ani satira,“ povzdechl si pražský zastupitel.

Poměrně překvapivě ale vyzněla slova manžela kandidátky hnutí STAN do Evropského parlamentu Danuše Nerudové, Roberta.

„Málem jsem zapomněl, že jsem tuto vládu volil, aby ochránila český chmel, finančně podpořila včelaře a zatočila s nelegálním vánočním cukrovím,“ reagoval kriticky na vládní kroky i s vědomím, že jeho manželka kandiduje za subjekt, který je členem jím kritizované vlády.

Hodně kritické byly i reakce veřejnosti.

„Si z nás vážně děláte p*del,“ nenalezl slušnější výraz pro vládou prezentované zásluhy jeden z diskutérů.

„Sorry, ale spíše vypadáte, jako by vám uletěly včely,“ charakterizoval způsob vládnutí s ohledem na řešené téma další.

„Kdo z SPD vám ukradl účet,“ ptal se jiný s podezřením, že publikované sdělení nemohlo být dílem oficiálních vládních představitelů.

„16. důvod, proč vás už nikdy volit nebudu,“ nastínil bývalý volič SPOLU fakt, že s jeho hlasem už koalice počítat nemůže.

Dodejme, že s avizovanou podporou včelařství ze strany koalice SPOLU podle některých nekoresponduje ani podpora, které se od jejich europoslanců dostalo nařízení EU o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin.

Hlasování o tomto bodu proběhlo v rámci projednávání strategie Od zemědělce ke spotřebiteli.

Tento ústřední pilíř Zelené dohody pro Evropu, jak o něm píše Evropská komise, stanoví „vyšší cíle“ pro udržitelné používání pesticidů.

Jo včelaře?

Včelaře, co pěstují včely?

Tak proč vaši poslanci hlasovali pro schválení pesticidů?

Právě kvůli těm vymírají včely.

A to není jen o medu. Je to o celém opylování rostlin.@AlexandrVondra z toho měl předčasně Vánoce.

Na hlasování o tomto bodě upozornila další diskutérka na platformě X a spojila ho právě s ohrožením včel.

„Jo včelaře? Včelaře, co pěstují včely? Tak proč vaši poslanci hlasovali pro schválení pesticidů? Právě kvůli těm vymírají včely. A to není jen o medu. Je to o celém opylování rostlin. Alexandr Vondra z toho měl předčasně Vánoce. Ne-li něco jiného,“ dodala ochránkyně včel.

