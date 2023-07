„Na Ukrajinu narváno.“ Po zveřejnění textu PL přišel anonym. Dost toho věděl

„Změny od 1. července jsou tak chaotické, až směšné, že se autobusy plní určitě mnohými z těch, co už se ze zoufalství chtějí asi rovnou zabít demonstrativní cestou zpět na Ukrajinu,“ napsal nám v ženském rodě anonym, který se podepsal jako Effe a z komunikace vyplývá, že má sympatie pro neziskový sektor. ParlamentníListy.cz se proto vracejí k článku, který zveřejnily v polovině července pod titulkem „Na Ukrajinu narváno. Dopravci mají zlost. Peklo. To jsme se dozvěděli na Florenci...“

reklama

„Dělá si z nás vláda ČR legraci? Jak je to vlastně se statusem uprchlíka? Je možné, že jezdí na dovolenou do země, ze které uprchl? Děláme Ukrajincům užitečné idioty? Domnívám se, že si zasloužíme od vlády vysvětlení, vždyť to celé financujeme. Kde je pravda? Zajímá ta pravda někoho?“

Tahle kulometná řada nepříjemných otázek se objevila jako nejlépe hodnocený příspěvek pod článkem ParlamentníchListů.cz. A jsou namístě! Ten dost čtený článek měl titulek „Na Ukrajinu narváno. Dopravci mají zlost. Peklo. To jsme se dozvěděli na Florenci…“

A nastala diskuse…

Dovolená na Ukrajině

„‘Nejlepší to bylo v době, když začaly letní prázdniny ve školách. To jsme měli pořád narváno. Mámy vezly děti domů, nevím.‘ To nám trochu nejistě prozradil Ruslan Kleban, jednatel jedné z dopravních společností, která jezdí z pražského Florence na Ukrajinu. Některé spoje jsou na východ úplně vyprodané, některé ne.“ Tak zněl úvod ke zmíněnému článku.

Nicméně před ParlamentnímiListy.cz už o tématu informovala v reportáži televize Nova. A jde o dost výbušné téma.

V článku ParlamentníListy.cz popsaly situaci na Ústředním autobusovém nádraží Praha-Florenc (ÚAN Florenc). Z nástupiště 8 v devět ráno vyrážel autobus Praha – Záporoží.

„Je to nebezpečné, ale chceme vyhovět zákazníkům. Když létají rakety, tak vyzveme pasažéry, aby sklonili hlavy. Když je to opravdu vážné, tak stavíme. Do města přijedeme a během chvíle zase jedeme zpět. Když se dozvíme, že je situace hodně vážná, tak do Záporoží vůbec nejedeme,“ sdělil nám již zmíněný dopravce Kleban.

„Jsou prázdniny. Vyprodáno všemi směry,“ řekla slečna u přepážky přepravce RegioJet.

Psali jsme: Na Ukrajinu narváno. Dopravci mají zlost. Peklo. To jsme se dozvěděli na Florenci...

Co napsala anonymka

Kromě komentářů pod článkem dostal jeho autor řadu pozitivních zpráv a pár negativních. Ty byly anonymní. Jeden z nich se ale vyznačoval vysokou mírou znalosti problematiky, navíc byl slušný, a tak jsme na něj zareagovali. Napsala ho jakási paní Effe, pak z ní vypadlo, že jde o přezdívku z mládí. Abychom byli genderově vyvážení, dali jsme jí přezdívku „anonymka Efka“.

„Víte, když se nad tím zamyslím, ve výsledku nebude působit (váš článek) na lidi dobře. Přiloží pouze do ohně nenávisti. A já osobně si myslím, že válka se úplně v klidu může přenést sem. Do svého článku byste mohl vložit, ze Ukrajinci, které dotuje stát a bydlí v nouzovém ubytování, musí svůj odjezd nad deset dní zdůvodnit dokumentem jiné autority, zpravidla lékaře. Humanitární dávku si pracující Ukrajinec neužije, protože je nastavená tak, že se pracovat nevyplatí,“ napsala.

A pokračovala: „A upřímně, změny od 1. července jsou tak chaotické, až směšné, že se autobusy plní určitě mnohými z těch, co už se ze zoufalství chtějí asi rovnou zabít demonstrativní cestou zpět na Ukrajinu. V případě zjevného neuznávání zranitelnosti, nemožnosti si podat žádost o humanitární dávku, nemožnosti se přeubytovat z důvodů práce a podobně. Dostáváme se k otázce, zda to ze strany státu nebyl záměr?“

V prvním anonymním mailu se také psalo: „Na závěr bych chtěla říct, že v každé lidské instituci a akci existuje fenomén zvaný lidská nedokonalost. Jistě mezi těmi 350.000 uprchlíky najdeme i takové, kteří pronajímají své byty v Zakarpatí svým prchajícím bratrům z východu a tady ještě pobírají dávky. No jasně, ale je to jen výsek jako všude a vždy, a stát o něm určitě ví… Nepřilévejte, prosím, do ohně nenávisti, není to dobré pro nikoho. Ptejte se odpovědných a udělejte krok k vyšší žurnalistice. Jestli lidé v Česku začnou s uprchlíky bojovat, obávám se, že si nejen smáčí pomyslné ruce od krve, ale současně si podseknou větev sami pod sebou.“

Anonymka Efka

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 14% Ne 86% hlasovalo: 20736 lidí Poslala článek z iDNES.cz, který byl zveřejněn 16. července, a kde se v úvodu píše: „Již zhruba dva týdny platí nová pravidla ohledně vyplácení příspěvku pro uprchlíky. Novinka přinesla konec podpory solidárních domácností, změnu výpočtu či snížení humanitární dávky. Neziskové organizace upozorňovaly, že desítky tisíc uprchlíků mohou skončit na ulici. Nyní Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni poukazuje na informační chaos ze všech stran a zbytečnou byrokracii.“

„Ten, kdo se v celé situaci měl skutečně dobře, byla samotná ubytovací zařízení. Ti, co nechtějí slevit a zabývat se další administrativou, dají uprchlíkům sazby, že tu reálné ohrožení bezdomovectvím je, což se rovná nepokojům. Lidé se chtějí dívat jen na jednoduchý zlomek. Skutečnosti celku jim protečou mezi prsty, stejně jako potenciální humánnost. A když přijdeme o lidskost, ztratíme vše,“ pokračovala v druhém mailu.

Ve třetím dodala, že Effe je její přezdívkou z mládí s tím, že jejím mottem je: „Proti zlu se bojuje láskou.“ A na této straně prý stojí z vlastního rozhodnutí.

Nakonec debatu autor tohoto článku zakončil s tím, že s anonymem netřeba ztrácet více času. Ostatně kolegové anonymy vůbec nečtou a nedivím se jim.

„Pane Rychetský, je na Vás a Vašem svědomí, co učiníte, co napíšete, nebo co obecně považujete za správné. S pokorou a láskou v srdci máme každý šanci zahlédnout pravdu. Co Vás rozzuřuje? Jsem to já, nebo Vy sám? Nebo nespravedlnost světa,“ zkusila to psychologicky.

A když jsem jí napsal, že původce anonymů lze odhalit a já se o to u ní budu snažit, pokračovala: „Z Vaší reakce jste mi, bohužel, jen potvrdil, že opatrnost je v tomto našem ztrácejícím se světě vždy namístě.“

Anonymka Efka naznačila, a nutno jí připsat k dobru, že vždy ve vší slušnosti, že je buď z neziskové organizace anebo s nimi sympatizuje. V Česku jich působí zhruba 140.000. Pakliže vezmeme, že zde žije už skoro 11 milionů obyvatel, připadá jedna neziskovka na zhruba 78 obyvatel. Lidé jim však moc nevěří. Podle posledních údajů Centra pro výzkum veřejného mínění z března 2022 jim věří skoro 38 % a nevěří téměř 51 % obyvatel. A nutno dodat, že s ruskou invazí na Ukrajinu jejich důvěra nevzrostla, ale množství vybraných peněz některými se mnohonásobně zvýšilo.

Reportérka na tapetě

Ostatně podobné reakce a protireakce, jako v našem případě, dnes hýbou společností.

„Koupila jsem si jízdenku přes RegioJet a do Kyjeva dojela vlakem... Vlaky jsou úplně plné, jedou ženy a děti navštívit příbuzné. Z polské Přemyšle se pokračuje ukrajinským vlakem. Super moderní, čistý, super servis, jídlo, pití, čisté WC. Západ Ukrajiny včetně Kyjeva funguje normálně, jen v deset večer se vše zavírá... Ceny o třetinu až polovinu nižší než u nás... Občas může být poplach. Pokud chcete do krytu, jsou všude šipky, kam se jít schovat. Většinou je poplach nebo to bouchne, když ukrajinská protivzdušná obrana něco sestřelí. Zejména Kyjev má dobrou PVO..." napsala na začátku měsíce válečná reportérka Markéta Kutilová.

Tento její facebookový příspěvek včetně jejího profilu o pár hodin později zmizel.

Na DVTV nedávno vysvětlila, že ji překvapily vášně, které ten příspěvek vzbudil, ale až po východ Ukrajiny funguje země relativně normálně. Za tím, co napsala, si stojí, ale kdyby prý tušila, co ten příspěvek vyvolá a jak bude „zneužit“, tak by ho asi nepublikovala. „Neustála jsem to. Za poslední rok nejsem úplně psychicky v pohodě. Tak jsem se rozhodla, že bude lepší to uzavřít,“ sdělila.

Také publikovala prohlášení, že svůj facebookový profil zavřela sama, že nikdo ji k tomu nedonutil ani nenabádal, ani ČT, ani nikdo jiný.

Ve své podstatě jsou zprávy o Ukrajině pod velmi přísným dohledem rozdělené české společnosti. První polovina nabádá k politické korektnosti, druhá hledá ve mnohém faleš či alespoň otazníky. Ničemu by ale neprospělo, kdyby některé hlasy byly umlčovány, a na zpravodajství o Ukrajině by měla copyright jen veřejnoprávní či liberální média, a ta alternativní by byla osočována ze lží. Realita není černobílá a povinností každého novináře, chcete-li pisálka, by mělo být ukázat ji ve všech barvách. Prostě na Ukrajině nežijí samí demokraté, stejně jako v Rusku nežijí samí putinovci. Není dobré vytvářet celospolečenská tabu typu „o Ukrajině jen s rouškou na ústech“.

Psali jsme: Úplatky z Ukrajiny! Zdroj: FBI. Senátor na Bidena vypustil krakena Zabit, zraněn, pohřešován. Podle západu ztratilo Rusko čtvrt milionu vojáků Podporovat Ukrajinu až do jejího vstupu do NATO, plánuje německý ministr obrany Jiří Paroubek: Zoufalé nápady zoufalých a neodpovědných lidí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama