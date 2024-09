„Na válku se chystali, na povodně ne“. Právník nejen o posunutí voleb

Opavský primátor Tomáš Navrátil, jenž je členem ANO, požádal o odklad voleb a hodlá zaslat výzvu vládě a dalším starostům a primátorům. Navrátil poukázal na složitosti spojené s přípravou voleb v zaplavených oblastech, včetně možného uzavření volebních místností a problémů s doručováním volebních lístků.

„Připravit volby v tomto stavu bude velmi náročné. Některé volební místnosti nebudeme moci vůbec otevřít. Pravděpodobně ani nedokážeme zajistit roznesení volebních lístků,“ uvedl Navrátil pro web iDNES.cz. Členové volebních komisí mohou mít rovněž problémy kvůli povodním, protože se musí zabývat úklidem a opravami svých domovů.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) vyjádřil skeptický postoj k odložení voleb a věří, že volby lze uspořádat i v oblastech, kde ještě nepovadla voda. Výborný dodal, že v oblastech, kde nebude možné hlasovat v běžných volebních místnostech, budou volby organizovat hasiči.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) uvedl, že odložení voleb by vyžadovalo změnu legislativy, na což není mnoho času. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), jenž navštívil zasažené oblasti, zmínil, že vznikla pracovní skupina, která zkoumá technické a organizační aspekty zajištění voleb.

Pro odklad voleb se na platformě X vyslovil bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. „Nějak si neumím představit, jak radnice, přetížené likvidací následků povodně, organizují volby a jak lidé z vytopených oblastí jdou k volbám. Dva týdny to počká,“ napsal na X.

Není to lehké rozhodnutí, ale já bych se přimlouval za názor autora komentáře. Nějak si neumím představit, jak radnice, přetížené likvidací následků povodně organizují volby a jak lidé z vytopených oblastí jdou k volbám. Dva týdny to počká. https://t.co/COmIvUBRNf — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) September 16, 2024

Podle ústavního právníka Aleše Gerlocha je rozhodnutí vlády neodkládat volby logické, zejména kvůli složitosti procesu, který by byl potřeba k odložení voleb. Gerloch vysvětlil, že vláda sama nemůže volby odložit. „Je pro to potřeba přijmout zákon, musí být vyhlášen nouzový stav. V takovém případě lze volby odložit až o šest měsíců,“ uvedl právník. V současné situaci ale neexistují podmínky pro vyhlášení nouzového stavu, protože povodně nejsou celorepublikovým problémem a situace se liší mezi jednotlivými kraji.

Kromě toho, proces přijetí zákona včetně jeho schválení Senátem a podpisu prezidenta by vyžadoval více času, než je k dispozici, protože volby začínají již tento pátek. „V případě přijetí zákona i v takovém případě platí celý legislativní proces, včetně schválení Senátem a podpisu prezidenta,“ dodal Gerloch.

Rozdělení voleb na dvě části — jednu pro nezasažené oblasti a druhou pro zaplavené oblasti — by pak dle jeho názoru narazilo na zásady rovnosti a tajnosti voleb, což by mohlo komplikovat jejich organizaci. „Výsledky by se musely utajit, což může být problematické,“ řekl Gerloch.

Na druhou stranu obce a města mají možnost upravit podmínky voleb i bez nových zákonů. Mohou například sloučit volební okrsky a zřídit společné volební místnosti, pokud to situace dovolí. To však závisí na organizaci a dostupnosti volebních materiálů. „Počet okrsků není vázán zákonem. Záleželo by ale hlavně na organizaci, například na dostatku volebních lístků a dalších věcí a na tom, jak by to volební komise zvládaly,“ dodal právník.

Že by vláda musela před přesunutím voleb nejprve vyhlásit nouzový stav, to potvrdil i ústavní právník docent Zdeněk Koudelka. „Vláda by musela vyhlásit nouzový stav, stav nebezpečí vyhlášený hejtmany nestačí, a zároveň by musel Parlament do čtvrtka přijmout zákon o odkladu voleb,“ uvedl ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz, přestože odložení voleb v některých okresech považuje za rozumné.

„Bohužel Fialova vláda se připravuje na válku s Ruskem, ale ne na povodně. Takže odložení krajských voleb je právně téměř nemožné, premiér Fiala déšť nečekal,“ shrnul situaci právník Koudelka.

