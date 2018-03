„Na Univerzitě Karlově učí bonzáctví a vymývají mozky!“ Student pochválil kolegu, že nahlásil Hamplovu knihu v univerzitním knihkupectví, a strhla se bouře

Nakladatelství Naštvané matky vydalo knihu Petra Hampla Prolomení hradeb. Sociolog a velký kritik islámu se v ní na 310 stranách snaží vyložit svůj pohled na uprchlickou krizi. Pokládá ji za muslimskou invazi, které bohužel „levičáci“ a neomarxisté vycházejí vstříc.

Někdo s Hamplovým popisem uprchlické krize souhlasí, někdo nikoliv. Mezi těmi, kdo s Hamplem zásadně nesouhlasí, najdeme např. studenta Filosofické fakulty Univerzity Karlovy Davida Pavlorka, který zároveň působí ve funkci předsedy kontrolní komise ve Studentské unii Univerzity Karlovy.

„Řada z vás zaregistrovala status Knihkupectví Karolinum, kterým propagovalo prodej xenofobní knihy xenofoba Petra Hampla Prolomení hradeb, vydanou xenofobním spolkem Naštvané matky. Něco takového je naprosto nepřijatelné a je třeba požadovat, aby se to nedělo. Byl to jasný fail a je třeba požadovat po vedení univerzity, aby zasáhlo. Je však pochopitelné, že vedení univerzity běžně nekontroluje, co se ten či onen den dostane na pult daného knihkupectví. Rád bych na tomto místě proto poděkoval Samu Zajíčkovi za to, že na celou záležitost upozornil rektora univerzity, který zjevně netušil, že k něčemu takovému došlo, a promptně reagoval, protože knihkupectví nejenže smazalo daný status, ale knihu také stáhlo z distribuce (v nabídce knihkupectví ji již nenajdete),“ napsal Pavlorek k případu, kdy se na pultech univerzitního knihkupectví objevila právě tato kniha, která by se zřejmě neměla dostat studentům vůbec do rukou.

Student zásadně nesouhlasí s tím, aby se na akademické půdě propagovala díla podobného ražení. Stejně tak je proti tomu, aby na akademické půdě vystupovali lidé Hamplova ražení. Něco takového podle studenta zakazuje i Kodex UK.

Pod příspěvkem Davida Pavlorka se rozjela diskuse, do které se zapojily desítky lidí. Student si o sobě mohl přečíst, že dělá velmi dobře, když na tento problém upozorňuje. Našli se však i lidé, kteří zastávali opačné názory. „Pane Pavlorku, máte manýry soudruhů z politbyra před rokem 1989. Vaše činnost nemá s demokratickým řádem této společnosti nic společného,“ napsal Jiří Janata.

„Soudruha ‚liberála‘, který jediný je nositelem té správné pravdy, bych poslal na pár misí do Indie, Íránu, Iráku, Egypta anebo Turecka za těmi zbytky neislámského obyvatelstva, aby mu vysvětlili, jak moc ‚xenofobní‘ a ‚naprosto nepřijatelné‘ je odmítat islám. Jak typicky totalitní je bojovat za demokracii tím, že budu bonzovat kohokoli, kdo projeví názor jiný. Co dalšího by se Vám, soudruhu, líbilo? Vyhazovy z práce? Vězení pro ty zlé xenofoby? Tak hlavně, že jste ten ‚liberál“ a hájíte svobodnou diskuzi,“ přisadil si Arnošt Kudrna.

Do třetice Michael Bohuněk poznamenal, že „mladým bolševikům“ na Univerzitě Karlově se daří dobře.

Brněnský bloger Petr Paulczyňski lidem na sociální síti Twitter doporučil, aby raději vůbec neposílali své děti na Univerzitu Karlovu.

David Pavlorek doslova napsal:

Řada z vás zaregistrovala status Knihkupectví Karolinum, kterým propagovalo prodej xenofobní knihy xenofoba Petra Hampla „Prolomení hradeb“, vydanou xenofobním spolkem Naštvané matky. Něco takového je naprosto nepřijatelné a je třeba požadovat, aby se to nedělo. Byl to jasný fail a je třeba požadovat po vedení univerzity, aby zasáhlo. Je však pochopitelné, že vedení univerzity běžně nekontroluje, co se ten či onen den dostane na pult daného knihkupectví. Rád bych na tomto místě proto poděkoval Samu Zajíčkovi za to, že na celou záležitost upozornil rektora univerzity, který zjevně netušil, že k něčemu takovému došlo, a promptně reagoval, protože knihkupectví nejenže smazalo daný status, ale knihu také stáhlo z distribuce (v nabídce knihkupectví ji již nenajdete). Informace se bohužel podvečer dostala i do médií, konkrétně na server Aktuálně.cz, což mi přijde škoda ve chvíli, kdy bylo možné tuto situaci řešit interně. Chápu nicméně, že propagace této knihy budila negativní konotace i v souvislosti s nedávnou konferencí o „právních aspektech“ kampaně #MeToo, která na univerzitě proběhla a kde Petr Hampl aktivně vystupoval. Osobně jsem podpořil petici proti tomuto symposiu (https://www.facebook.com/events/2466833166875911/) a na zasedání akademického senátu univerzity se budu pana rektora ptát na jeho odpověď na tuto petici a budu požadovat, aby vedení univerzity nastavilo nějaký mechanismus, jak zabránit podobným situacím, kdy pořadatel akce nejprve získá záštitu pro nějaké aktivity a poté v jejich rámci uspořádá něco podobného. Stažení záštity a odmítnutí pořádat takové aktivity na půdě univerzity považuji za adekvátní i s odkazem na Etický kodex UK (https://www.cuni.cz/UK-5317.html). Prosím, neváhejte se obracet na mě a další vaše zástupce v rámci akademické samosprávy a upozorňujte nás na problémy, kterých si třeba sami nevšimneme. Ne za vším je nutno hledat zlý úmysl a, jak je možné vidět na Samově příkladu, mechanismus osobní komunikace s patřičnými orgány může fungovat.

