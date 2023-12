„My si odpustíme ohňostroj, vy odstoupíte!“ Rakušan vyzval k Silvestru bez petard. Je zle

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se obrátil na sociální síti X na veřejnost s prosbou, aby letos oželela silvestrovský ohňostroj. A to z důvodu, aby nedocházelo k traumatizování lidí po střelbě na filozofické fakultě v Praze a v Klánovicích. Někteří vzali jeho prosby vážně, jiní se nezdrželi ostré kritiky.

„Obejděme se letos na silvestra bez ohňostrojů a zábavní pyrotechniky. Požádal jsem o to dnes dopisem všechny starosty a starostky, ale obracím se s osobní prosbou i na vás. Před pár dny jsme zažili dva násilné činy spojené se střelbou. To nejmenší, co můžeme udělat pro ty, koho se události bolestně dotkly, je nezvyšovat nervozitu a neprohlubovat trauma, které násilí zanechalo. Budu rád, když moji prosbu zvážíte. Přejme si pokud možno klidný rok 2024 a oslavme jeho příchod v podobném duchu. Děkuji,“ napsal Rakušan na platformě X.

V následné diskusi se lidé nehodlají silvestrovského ohňostroje vzdát. Obzvláště pak, když do něj investovali již nemalé peníze.

„Co mám teď dělat s nakoupenou pyrotechnikou?“ ptá se například ministra Rakušana uživatel Petyr.

Jiné komentáře ukázaly, že na jakékoli žádosti představitelů vlády mají lidé averzi. „To žadonění a fňukání snad neskončí; nepoučitelná vláda,“ povzdechl si další přispěvatel do diskuse.

„Takže kvůli vaší neschopnosti a neschopnosti vašich podřízených nám zakazujete slavit silvestra? Jděte fakt do prdele,“ neudržel se Marek Putniorz.

Jiní ministru vnitra vzkázali, aby se taková opatření zavedla právním předpisem, anebo si nechal podobné výzvy pro sebe.

Někteří diskutéři sdíleli názor, že se Rakušan jenom snaží poutat pozornost a šíří hysterii.

Naopak se ze strany lidí ozývaly žádosti o to, aby Rakušan rezignoval na svou ministerskou funkci. „My si odpustíme ohňostroj, vy odstoupíte, jdete do toho?“ tázal se uživatel Karlos.

Apely na vzdání se zábavní pyrotechniky se objevují, když přišlo svědectví studentky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která děsivou střelbu, při níž zahynulo 14 lidí a 25 bylo zraněno, část velmi těžce, popsala, jako kdyby někdo pouštěl petardy.

Přesto mnozí Rakušana podezírají, že využívá tragickou událost k prosazení svých politických cílů.

Lidé, kteří nápad uvítali, zmiňovali, že vzdání se petard bude vyjádření úcty vůči obětem střelby, ale i pozůstalým.

