Mezi členy CDU, dnes nejsilnější německé vládní strany, koluje dopis generálního tajemníka strany Carstena Linnemanna. „Musíme být upřímní: Nálada teď není moc dobrá," stojí v psaní z Linnemannova pera, v němž shrnuje prvních sto dní vládnutí kancléře Fridricha Merze. Dopis se dostal i k rukám redakce nejčtenějšího německého listu Bild, která z něj citovala.
„Ať už to byla daň z elektřiny nebo volba soudců Spolkového ústavního soudu, koordinace mezi stranou, parlamentní skupinou a vládou nebyla dobrá. Frustrace z chyb, ke kterým došlo, je pochopitelná. Ale nesmí nás to paralyzovat. Německo se ani nedostalo do národní krize a naše strana neztratila kompas,“ zdůraznil.
V předvolební kampani Merz sliboval, že zruší některé zákony tehdejší semaforové koalice a změní Německo. A teď je podle Linnemanna čas nakopnout motory a pořádně změnu Německa rozjet. „Prostě to udělejme,“ vyzval více než 360 tisíc členů CDU.
Server listu Frankfurter Algemeine Zeitung konstatoval, že Linnemann sice volá po tom, aby se v Německu změnil především sociální systém a trh práce, ale návrhy, které v německém parlamentu – Bundestagu – předkládá koalice CDU/CSU a sociálních demokratů postrádají jakoukoli odvahu nastínit řešení problémů, které sužují dnešní Německo. Tak to vidí FAZ.
Linnemann vyzval např. k zeštíhlení státní správy všude tam, kde je to jen trochu možné, takže nikoli mezi policisty nebo celníky. Ale v mnoha jiných oblastech státní správy je podle tajemníka třeba škrtat a zeštíhlovat, aby se ulevilo německým veřejným financím.
Ale pokud jde o zahraniční politiku, tam tajemník CDU Merze pochválil. Prý za sto dní dokázal opět Německo vrátit na mapu Evropy. Merz se opakovaně postavil např. na stranu Ukrajiny a zdůraznil, že dojednání míru na Ukrajině je i věcí EU, protože je to záležitost, která EU v budoucnu ovlivní. Oznámil také posílení výdajů na obranu a prosadil, aby se tyto výdaje nezapočítávaly do dluhové brzdy.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
