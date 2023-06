„Naučil jsi mě vařit a jak podělávat gadže.“ Kamarád zabitého Roma z Brna rozpálil lidi do běla. Je to zlé

reklama

Zhruba tisíc lidí přišlo v sobotu odpoledne podle odhadu policie na prostranství před Janáčkovým divadlem v Brně, kde zavzpomínali na mrtvého Roma. Pieta se nesla v duchu protivládní demonstrace, ač mělo jít o poklidné setkání a plánovaná demonstrace byla zrušena.

Mladý muž zemřel poté, co ho minulou sobotu před přehlídkou ohňostrojů na festivalu Ignis Brunensis u brněnské přehrady pobodal sedmatřicetiletý cizinec. Podle některých informací to byl Ukrajinec, což u části Romů vyvolalo protiukrajinské reakce a komunitu rozdělilo.

Na sobotním pietním shromáždění promluvil i kamarád zabitého Nikolase, který byl následně ostře odsouzen kvůli rasistickým poznámkám.

„Chtěl bych říct jednu věc. Je mi líto, co se mu stalo. Fakt, miloval jsem ho. Naučil mě vařit, bydlel jsem s ním, ukázal mi, jak dřít v práci, jako pravý čávo jsme dřeli a kopali jako ču*áci lopatou. Normálně jsme chodili podělávat gádže,“ uvedl Milan Štajnc, kamarád zavražděného Nikolase. Slovem gadžo se v romštině označují osoby jiného než romského původu.

„Ale řeknu jednu věc, mezi Romy a gádžami to bylo dobrý, dokud nedošli Ukrajinci. Jelikož ti Ukrajinci to tady úplně převrátili,“ pokračoval kamarád Nikolase. „Mám ho v srdci a nikdo mi ho nevrátí, už ho tady nebudu mít, nebude spávat s holkou a já vedle a mezitím...,“ nedokončil zdrcený mladík ze ztráty kamaráda větu, odevzdal mikrofon a z pódia odešel.

Tak tohle je ovšem... To si měli organizátoři rozmyslet. Jsem si skoro jistej, že ho neučil vařit jídlo. https://t.co/4vQDn1j6eS — Bazilíšek (@Bazilis) June 17, 2023

Bouřlivá diskuse se pak strhla hlavně pod příspěvkem ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který se k pietě o pár hodin později vyjádřil na svém Twitteru, kde slíbil, že případ bude policií profesionálně prošetřen a že chápe rozhořčení Romů. „Jsem rád, že i přes zcela pochopitelné emoce se dnešní shromáždění v Brně obešlo bez problémů. Děkuji všem, kdo se nenechali strhnout k nesnášenlivosti vůči Ukrajincům jako celku. Vždyť s paušalizací a negativními stereotypy mají sami Romové smutnou zkušenost,“ uvedl ministr.

Jsem rád, že i přes zcela pochopitelné emoce se dnešní shromáždění v Brně obešlo bez problémů. Chápu rozhořčení Romů nad smrtí jednoho z nich. Můžete si být jisti, že @PolicieCZ ji profesionálně prošetří. Děkuji všem, kdo se nenechali strhnout k nesnášenlivosti vůči Ukrajincům… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) June 17, 2023

Diskutéři mu obratem vyčetli, že žádným způsobem nereflektoval pro mnohé „bizarní“ projev Nikolasova přítele.

„Propagace vaření drog a ministr vnitra to oceňuje. Neuvěřitelný bizár,“ hrozil se pod Rakušanovým tweetem jeden z přispěvatelů do diskuse. „A podělávání lidí, neuvěřitelný,“ doplnil další.

„Tahle proruská feťácká svoloč měla být rozehnána obušky a ideálně deportována na Ukrajinu na čištění minových polí. Nechápu, jak je možné, že někdo obhajuje tyhle parazity, kteří jen škodí a podporují vraždící Rusáky na Ukrajině. Ani za další staletí se nenaučí žít jako normální lidé,“ neudržel se následně komentující David.

Další smršť komentářů ohledně prošetření rasistických poznámek a kontroverzních vět na sebe nenechala pod Rakušanovým twitterovým příspěvkem dlouho čekat. „A bude se prosím šetřit rasismus Romů?“ tázal se ministra vnitra Jan Sonntag. „Jakože po*ebávání gadžů je v pohodě? Rasistický projev necháte bez odezvy? Fuj,“ odplivl si téměř další twitterový uživatel. „Vařili jsme spolu, okrádali jsme bílé! Pane ministře!!!“ objevila se v diskusi další reakce. „Nechutné projevy z dnešní demonstrace necháte bez odezvy?! To je nebezpečný precedens,“ zazněl následující názor.

Po internetu také koluje video, kde naštvaní Romové kritizují vládu v čele s premiérem Petrem Fialou za to, že podporuje banderovce. „Sám podporuje nacistickou fašistickou Ukrajinu banderovců,“ křičel emotivně postarší muž romské národnosti. „Fialův brácha na Ukrajině vlastní všechno, banky, školy, to děla skrze bráchu, ten Fiala. Babiš je dobrej,“ zvyšoval hlas vedle postávající Rom. „To je bruselská a americká vláda, jak prezident, tak Fiala,“ rozčílil se znovu starší Rom, podle kterého média nepoukazují na trestnou činnost, kterou zde Ukrajinci páchají. „Věděli, že to spáchal Ukrajinec a píší, že to byl cizinec“. Přítomní Romové si také stěžovali, že Ukrajinci dostávají hned dávky, zatímco Romové čekají měsíce, protože to úředníci nestíhají.

To se tak někdy stane, že z piety je fraška. pic.twitter.com/2GzyobNajY — OstraVanda (@ostravanda_) June 18, 2023

Projev velmi ostře odsoudil ministr spravedlnosti Pavel Blažek kvůli jeho rasistickým poznámkám. Blažek také poukázal na to, že média většinou rasistické výroky zamlčela. „To, že média vynechala z citovaného projevu vulgarity, chápu. Ovšem na jeho rasistickou část upozornit měla. Kdyby český ,Ne-Rom' veřejně za potlesku davu vzpomínal, jak ,podělával Cikány', byl by to skandál a fašismus. Když to v obráceném gardu o ,Gádžích' řekne Rom a k tomu přidá výpady proti Ukrajincům, zamlčí se to. A to není nejen správné, to je přímo škodlivé. Nebezpečné jsou takové řeči na veřejných shromážděních vždy, a to bez ohledu na ,barvu úst' z nichž vycházejí. Necenzurovaný projev je možné shlédnout na sociálních sítích, já jej šířit nehodlám,“ uvedl Blažek na Twitteru.

Advokát Tomáš Nielsen nato ministru Blažkovi doporučil, aby se raději vrátil k řešení důležitějších otázek, například novému návrhu novely trestního zákoníku ohledně zaplacení pokuty za znásilnění dítěte či ženy. „Nemám v úmyslu tento projev obhajovat. Místo reálných problémů ale řešíte nesmysly, jako je manželství pro všechny apod. Co se vrátit k rozumu? A co se místo zástupných témat věnovat tomu, co je opravdu důležité, jako je ochrana slabších? Jak lidem vysvětlujete návrh, aby se člověk, který znásilní ženu nebo dítě, mohl vykoupit zaplacením pokuty?“ zajímal se Nielsen.

Nemám v úmyslu tento projev obhajovat. Místo reálných problémů ale řešíte nesmysly, jako je manželství pro všechny apod. Co se vrátit k rozumu? A co se místo zástupných témat věnovat tomu, co je opravdu důležité, jako je ochrana slabších? Jak lidem vysvětlujete návrh, aby se… pic.twitter.com/YymFmm41Sk — Tomas Nielsen (@TomasNielsen1) June 17, 2023

Pietu vyjádřili na společném setkání Ukrajinců a Romů i lidé v Praze na Staroměstském náměstí. Jak informoval zpravodajský server Romea, zde se v sobotu odpoledne na společném happeningu sešlo kolem čtyřicítky lidí. „Společné setkání Romů a Ukrajinců, kterého se zúčastnila i vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková proběhlo v naprostém klidu. Obě komunity se spolu vyfotily, jejich zástupci přečetli prohlášení a společně uctili památku zemřelého Nikolase,“ uvedla Romea.

V Praze se odpoledne na společném happeningu sešlo kolem čtyřicítky lidí - https://t.co/UoNUlNno32

Společné setkání Romů a Ukrajinců, kterého se zúčastnila i vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková proběhlo v naprostém klidu. Obě komunity se spolu vyfotily,… pic.twitter.com/ZJX4wncy07 — ROMEA (@romeanews) June 17, 2023

