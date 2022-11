„Návrat pachatele na místo činu“. Po výbuchu v Istanbulu padla z Turecka ostrá slova na adresu USA

Nedělní bombový útok v Istanbulu na rušné pěší třídě Istiklal si vyžádal 6 obětí a 81 raněných. Turecká policie během 24 hodin zadržela 47 osob včetně syrské ženy podezřelé z nastražení bomby. Podle ministra vnitra Soylua za útokem stojí kurdští ozbrojenci z PKK a syrských kurdských milic YPG.

Soylu podle informací agentury Reuters uvedl, že rozkaz byl vydán v Kobani, městě na severu Sýrie, kde turecké síly v posledních letech bojovaly s YPG. O této skupině Ankara dlouhodobě tvrdí, že je křídlem Strany kurdských pracujících.

PKK ve svém prohlášení na internetových stránkách popřela jakékoliv zapojení do útoku a uvedla, že se ve svých cílech nezaměřuje na civilisty.

Turecká policie mezitím označila za hlavní podezřelou Syřanku Ahlamu Albashir, která byla zadržena při nočním zátahu. Podle policie Albashir při výslechu vypověděla, že byla vycvičena kurdskými bojovníky a do Turecka se dostala přes severosyrské město Afrín.

Jeden z tureckých představitelů řekl, že není zcela vyloučena možnost, že za útok je zodpovědný Islámský stát. Útok vyvolal obavy, že by mohlo dojít k dalším podobným incidentům před volbami, které se mají konat v červnu 2023 a které podle průzkumů prezident Tayyip Erdogan po dvou desetiletích u moci by mohl prohrát.

Turecko provedlo tři vpády do severní Sýrie proti YPG a Erdogan uvedl, že letos se chystá další operace. PKK vede povstání proti tureckému státu od roku 1984 a při střetech bylo zabito více než 40 tisíc lidí. Turecko, Evropská unie a Spojené státy považují PKK za teroristickou organizaci.

Zato YPG se v Sýrii těší podpoře Spojených států a NATO v boji proti Islámskému státu, což Ankara ostře kritizuje. Mezinárodní společenství nedělní útok odsoudilo a vyjádřilo soustrast obětem, od Spojených států ale Turecko omluvu přijmout nechce.

„Ministr vnitra Sulejman Soylu říká, že soustrastné poselství USA je jako návrat vraha na místo činu,“ napsal na twitteru turecký redaktor deníku Middle East Eye Ragip Soylu s tím, že podle ministra vnitra za útokem stojí PKK a spřízněná YPG.

• Soylu says the US message of condolences is like the murderer returning to the scene of crime

• He says the order of the attack was given through PKK/SDF controlled Kobane/Ayn-Al Arab in Syria, and the suspect was sent through Turkish-controlled Syrian city Afrin to Turkey