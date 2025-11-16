„107, jako na Hradčanech.“ Sněm Svobodných byl tentokrát ostřejší

17.11.2025 7:10 | Reportáž

Výzvy k postavení se EU a „ubrání na progresivismu“ zněly na nedělním sněmu Svobodných, na němž vystoupil předseda Poslanecké sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura či předseda strany PRO Jindřich Rajchl. Přítomní se dozvěděli i to, jak se prezident Petr Pavel se svým IQ zapsal mezi mariášníky.

Foto: Radek Kotas
Popisek: Tomio Okamura na sněmu Svobodných

Okamura na republikovém sněmu Svobodných v Praze ocenil spolupráci obou uskupení, jejímž vrcholem je podle něho podíl na vznikající vládě a vládní většině. „Máme společnou šanci prosadit naše programy, které jsou v případě SPD téměř identické,“ řekl směrem k vedení a členům strany a vyzdvihl následně rovněž oba poslance Svobodných Libora Vondráčka a Markétu Šichtařovou za jejich přínos pro společný poslanecký klub SPD. „Společně chceme méně zákazů, nižší daně a více svobody. Společně chceme žít v zemi, kterou neřídí aktivisté a ideologie, ale fakta a zdravý rozum,“ podotkl.

„Cílem naší vlády je, aby Česká republika byla zemí, kde se dobře žije, pracuje i stárne. Kde se lidé cítí doma a kde stát stojí vždycky na jejich straně. Popravdě tohle před volbami tvrdí každý politik, každá partaj. A já bych proto v první řadě zdůraznil náš společný apel na zdravý rozum, na řízení naší země a hospodářství bez ideologických brýlí. Jakkoliv se taková zásada zdá být normální, tak v našem dnešním světě, v EU a v naší zemi dosud řízené aktivisty a novodobými svazáky to byl zatím nedostižný sen. A já vám děkuji za to, že dnes můžeme tento sen uvádět společně do reality,“ pokračoval. 



V závěru řeči pak šéf SPD doplnil, že se těší na další společnou spolupráci, která by podle následných slov šéfa strany PRO Jindřicha Rajchla měla pokračovat i u následujících voleb. Spojení, jež Rajchl vnímá coby základ „historického úspěchu pro Českou republiku“ i pro uskupení ze společné kandidátky SPD, zahrnující kromě jeho strany PRO a Svobodných též Trikoloru, má pomoci razit sdílené hodnoty. 

„Myslím si, že v tom základním pohledu na svět se totiž naprosto shodujeme. Co nejméně státu pro lidi, kteří si vystačí sami a nepotřebují jej, a podat pomocnou ruku těm, kteří to potřebují, včas a tak, jak nejlépe to umíme. To je filozofie minimalistického státu, státu, který pomáhá, ale nepřekáží,“ přiblížil. 

Pro úspěch v parlamentních volbách v roce 2029 podle Rajchla bude třeba, aby strany uspěly už při nadcházejících komunálních volbách, které podle něj jsou jakousi „základnou“. „Pojďme zopakovat ten model spolupráce, který se osvědčil a který přinesl nám společný úspěch. Já vám tady nabízím podanou ruku a budu se velmi na tu spolupráci těšit,“ pronesl směrem k přítomným delegátům. 



Na sněmu kromě předsedů obou uskupení dorazily senátorky Daniela Kovářová a Jana Zwyrtek Hamplová. Zwyrtek Hamplová podotkla, že se jí i skrze úspěch Svobodných „ulevilo“, že jejich společná práce v Parlamentu „bude pod kontrolou“. „Poslední čtyři roky mám pocit, že příliš pod kontrolou nebyli,“ dodala směrem k politikům končící vlády.



Hovořila též o nutnosti ochránit Česko. „Dnešní doba žádá, abychom nepřipustili rozbíjení naší země lidmi, kteří nerespektují principy právního státu ani svobodných voleb, ale jsou jako námezdní síly, které zatím nic jiného v životě nepředvedly, a tak ničí život nás ostatních lidí. A vnucují nám jedinou pravdu. Odmítejme to, co už tady jednou bylo a mnozí jsme to zažili. Žádejme skutečnou demokracii a žádejme skutečný právní stát. Chtějme být díky těmto hodnotám opravdu svobodní,“ žádala přítomné s dodatkem, že názory v demokracii mohou mít lidé v dílčích věcech odlišné, avšak „základní hodnoty jako demokracie a právní stát nemůžeme mít nikdy jiné“. „Na těch musíme trvat,“ zdůraznila.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Kovářová výsledky parlamentních voleb komentovala s tím, že voliči podle nich chtěli „ubrat na progresivismu a přidat na suverenitě“, což podle ní mají shodně v programu všechny subjekty budoucí vládní koalice.

Apelovala, že ona i voliči očekávají od nově vznikající vlády omezit míru přerozdělování a zásahu státu do života člověka. „Jsem přesvědčena, že program, se kterým jste vstoupili do velké politiky, je nezbytný pro budoucnost naší země. Potřebujeme snížení daní a omezení regulací. Stát nesmí lidem brát jejich těžce vydělané peníze pod záminkou moudrého přerozdělování,“ ukázala přitom právě na program Svobodných. 

Kovářová uvítala také postoj strany k Evropské unii se slovy, že sama nechce, „aby o našich životech rozhodovali nevolení úředníci z Bruselu“, a odmítání Green Dealu. „Zelená ideologie přináší jen drahotu, chudobu a závislost. Přeji vám, abyste na tomto sněmu upevnili svou jednotu,“ popřála senátorka Svobodným. 

Ke členské základně se rozhodl kromě šéfů koaličních uskupení a obou senátorek promluvit Michal Simkanič, bývalý předseda zaniklé politické strany Česká pravice. Právě jeho projev sněm Svobodných během chvíle dosti rozproudil.

Přítomné pobavilo již jeho úvodní zhodnocení volebního výsledku, při němž došlo na slova adresovaná komunistům. „Zdá se, že už definitivně opustilo politickou scénu – slovy pana Foglara – ‚Bratrstvo kočičí pracky‘ a že už tuhle pakáž nikdy neuvidíme a že madam Konečná naplnila své nomen omen, což je pravděpodobně nejlepší zpráva z těchto voleb vůbec,“ padlo. 

Poté Simkanič zmínil současný odpor bývalé vládní koalice i odpor prezidenta Petra Pavla a podělil se, jak se současná hlava státu zapsala do klání mezi mariášníky. „On se sám, nevím teda proč, chlubí svým IQ 107, což je vynikající číslo, protože my mariášníci máme dneska novou hlášku: ‚107 zelenejch jako na Hradčanech,‘“ pobavil někdejší předseda Česká pravice sál. 

Do příštích let rozložení sil v dolní komoře mělo podle Simkaniče ukázat už hlasování o postu jejího předsedy a Okamurův úspěch v ní. Co jej naopak mrzí, má být, že na sněm Svobodných nedorazili zástupci Motoristů sobě. „Říkám to proto, že to sjednocení a koordinace jsou naprosto nutné a nezbytné,“ uvedl a vyzval ke vzájemné podpoře stran do senátních voleb a vhodnému výběru kandidujících v nich. „Nebylo by dobře, aby za tyto spojené síly kandidoval kdokoliv, u koho není důvodný předpoklad postupu do druhého kola,“ upozornil.

JUDr. Daniela Kovářová

  • senátorka
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Na sněmu Svobodných původně chtěli vystoupit také šéfka Trikolory Zuzana Majerová a senátor Zdeněk Hraba, avšak oba se nakonec omluvili, jelikož podle předsedy Svobodných Vondráčka se měli nachladnout na sobotním pohřbu kardinála Dominika Duky a jejich zdravotní stav jim nedovoloval účast.

autor: Radek Kotas

Kdy skončí s klimatickou hysterií i Evropa?

Tak to by mě taky zajímalo, a taky to, kdo je za tu hysterií zodpovědný a co se musí stát, aby se Evropa probudila? Neselháváte náhodou vy jako europoslanci, když nejste schopni ji zastavit a zařídit, aby se EU vzpamatovala než bude definitivně pozdě?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

