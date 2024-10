„My si to nenecháme líbit.“ Kauza „pirátských“ novinářů se rozjíždí. Pro PL promluvil ten, kdo ji odstartoval

Seznam Zprávy skončily v týdnu z hodiny na hodinu spolupráci s datovými novináři Kateřinou Mahdalovou a Michalem Škopem.

Tím se ještě přiživila debata o digitalizaci stavebního řízení, kterou se ministrovi pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi nedařilo rozjet už od začátku července a v minulém týdnu ho za to premiér Fiala z vlády odvolal.

Po svérázné pirátské tiskovce, kde se nadávalo na kmotry, se debata o digitálu posunula do roviny, ve které na sebe Piráti a ODS začali vytahovat, za kým stojí jaká firma a kdo se chce na stamilionové zakázce napakovat.

Oba žurnalisté se měli dostat do střetu zájmů, když se pokusili na Seznam Zprávy udat text, že systém Ivanu Bartošovi „plus mínus funguje“, přičemž současně měli oba pracovat po Piráty. Předmětem doličným byla veřejně dostupná smlouva na vyhotovení volební kalkulačky pro interní pirátské volby v roce 2023. Tu si strana objednala u datového projektu Kohovolit.eu, za kterým stojí právě Mahdalová se Škopem.

Současně oba jako datoví žurnalisté pracovali pro Seznam Zprávy. Články podepisovali obvykle společně a šlo o texty, zpracovávající data.

Například v polovině září publikovali „unikátní volební model“, který pracoval s daty ze všech agentur a aplikoval je na očekávané volební koalice. Graf ukazoval i jejich vývoj v čase. Aktuálně přisuzoval suverénní vítězství s více než 30 procenty hnutí ANO, zatímco koalice Spolu postupem času klesá na 20 procent. Zisky kolem osmi procent přisuzuje Pirátům, STAN, SPD a koalici Přísahy a Motoristů, zatímco KSČM se pohybuje těsně pod pětiprocentní hranicí.

Piráti mají kompetence

Prakticky okamžitě poté, co krajské volby skončily pro Piráty naprostým fiaskem, oba novináři to na sociálních sítích komentovali s velkou lítostí. Včetně komentáře, že voliči nevědí, co dělají. „Všichni hejtři Pirátů pořád nechápou, že jen málokdo má takovéhle kompetence. Není, kdo by je schopnostmi nahradil. Hloupé tlachání ovládá kdekdo, ale skutečných odborníků je v jiných stranách pramálo,“ psala Mahdalová.

Což bylo reflektováno poznámkami, že novinář by takto své osobní sympatie reflektovat nemusel.

Následně opět ožila debata o stavu digitálního stavebního řízení, ve které oba datoví žurnalisté také řekli své „DSŘ je plus mínus ready a ODS bude chtít slíznout smetanu,“ psala Mahdalová.

Fotogalerie: - Na vládě ještě s Bartošem

Poté sdílela reportáž Reportérů ČT, ve které Zuzana Černá podobně jako kdysi manželka Vratislava Mynáře nahání s kamerou předsedu ICT Unie a Hospodářské komory Zdeňka Zajíčka, dlouholetého politika ODS. „Nevěřte lobbistům a PR šíbrům,“ dodala k tomu Mahdalová.

V následujících dnech se rozjela obsáhlejší polemika, v níž Mahdalová se Škopem hájili Bartoše a ukazovali na vinu „lobbistů a šíbrů“, zatímco Bartošovu roli v digitalizace stavebního řízení kritizoval novinář Michal Půr.

Do toho se sociálními sítěmi začaly šířit části textu, který měli pro Seznam Zprávy napsat Mahdalová se Škopem. Ten měl ukazovat, že problémy se stavebním digitálem nejsou tak hrozné, jak líčí politici ODS. Web se rozhodl text nevydat, ale přesto se začal sítěmi šířit, v grafickém zpracování Seznam Zpráv.

Oba autoři odmítli, že by s tímto únikem měli cokoliv společného. Přesto bylo reakcí okamžité ukončení spolupráce ze strany Seznam Zpráv.

Redakce končí spolupráci s Kateřinou Mahdalovou a Michalem Škopem

Vedení redakce Seznam Zprávy ukončilo spolupráci s datovými novináři Kateřinou Mahdalovou a Michalem Škopem.

„Důvodem ukončení spolupráce je porušení principů, na kterých si zakládáme. A z toho vyplývající ztráta… — Seznam Zprávy (@SeznamZpravy) October 2, 2024

Sami novináři uvedli, že důvody jsou podle nich zástupné. „Domníváme se, že je to způsob, jak odvést pozornost od naší analýzy, která se týkala funkčnosti systému digitalizace stavebního řízení,“ napsali v prohlášení.

Zůstáváme na straně kvalitní, svobodné a nezávislé žurnalistiky.

Zároveň jsme připraveni i nadále otevřeně a pravdivě komunikovat.

S @data_zurnalist pic.twitter.com/2GEVeIQiy2 — Michal Škop (@skopmichal) October 2, 2024

A v diskusích se naznačovalo, že majitel Seznamu potřebuje být zadobře s „velkými kluky v IT“.

Na profilech sympatizujících s redaktory se také začaly šířit poznámky i o tom, že jednorázová zakázka pro Piráty vadí, ale stabilní spolupráce s politicky exponovanými osobami je tolerována. Poznámky padly i na adresu Jindřicha Šídla a jeho společného podcastu s politicky exponovaným miliardářem Janem Dobrovským.

Majitel internetového gigantu Ivo Lukačovič nakonec během víkendu přiložil za pomoci smajlíka se zvratky: „Je mi fakt na zvracení z toho, co náš datový tým udělal. A kdybych to měl charakterizovat jedním slovem, tak řeknu korupce.“

Mahdalová se Škopem podle něj začali na textu pracovat nejen bez zadání od redakce, ale také aniž by komukoliv cokoliv řekli. A aniž by o tom kdokoliv z redakce věděl, začali se na sociálních sítích chlubit příznivcům Pirátů, že text vyjde.

Tohle je tak naivní nepochopení role lobbisty, že se tomu ani nechce věřit. Připravujeme větší vhled do dat, jimiž se tu operuje kolem DSŘ, tak se těšte. pic.twitter.com/oEZnGNCuZF — ?? Katerina Mahdalova ?? (@data_zurnalist) September 25, 2024

„Můj názor je, ze end game mělo být, aby na hlavní stránce svítil titulek ‚Analýza ukazuje, ze DSŘ funguje‘, a ten titulek by vidělo 4 miliony lidi. A to, že ten odkaz vede na PR článek jedné politické strany a šikovně poskládaná čísla, která neukazují vůbec nic, by bylo úplně nepodstatné,“ odhadoval mediální magnát.

Kdyby analýza byla dobrá, už by ji podle něj dávno vydalo jiné médium; těch, co sympatizují s Piráty, je na scéně dost.

Z jeho pohledu není jednání novinářů ničím jiným než korupcí.

Pokud to jde, vyhybam se jakemukoliv kontaktu s Jakubem Ungrem, sefredaktorem @SeznamZpravy, ci nasimi novinari, coz mi i jako introvertovi i dost vyhovuje.

Uz od pocatku jsem mel dojem, ze asi vim jak to s tou analyzou a uniklymi screenshoty v DSR bylo, ale podrobnosti jsem… — Ivo Lukacovic (@ilblog) October 5, 2024

Kateřina Mahdalová reagovala připomínkou, že šéfredaktor Seznam Zpráv Jakub Unger, který nejspíš o jejich vyhazovu rozhodl, kdysi pracoval pro Agrofert. „Házejí na nás špínu a očividně se nás část redakce Seznam Zpráv a jejího vedení i vlastník snaží zdiskreditovat a profesně zničit. Šíří o nás lži – a my si to nenecháme líbit,“ slíbila žurnalistka.

1. Asi jste si, milí přátelé, všimli, že nás teď s @skopmichal ostřelují ze všech stran, házejí na nás špínu a očividně se nás část redakce Seznam Zpráv a jejího vedení i vlastník snaží zdiskreditovat a profesně zničit. Šíří o nás lži - a my si to nenecháme líbit. pic.twitter.com/zrOlY5FfQz — ?? Katerina Mahdalova ?? (@data_zurnalist) October 5, 2024

„Nezávislí“ fanoušci Pirátů

ParlamentníListy.cz oslovily se žádostí o komentář Michala Půra, i když je v kauze zainteresován, protože na podivnou analýzu upozornil jako první.

Půr vidí problém v tom, že duo novinářů o sobě říkalo, že jsou nezávislí. Nezávislost ale podle něj není jen o tom, že děláte na externí dohody. „Každý, kdo někdy pracoval v médiích ví, že přívlastek ‚nezávislý‘ můžete využívat jen v případě, že tomu tak skutečně je. Z příspěvků obou autorů na sociálních sítích bylo zjevné, že jsou to fanoušci Pirátské strany,“ myslí si.

Únik článku, se kterým se na Seznamu nepočítalo, podle něj také rozhodně nebyl náhoda. „Faktury za práci pro Pirátskou stranu už jsou v podstatě jen detail. Za každou jednotlivou věc by v seriózní redakci následoval vyhazov,“ oceňuje postoj Seznamu.

Psali jsme: Michal Půr: Tajná zpráva o digitalizaci. Proto skončil Bartoš

Bartoš po schůzce s Fialou „maká dál”. Ale roste další průšvih

Podotýká, že oba autoři pro web zkonstruovali také volební kalkulačku, na které si čtenáři mohou zjišťovat své politické preference. A je otázkou, jak je tato atraktivní hračka objektivní, když jeden z autorů pracoval pro Pirátskou stranu.

S žádostí o vyjádření jsme oslovovali i Kateřinu Mahdalovou a Michala Škopa.

Oba novináři se datové žurnalistice věnují dlouhodobě. Kateřina Mahdalová se podle Wikipedie s oborem seznámila během výměnného studijního programu Erasmus ve Walesu a následně založila web DatovaZurnalistika.cz, který vede dodnes. Později tři roky vedla datové projekty v České tiskové kanceláři, v posledních letech publikuje právě na Seznam Zprávách.

V roce 2020 dostala za denně aktualizovanou mapu nakažených covidem Novinářskou cenu, udělovanou sorosovskou neziskovkou Open Society Fund. Nominována byla předtím už dvakrát, v roce 2014 za průkopnickou práci v datové žurnalistice a v roce 2018 za sérii Exekuce: Černé svědomí Česka, na kterém spolupracovala s novinářkami Apolenou Rychlíkovou a Sašou Uhlovou.

Datová žurnalistika má podle ní sloužit spíš investigaci a objevování nových skutečností, než ilustraci.

Její kolega Michal Škop, absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, se v jejich společných projektech zaměřuje hlavně na výpočty.

Ze sociálních sítí byly poměrně zřejmé politické preference zejména u Kateřiny Mahdalové.

Psali jsme: Ať sem Fiala nejezdí. Erik Best tuší, co čeká premiéra před volbami od vlastních Lipavský a Šalomoun končí, oznámil Bartoš do hádky se Stanjurou Ministr Bartoš: Poslední tři roky se digitalizuje nejrychleji v historii Česka Fiala dodal detaily: Bartoš nezvládal. A byla tu ještě jedna horší věc