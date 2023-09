„Náš národ je v největším nebezpečí od doby nacismu.“ Foldyna se neudržel. Výbušný projev

reklama

"Petr Fiala je druhý nejhorší premiér na světě. Víte, proč je druhý? On je tak neschopný, že to ani nevyhrál. Vládo, v této zemi se žije hůř a hůř. Naložili jste nám břemena k neunesení. Potraviny jsou o 30 procent dražší a nezlevňují, Péťo, fakt nezlevňují. Jenom zdražují o něco pomaleji. Zvedli jste nám daně a chcete v tom pokračovat. Zdražujete nám domy, zdaňujete nám domy, které jsme si jednou postavili a který už jsme mnohokrát zdanili. Zavádíte nám greendealové poplatky, emisní povolenky pro domácnost, z čeho to sakra máme platit? Podle všech statistik nám v Evropě nejvíc poklesly reálné příjmy a Péťo, poklesly, ne, že se méně zvýšily. Poklesly. Máme nejdražší energie na světě," sdělil Vidlák.

"Vládo, konec, vyzývám vás, abyste z nás bezodkladně sejmuli ta břemena. Chceme elektřinu za dvě koruny kilowatthodinu. Žádný přírodní zákon tomu nebrání. Jen lidský rozhodnutí," dodal Vidlák. "Přestaňte s ožebračováním seniorů, jen díky jejich celoživotní práci je tady po 30 letech ještě pořád co krást," dodal.



"My si budeme platit naše vlastní média. Ničemu z toho, co jsem tady řekl, nebrání žádný přírodní zákon, ani tomu nebrání žádná ekonomická zákonitost. Všechno vzniklo lidskými rozhodnutími, která mohou jiná lidská rozhodnutí zase zvrátit. A neříkejte, že to nejde, protože jsme tady zralí, aby přišel nějaký blbec, který neví, že to nejde, on půjde a udělá to," sdělil Vidlák.

"Pro Fialu závěrečný vzkaz: To neděláš dobře, Péťo, s těmi sirkami. A jestli si myslíš, že to zachrání vládní kampaň, jejíž tváří bude Drábová, tak nezachrání," dodal Vidlák.

Na pódiu ho následně vystřídal poslanec SPD Jaroslav Foldyna. "Bez vás bychom my tady, my na tom pódiu neznamenali nic. Jen s vámi jsme strašně moc a oni se vás bojí. Moji přátelé. Přece všichni víte, že ve státním znaku máme napsáno: Pravda vítězí. To je náš znak, to je naše heslo. Bohužel máme vládu, jejichž sloganem je lež. Lžou! Oni lžou. Lžou nám ráno, lžou nám v poledne, lžou nám večer. Oni lžou i když spí!" zmínil Foldyna.

"Vláda Petra Fialy hlasitě mluví o svobodě, přitom potichu zavádí cenzuru. Mluví o prosperitě a dělá z Čechů, Moravanů a Slezanů žebráky. Mluví o demokracii a přitom potichu pořádá politické soudní procesy. Mluví o suverenitě a přitom z naší země dělá protektorát. Mluví o slušnosti, morálce a přitom podporuje dekadenci a deviaci. Oni mluví o vzdělání a berou peníze ze školství. To je hrůza. Mluví o právu, o důstojnosti a přitom z lidí této země dělá otroky, jejichž jedním právem je držet hubu a krok," dodal Foldyna.

"A v té poslední řadě mluví také o národních zájmech a přitom z nás dělají cizince ve vlastní zemi. Přátelé, co tyto lidi charakterizuje, je slovo lež. Lžou a lhali nám a nám už s tím došla trpělivost. Proto jsme tady a proto tady budeme i příště a bude nás desetkrát tolik. Ať se bojí," zaznělo z úst Foldyny.

"Náš národ se dostal a ocitl v největším nebezpečí od doby nacismu. Největším nebezpečím pro tuto zemi je vláda České republiky a proto jsme tady a chceme její demisi," křičel.

