„Na blití, chucpe. Divadlo.“ Pavel s výmluvami podepsal rozpočet. Nejen Kalousek ve varu

Prezident Petr Pavel zopakoval ve svém vyjádření výhrady, které k rozpočtu zmiňoval již v minulosti: „Mé výhrady směřují k tomu, že část předpokládaných příjmů a výdajů není realistická. V objemu státních financí nejde o zásadní sumu, ale jsem přesvědčen, že státní rozpočet má odpovídat pravidlům a zákonům a být poctivý a maximálně přesný v každé své položce. Žádná hodnota, žádný odhad nesmí být vědomě nadhodnocen nebo podhodnocen. Jde o celkovou důvěryhodnost rozpočtu,“ zmínil.

Původně se rozhodoval, jestli státní rozpočet bude vetovat. Nyní objasňuje, že rozpočet stvrdil svým podpisem kvůli garanci, že schodek nebude vyšší, kterou od premiéra a od ministra financí dostal. „.Bylo by to snadné, když je zřejmé, že mé veto sněmovna přehlasuje. Považoval jsem ale za prospěšnější, aby nedostatky, na které jsem vládu upozorňoval, byly nějakým způsobem napraveny. S premiérem a s ministrem financí jsem proto jednal a dostal jejich osobní garanci, že i v případě naplnění pochybností o podhodnocených výdajích a nadsazených příjmech, schodek nebude vyšší, a že nedojde k porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti,“ pokračoval Petr Pavel.

„Za tuto garanci ponese vláda politickou i morální odpovědnost,“ dodal s tím, že i přes zmíněné výhrady uznává, že vláda před třemi lety začala konsolidaci veřejných financí a že rozpočet pro rok 2025, přestože jde o rok volební, není rozhazovačný. Do budoucna to ale stačit nebude a bude nutné v reformách pokračovat.

Prezident ocenil, že rozpočet slibuje významné investice a počítá s našimi závazky pro obranu země. „Zákon o státním rozpočtu jsem proto podepsal a naplnil tak roli, kterou prezidentovi určuje Ústava ČR,“ dodal prezident. A že se mu státní rozpočet „nepodepisoval lehce“. „Svůj podpis jsem pod návrhem dlouho zvažoval. A to proto, že po zvážení všech pro a proti je to lepší řešení pro občany a pro tuto zemi,“ zakončil Petr Pavel.

Jeho rozhodnutí vyvolalo v české internetové obci kritické reakce.

„Prezident Petr Pavel navzdory temným náznakům podepsal státní rozpočet na příští rok. Cynik by řekl, že to byl humanitární akt. Pokud by rozpočet vetoval, museli by poslanci mezi svátky do práce, což by se dalo interpretovat jako týrání politické reprezentace,“ komentoval Pavlovo rozhodnutí podepsat rozpočet komentátor Petr Honzejk.

Podle poslance opozičního hnutí SPD Jana Hrnčíře bylo předem zřejmě, že prezident rozpočet podepíše. Týdenní lhůta na rozmyšlenou před podpisem byla podle Hrnčíře jen divadlem. „Já si myslím, že nikdo kompetentní a zodpovědný takový příslib (že schodek nebude vyšší než rozpočtovaný) nemůže dát. Když se podíváme na výkon ekonomiky, kdy česká ekonomika byla v recesi, v letošním roce se zdaleka nenaplňuje ten růst, který byl předpokládán. A ten státní rozpočet předpokládá v příštím roce růst téměř 3 %,“ upozornil Hrnčíř ve vysílání ČT24.

Ekonom Lukáš Kovanda rovněž zpochybnil garance ohledně toho, že schodek nebude vyšší. „Prezident Pavel dle očekávání nedal na své ekonomické poradce a rozpočet na rok 2025 podepsal. Prý má osobní záruky od vlády, že schodek nebude vyšší než plánovaný. Tedy i záruky, že nebudou další povodně?“ pozastavuje se.

Někdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) poukazuje, že prezident si mohl stát za svým a rozpočet nepodepsat, a že „by tím k žádné krizi nedošlo. Sněmovna by ho do tří týdnů přehlasovala a rozpočet by platil. Bylo jen na něm, zda se podepíše pod něco, o čem ví, že to není pravda. Je to jeho volba,“ zmínil Kalousek.

Ve varu je i veřejnost. „Jsi tak strašné trapný Pávku! Ostatně, jsme nic jiného od kašpara nečekali! A všechny kecy okolo jsou chucpe! Na blití tohle,“ kritizuje prezidenta komentující Renáta.

„Jakou jako ponesou odpovědnost, když budou volby a tahle vláda na konci roku účty skládat nebude?“ dodává diskutér Radek Hovorka, že se vláda odpovědnosti, o které Petr Pavel hovořil, vyhne.

Další prezidentovi vyčetli, že nedal na své poradce. Ekonom a prezidentův poradce David Marek má za to, že ale rozpočet je netransparentní. A že z toho důvodu nemohl Petru Pavlovi navrhnout kladné stanovisko. „Rozpočet je kaňkou na fiskálním působení vlády,“ řekl Marek v nedávnem rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Premiér Petr Fiala (ODS) trvá na tom, že v minulosti bychom našli jen málo tak poctivě připravených rozpočtů, jako tento aktuální, připravený ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS).

