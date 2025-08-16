„Nálada není dobrá.“ Kritika zevnitř CDU

16.08.2025 17:30 | Zprávy

Generální tajemník CDU Linnemann se během své dovolené rozhodl napsat dopis členům dnes nejsilnější vládní strany. Stovky tisíc členů CDU dostali do mailů dopis, který je rozhodně nepotěšil.

„Nálada není dobrá.“ Kritika zevnitř CDU
Foto: Repro Youtube
Popisek: Německý kancléř Friedrich Merz

{poll title="Anketa:" id="3634" /}Mezi členy CDU, dnes nejsilnější německé vládní strany, koluje dopis generálního tajemníka strany Carstena Linnemanna. „Musíme být upřímní: Nálada teď není moc dobrá,“ stojí v psaní z Linnemannova pera, v němž shrnuje prvních sto dní vládnutí kancléře Fridricha Merze. Dopis se dostal i k rukám redakce nejčtenějšího německého listu Bild, která z něj citovala.

„Ať už to byla daň z elektřiny nebo volba soudců Spolkového ústavního soudu, koordinace mezi stranou, parlamentní skupinou a vládou nebyla dobrá. Frustrace z chyb, ke kterým došlo, je pochopitelná. Ale nesmí nás to paralyzovat. Německo se ani nedostalo do národní krize a naše strana neztratila kompas,“ zdůraznil.

V předvolební kampani Merz sliboval, že zruší některé zákony tehdejší semaforové koalice a změní Německo. A teď je podle Linnemanna čas nakopnout motory a pořádně změnu Německa rozjet. „Prostě to udělejme,“ vyzval více než 360 tisíc členů CDU.

Server listu Frankfurter Algemeine Zeitung konstatoval, že Linnemann sice volá po tom, aby se v Německu změnil především sociální systém a trh práce, ale návrhy, které v německém parlamentu – Bundestagu – předkládá koalice CDU/CSU a sociálních demokratů postrádají jakoukoli odvahu nastínit řešení problémů, které sužují dnešní Německo. Tak to vidí FAZ.

Linnemann vyzval např. k zeštíhlení státní správy všude tam, kde je to jen trochu možné, takže nikoli mezi policisty nebo celníky. Ale v mnoha jiných oblastech státní správy je podle tajemníka třeba škrtat a zeštíhlovat, aby se ulevilo německým veřejným financím.

Ale pokud jde o zahraniční politiku, tam tajemník CDU Merze pochválil. Prý za sto dní dokázal opět Německo vrátit na mapu Evropy. Merz se opakovaně postavil např. na stranu Ukrajiny a zdůraznil, že dojednání míru na Ukrajině je i věcí EU, protože je to záležitost, která EU v budoucnu ovlivní. Oznámil také posílení výdajů na obranu a prosadil, aby se tyto výdaje nezapočítávaly do dluhové brzdy.

Psali jsme:

„Německo nesmí být nedotknutelné.“ Filip Turek přivezl spojence a naději
„Rusko má menší ekonomiku než Itálie.“ Novinář rozcupoval hloupou pověru
Zelenskyj se snaží. Azov válčí. Ale Ukrajina má před schůzkou Trump–Putin vážný problém
Senátor Hraba: Problémy nezmizí, když se o nich „nesmí“ mluvit

 

Zdroje:

https://www.bild.de/politik/inland/cdu-generalsekretaer-linnemann-die-stimmung-ist-derzeit-nicht-so-gut-68a02499f3b330071984370f

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/cdu-generalsekretaer-carsten-linnemann-beschwoert-herbst-voller-reformen-110625367.html

https://www.stern.de/politik/deutschland/nur-hoheitlichen-kernbereiche--steuerzahlerbund--beamtenstatus-auf-den-pruefstand-stellen-35976194.html

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ekonomika , Německo , státní správa , válka , zahraničí , zbraně , Stern , CDU , Bild , FAZ , válka na Ukrajině , Linnemann

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dokáže podle vašeho názoru CDU/CSU změnit Německo k lepšímu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Dálnice

Nemyslíte, že místo toho dohadování se s vládou, kdo postavil jako dálnici, by bylo na místě řešit spíš to, proč se staví tak pomalu, proč stále není dokončená kompletní dálniční síť a proč třeba na řadě míst, kde dálnice jsou, jsou v dost bídném stavu? A když jsme u toho, jak se ANO v případné příš...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Sexuální polštář povýší milování na jinou úroveňSexuální polštář povýší milování na jinou úroveň Chůze do kopce spaluje více tuku než běhChůze do kopce spaluje více tuku než běh

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Co to ten Orbán vlastně k sakru chce?

18:20 Co to ten Orbán vlastně k sakru chce?

KOMENTÁŘ KLÁRY SAMKOVÉ Orbán je osina ve pérdeli, trn v patě a tak vše podobně v Bruselu slavné Evro…