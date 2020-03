„Naskoč, zadarmo!“ Palba proti migrantům v Řecku. Lidé se nemažou ani s novináři a europoslancem. Houstne to

Napětí na hranicích Turecka s Řeckem a Bulharskem stoupá. Jak jsme již informovali, poté co turecká armáda utrpěla ztráty při bojích se syrskými vládními jednotkami, se turecký prezident Erdogan rozhodl dále nedodržovat smlouvu uzavřenou s Evropskou unií a pustit migranty dále do Evropy. Anketa Má Česko vyslat armádu či policii na obranu Řecka před migranty? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 16209 lidí

Řecko se příchodu dalších migrantů snaží všemožně zabránit. Pod největším tlakem jsou řecké ostrovy poblíž Turecka, z nichž nejznámější je ostrov Lesbos, na kterém se nachází nechvalně známý tábor Moria. O tom, jaké jsou podmínky na ostrově, informovala například televize Al-Džazíra. Na ostrov opět připlouvají gumové čluny plné migrantů. Ovšem dle výpovědi jednoho migranta z Konga mu turečtí převaděči nabídli přepravu zdarma. Další muž ze Sierra Leone se prý procházel po pláži, když viděl, jak převaděči loď připravují, a ti mu řekli, ať si naskočí. „Není jasné, zda někdo pašeráky platí, aby takto pracovali,“ uvedla Al-Džazíra. Na lodi plné Afghánců cestující zaplatili 5 000 dolarů za přepravu, ale to bylo předtím, než turecký prezident otevřel hranice.

Dle Al-Džazíry nebyl nátlak migrantů takový, aby se řecké vládě situace vymkla z rukou, ale obyvatelé Lesbu se obávají, že se bude opakovat situace z roku 2015. Když jeden z člunů, kterému selhal motor, přitáhla pobřežní stráž k přístavu, místní zabránili migrantům, aby vystoupili na pevninu.

Dle britského deníku The Telegraph došlo i k útokům ultrapravice na reportéry, kteří chtěli situaci s lodí s poškozeným motorem natočit. Na pozemní hranici použili řečtí policisté na shromážděné migranty slzný plyn.

Podle Deutsche Welle zablokovali místní i přístup k táboru Moria a vyhrožovali novinářům a německému europoslanci Marquardtovi, kteří situaci dokumentovali a sledovali. Europoslanec a reportéři DW byli prý zadrženi policií, která jim vysvětlila, že na pláž, kam zřejmě migranti připlouvají, nesmí.

Hranici Řecko stráží i na moři. Turecká vláda vypustila video, na kterém je vidět, jak řecká pobřežní stráž brání v plavbě gumovým člunům plným uprchlíků. Došlo i na varovné výstřely. Jedno dítě se prý utopilo, když se loď s migranty převrhla.

I kdyby se však k něčemu takovému vláda rozhodla, dle Syrizy jsou nová pravidla pro migraci tak přísná, že nárok na azyl by získal jen zlomek migrantů. Nová demokracie se podle nich rozhodla neriskovat podporu místní samosprávy na řecké pevnině a tak obětovala ostrovy.

Mitsotakis prý zvolil špatnou politiku vůči Turecku, tedy politiku ústupků, které Turecko povzbudily k provokacím. Dle Syrizy vyslalo Turecko dost signálů, aby bylo možné dovodit, co zamýšlí. A teď řecká vláda vymýšlí plán v běhu. Chybou bylo prý dopustit, aby situace na ostrovech eskalovala a aby záběry střetů místních a policie viděl celý svět, což podle nich jen utvrdilo Erdogana v přesvědčení, že nátlak přes migraci bude úspěšný. Řeckému premiérovi vyčítají také, že s Erdoganem nekomunikuje přímo, jak to dělal bývalý premiér Tsipras.

Situaci hodlá zhodnotit i Evropská unie. Jak informoval řecký premiér na Twitteru, pozemní hranici mezi Tureckem a Řeckem navštíví 3. 3. 2020 nejvyšší funkcionáři Unie, tedy předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda europarlamentu David Sassoli a předseda Evropské rady Charles Michel. Mitsotakis uvedl, že se jedná o důležité gesto podpory od těchto tří institucí v čase, kdy Řecko brání hranice Evropské unie.

EU Commission President @vonderleyen and @EP_President David Sassoli will join @eucopresident Charles Michel and me tomorrow on the Greek-Turkish land border.

Important statement of support by all 3 institutions at a time when Greece is successfully defending EU borders.

????????