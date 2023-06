„Na důchody nebude.“ Proč se to říká? Stropnický tuší zlý úmysl

reklama

Proč? Jednak se narodilo málo dětí, ale hlavně teď do důchodu začínají odcházet tzv. Husákovy děti, což tvoří nepoměr mezi příjmy a výdaji. Připomenul, že spousta lidí si na sociálním pojištění moc neodvádělo a teď jsou překvapeni, že mají důchod nízký, například někteří herci a herečky. Žertem dodal, že když Ministerstvo zdravotnictví varuje před nebezpečím kouření, mohlo by Ministerstvo práce a sociálních věcí varovat, že nízké odvody škodí výši důchodu. „Ona za tenhle paradox může i česká politická impotence poslední dekády, která nebyla schopna udělat pořádnou reformu nebo přiznat, jak velký problém se blíží,“ dodal.

Důchodový účet je v deficitu už nyní. Poukázal na slova ekonoma Mojmíra Hampla, bývalého člena rady ČNB, který považuje za absurdní, že účet je v deficitu už teď, kdy je zaměstnanost na historických minimech a Husákovy děti jsou stále v práci. Odhad je, že v roce 2050 budou v ČR v důchodovém věku tři miliony obyvatel. A k tomu bude počet pracujících o milion menší. „Dnes na jednoho seniora pracují tři lidé, za třicet let to nebudou ani dva. A navíc se stále dožíváme vyššího věku,“ přiblížil Kovy s tím, že dnes lidé v průměru pobírají důchod 24 let.

Do pár let tedy hrozí, že stát nezvládne ufinancovat důchody. „Tohle všechno se ví už desítky let,“ poukázal a dodal, že poslední vláda, která důchody řešila, byla ta Nečasova, tedy už více než deset let vzdálená. Od té doby žádný premiér na reformu nesáhl, čemuž se youtuber nediví, když se to v podstatě rovná sebevraždě, protože senioři jsou nejvěrnější voličská skupina. „A bude jenom hůř. S milionem seniorů navíc bude za pár dekád hledání kompromisu skoro nemožný,“ varoval Kovář a dodal: „Proto je neomluvitelný, že se těch posledních 11 let vůbec nic nedělo.“

Kovář též poukázal, že díky valorizaci zůstávají senioři relativně dobře chránění vůči inflaci. „Systém trestá ženy. 60 % seniorek je po úmrtí manžela ohroženo chudobou, u mužů jenom 15 %. Rozdíl mezi průměrným důchodem muže a ženy je v průměru 3000 korun,“ což vysvětlil tím, že do důchodů se nepočítá rodičovská dovolená. Zde je ovšem namístě zmínit, že muži se v průměru dožívají o šest let méně než ženy. Dnes důchody podle statistik nahradí polovinu mzdy. Ale tento poměr se dle ekonomů propadne na 30 %. Dle Kovyho teď dvacátníkům, ale i čtyřicátníkům nezbývá, než spoléhat sami na sebe.

„Zázrak“ by se pak podle něho konal, kdyby byl obří baby boom, lepší migrační politika nebo došlo k masivní digitalizaci a robotizaci. „Obávám se, že jinak to stárnutí zvrátit nepůjde,“ podotkl s tím, že bude rád, když se jeho video bude šířit a lidé mu napíší, co od důchodu očekávají.

Skutečně mu jeden člověk napsal. A to bývalý lídr sociálně demokratické kandidátky v Praze, Matěj Stropnický, který se závěry rozhodně nesouhlasí. „Pro youtubera Kovyho, který včera natočil vládní videjko o důchodech: Důchody byly zavedeny proto, aby zbavily lidi existenčního strachu ze stáří, a tím osvobodily jejich životy. Zejména těch lidí, kteří si ani v letech mnohem nižšího věku dožití, než máme dnes, nedokázali ze svých příjmů na důchod našetřit. Videjka, která chtějí vymýt mozky a pomoct zničit systém penzí, a tedy sám základ sociálního státu, musí milionkrát zopakovat, že na důchody nebude. Protože populační křivka. Protože nízká imigrace. Protože stárnutí a délka dožití. Protože zadlužení systému. Blabla donekonečna. Vždycky je to stejný. Samá ‚tvrdá data‘. Cílem je připravit lidi o JISTOTU důstojného dožití po celoživotní práci. Aby se znovu báli, že zemřou v chudobě, nebudou mít na léky, na péči, na zuby... Proto není tahle vládní reforma (o videjku ani nemluvě) žádná odvaha, ale naopak hanebná srabárna.“

