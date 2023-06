„Ne!" Biden ztratil nervy před kamerou. Průšvih roste

Americký prezident Joe Biden ve středu rázně popřel, že by se podílel na údajném vydírání čínského společníka svým synem Hunterem Bidenem a odmítá též nadále podezření ze zapojení do Hunterových obchodních aktivit. Zprávy prezentované při nedávném líčení se synem amerického prezidenta přitom tvrdí něco jiného. Hunter se v nich na svého otce mnohokrát odkazoval a svému obchodnímu partnerovi též vyhrožoval, že „bude litovat“, pokud neuposlechne jeho pokyny týkající se jeho obchodů se šéfem energetického gigantu CEFC a čínským poradcem exprezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-mingem. „Ne!“ křičel Biden na novináře, když popíral, že by byl součástí Hunterových aktivit.

„Sedím tu se svým otcem a rádi bychom pochopili, proč nebyl splněn přijatý závazek. Řekněte řediteli, že bych to rád vyřešil hned, než se to vymkne kontrole, a teď znamená dnes večer,“ napsal Hunter Biden podle server The New York Post čínskému zaměstnanci energetické společnosti CEFC a překladateli Raymondu Zhaovi v komunikaci, která byla prezentována informátory během jejich svědectví při nedávném líčení týkajícího se vyšetřování případu daňových úniků Huntera Bidena. Ze svědectví vyplývá, že se zpráva týkala společného energetické obchodu.



Bílý dům v minulých dnech odmítl zprávu z WhatsAppu komentovat a odpovědět na otázky, zda je pravdivé údajné tvrzení Huntera Bidena, že byl v době jejího odeslání s prezidentem. Již dříve však uvedl, že prezident Biden se na Hunterových obchodních podnicích nepodílel.

V komunikaci přitom zaznívalo, že nynější americký prezident o obchodních aktivitách svého syna ví a je do nich zapojen. „Sedím tady a čekám na telefonát s otcem,“ zaznělo například od Huntera během dopisování si s čínským obchodníkem.



„A Zetko, jestli mi zavolá nebo napíše kdokoli jiný, kdo je do toho zapletený, mimo tebe, Zhanga nebo předsedy, tak se postarám o to, že mezi člověkem, který sedí vedle mě, a všemi jeho známými i kvůli mé schopnosti navždycky držet zášť, budeš litovat, že jsi neuposlechl mého pokynu,“ tlačil Hunter Biden ve zprávách na čínského společníka a odvolával se na kontakty svého otce.



Televize Fox News upozornila, že pokud by byla uvedená tvrzení ve zprávě pravdivá, jsou v příkrém rozporu s opakovaným zdůrazňováním prezidenta Bidena, že o obchodních aktivitách syna Huntera nic nevěděl.



Biden své zapojení do kauzy údajného vydírání čínského podnikatele svým synem Hunterem Bidenem popírá i nadále a ve středu také odmítl, že by se podílel na obchodních transakcích svého syna v Číně. Po otázce novinářů, kteří se Bidena dotazovali, když odcházel do Bílého domu, aby následně odletěl na akci do Chicaga, Biden jakoukoli spojitost se zprávou odmítl.

„Prezidente Bidene, jak jste byl zapojen do čínských šejdířských SMS svého syna? Seděl jste tam? Byl jste do toho zapojen?“ dotazoval se Bidena reportér deníku New York Post Steven Nelson, načež americký prezident vypadal zprvu dosti zaskočeně, avšak již velmi rychle se s úšklebky začal takové otázce smát. „Ne, nebyl jsem a nebudu,“ odmítl, že by byl zapojen do aktivit svého syna.

„Ne!“ zakřičel poté ještě na novináře, který chtěl pokračovat ve své otázce a otočil se stranou k dalším reportérům.

Právník Bidenova syna Christopher Clark minulý týden v prohlášení pro Fox News na uveřejnění zpráv reagoval tvrzením, že jde o texty z doby, kdy byl jeho klient drogově závislý a vše měl dle něj Hunter psát pod vlivem.



„Předpojaté a politicky motivované selektivní úniky informací sužují tuto záležitost již léta. Jsou nejen nezodpovědné, ale i nezákonné,“ vyjádřil se Clark s tím, že se nedávné vyšetřování ministerstva spravedlnosti v daňové kauze Huntera Bidena týkalo období, které bylo pro syna amerického prezidenta „obdobím zmatků a závislosti“.



Únik Hunterových zpráv vyšel najevo téměř rok poté, co se objevily zprávy o údajném hlasovém mailu prezidenta Bidena Hunterovi, v němž měl hovořit o mezinárodních obchodních transakcích svého syna, což by znamenalo – pokud by se potvrdila pravost této nahrávky – že americký prezident po celou dobu o aktivitách svého syna velmi dobře věděl a bavili se o nich.

„Ahoj kámo, tady táta. Je středa čtvrt na devět večer. Jestli máš možnost, zavolej mi. Nemám nic naléhavého – jen jsem s tebou chtěl mluvit,“ říká Biden v hlasové zprávě z roku 2018 a dodává svému synovi: „Myslím, že ten článek, který vyšel online a zítra bude otištěn v Timesech, byl dobrý. Myslím, že teď máš jasno“.



Biden svými slovy měl odkazovat na článek, který zveřejnil deník New York Times v prosinci 2018 a dokumentoval soukromou schůzku předsedy čínské energetické společnosti CEFC s Hunterem Bidenem v jednom z miamských hotelů v květnu 2017.



The New York Post poznamenává, že měl Hunter kromě Číny se svými společníky uskutečňovat obchody v Rusku, Rumunsku či na Ukrajině. Podle informátorů, kteří vypovídali před daňovým výborem Sněmovny reprezentantů, měl Biden se svými společníky shrábnout ze svých aktivit od subjektů z těchto čtyř zemí v letech 2014 až 2019 zhruba 17,3 milionu dolarů.

Raymond Zhao, vedoucí pracovník společnosti CEFC China Energy, měl pomáhat Hunterovi a jeho společníkům – včetně jeho bratra Jamese Bidena – rozvíjet jejich obchod s čínským energetickým konglomerátem.



Z uvedené výměny zpráv dle deníku The New York Post pak vyplývá, že měl Hunter obavy, že bude odstaven od lukrativní příležitosti s předsedou CEFC a poradcem někdejšího českého prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-ming, v níž mělo jít o miliony dolarů.

