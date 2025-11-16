„107, jako na Hradčanech.“ Sněm Svobodných byl tentokrát ostřejší

Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Anketa
„Cílem naší vlády je, aby Česká republika byla zemí, kde se dobře žije, pracuje i stárne. Kde se lidé cítí doma a kde stát stojí vždycky na jejich straně. Popravdě tohle před volbami tvrdí každý politik, každá partaj. A já bych proto v první řadě zdůraznil náš společný apel na zdravý rozum, na řízení naší země a hospodářství bez ideologických brýlí. Jakkoliv se taková zásada zdá být normální, tak v našem dnešním světě, v EU a v naší zemi dosud řízené aktivisty a novodobými svazáky to byl zatím nedostižný sen. A já vám děkuji za to, že dnes můžeme tento sen uvádět společně do reality,“ pokračoval.
V závěru řeči pak šéf SPD doplnil, že se těší na další společnou spolupráci, která by podle následných slov šéfa strany PRO Jindřicha Rajchla měla pokračovat i u následujících voleb. Spojení, jež Rajchl vnímá coby základ „historického úspěchu pro Českou republiku“ i pro uskupení ze společné kandidátky SPD, zahrnující kromě jeho strany PRO a Svobodných též Trikoloru, má pomoci razit sdílené hodnoty.
„Myslím si, že v tom základním pohledu na svět se totiž naprosto shodujeme. Co nejméně státu pro lidi, kteří si vystačí sami a nepotřebují jej, a podat pomocnou ruku těm, kteří to potřebují, včas a tak, jak nejlépe to umíme. To je filozofie minimalistického státu, státu, který pomáhá, ale nepřekáží,“ přiblížil.
Pro úspěch v parlamentních volbách v roce 2029 podle Rajchla bude třeba, aby strany uspěly už při nadcházejících komunálních volbách, které podle něj jsou jakousi „základnou“. „Pojďme zopakovat ten model spolupráce, který se osvědčil a který přinesl nám společný úspěch. Já vám tady nabízím podanou ruku a budu se velmi na tu spolupráci těšit,“ pronesl směrem k přítomným delegátům.
Na sněmu kromě předsedů obou uskupení dorazily senátorky Daniela Kovářová a Jana Zwyrtek Hamplová. Zwyrtek Hamplová podotkla, že se jí i skrze úspěch Svobodných „ulevilo“, že jejich společná práce v Parlamentu „bude pod kontrolou“. „Poslední čtyři roky mám pocit, že příliš pod kontrolou nebyli,“ dodala směrem k politikům končící vlády.
Hovořila též o nutnosti ochránit Česko. „Dnešní doba žádá, abychom nepřipustili rozbíjení naší země lidmi, kteří nerespektují principy právního státu ani svobodných voleb, ale jsou jako námezdní síly, které zatím nic jiného v životě nepředvedly, a tak ničí život nás ostatních lidí. A vnucují nám jedinou pravdu. Odmítejme to, co už tady jednou bylo a mnozí jsme to zažili. Žádejme skutečnou demokracii a žádejme skutečný právní stát. Chtějme být díky těmto hodnotám opravdu svobodní,“ žádala přítomné s dodatkem, že názory v demokracii mohou mít lidé v dílčích věcech odlišné, avšak „základní hodnoty jako demokracie a právní stát nemůžeme mít nikdy jiné“. „Na těch musíme trvat,“ zdůraznila.
Tomio Okamura
JUDr. Jindřich Rajchl
Kovářová výsledky parlamentních voleb komentovala s tím, že voliči podle nich chtěli „ubrat na progresivismu a přidat na suverenitě“, což podle ní mají shodně v programu všechny subjekty budoucí vládní koalice.
Apelovala, že ona i voliči očekávají od nově vznikající vlády omezit míru přerozdělování a zásahu státu do života člověka. „Jsem přesvědčena, že program, se kterým jste vstoupili do velké politiky, je nezbytný pro budoucnost naší země. Potřebujeme snížení daní a omezení regulací. Stát nesmí lidem brát jejich těžce vydělané peníze pod záminkou moudrého přerozdělování,“ ukázala přitom právě na program Svobodných.
Kovářová uvítala také postoj strany k Evropské unii se slovy, že sama nechce, „aby o našich životech rozhodovali nevolení úředníci z Bruselu“, a odmítání Green Dealu. „Zelená ideologie přináší jen drahotu, chudobu a závislost. Přeji vám, abyste na tomto sněmu upevnili svou jednotu,“ popřála senátorka Svobodným.
Ke členské základně se rozhodl kromě šéfů koaličních uskupení a obou senátorek promluvit Michal Simkanič, bývalý předseda zaniklé politické strany Česká pravice. Právě jeho projev sněm Svobodných během chvíle dosti rozproudil.
Přítomné pobavilo již jeho úvodní zhodnocení volebního výsledku, při němž došlo na slova adresovaná komunistům. „Zdá se, že už definitivně opustilo politickou scénu – slovy pana Foglara – ‚Bratrstvo kočičí pracky‘ a že už tuhle pakáž nikdy neuvidíme a že madam Konečná naplnila své nomen omen, což je pravděpodobně nejlepší zpráva z těchto voleb vůbec,“ padlo.
Poté Simkanič zmínil současný odpor bývalé vládní koalice i odpor prezidenta Petra Pavla a podělil se, jak se současná hlava státu zapsala do klání mezi mariášníky. „On se sám, nevím teda proč, chlubí svým IQ 107, což je vynikající číslo, protože my mariášníci máme dneska novou hlášku: ‚107 zelenejch jako na Hradčanech,‘“ pobavil někdejší předseda Česká pravice sál.
Do příštích let rozložení sil v dolní komoře mělo podle Simkaniče ukázat už hlasování o postu jejího předsedy a Okamurův úspěch v ní. Co jej naopak mrzí, má být, že na sněm Svobodných nedorazili zástupci Motoristů sobě. „Říkám to proto, že to sjednocení a koordinace jsou naprosto nutné a nezbytné,“ uvedl a vyzval ke vzájemné podpoře stran do senátních voleb a vhodnému výběru kandidujících v nich. „Nebylo by dobře, aby za tyto spojené síly kandidoval kdokoliv, u koho není důvodný předpoklad postupu do druhého kola,“ upozornil.
Na sněmu Svobodných původně chtěli vystoupit také šéfka Trikolory Zuzana Majerová a senátor Zdeněk Hraba, avšak oba se nakonec omluvili, jelikož podle předsedy Svobodných Vondráčka se měli nachladnout na sobotním pohřbu kardinála Dominika Duky a jejich zdravotní stav jim nedovoloval účast.
autor: Radek Kotas